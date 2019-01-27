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К 75-летию снятия Блокады Ленинграда

03:09. 27 января 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Друзья, в эти дни Россия вспоминает один из поворотных моментов своей истории — 75 лет назад была снята блокада Ленинграда. 
Ленинградская блокада остается одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной Войны. За 900 дней, отрезанный от большой земли город, потерял более полутора миллионов своих жителей: стариков, женщин, детей. Город выстоял в смертельной схватке с врагом, не растеряв ни достоинства, ни чести, став образцом мужества и героизма. Многие живописцы посвятили часть свого творчества теме Блокадного Ленинграда. В нашей видеогалерее "Краски и звуки" есть ролик, сделанный по работам советских художников, посвяженный этой героической теме.

(Музыкальное сопровождение: Георгий Свиридов (1915-1998) – Весенняя кантата «Колокола и рожки»)

Метки: Ленинградская блокада
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