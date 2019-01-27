Потрясающая и неизвестная история Блокады Ленинграда. Военный Дневник Тани Вассоевич

Источник: dbelyaev.ru

День снятия Блокады — особый день для всех петербуржцев. Сегодня нам, живущим в обществе потребление, когда есть всё и вся в шаговой доступности, трудно представить себе сложность положения осаждённого города. Нацистское войско, а фактически пол-Европы, устроило жителям Ленинграда «санкции» в таком виде, что многим жителям «дня сегодняшнего» и не снилось.

Среди всех знакомых я особенно дорожу дружбой с Андреем Леонидовичем Вассоевичем. Мы познакомились много лет назад по долгу службы — он был моим начальником, руководителем питерского центра РИСИ (который, как и все другие, официально закрыт приказами нового руководства). С годами рабочие отношения переросли в личные — Андрей Леонидович стал для меня не только наставником, но и другом.

Несколько лет назад ему удалось издать дневник своей мамы — Татьяны Вассоевич, школьницы Блокадного Ленинграда. Многие слышали о трагическом дневнике Тани Савичевой. Но дневник матери Андрея Леонидовича идёт намного дальше — по объёму, оформлению и содержанию. Это поистине есть сосредоточение исторической памяти, собранной воедино боли ленинградцев, переживших страшные лишения, но сохранивших своё человеческое естество (в отличие от тех, кто их этим лишениям подверг).

Сегодня, в 75 годовщину снятия Блокады Ленинграда, я бы хотел обратить внимание почтенной аудитории на небольшой фильм, снятый командой «Шага России» по мотивам выхода переиздания дневника Тани Вассоевич.

«Это пронзительная и неизвестная история. История девочки, которая похоронила всех родных, но выжила во время блокады Ленинграда. Она вела дневник от первого до последнего дня войны. Толстая школьная тетрадь, полная записей и рисунков. И 75 лет этот дневник был тайной…

Ее зовут Таня Вассоевич. История её жизни — в нашем новом фильме.