Потрясающая и неизвестная история Блокады Ленинграда. Военный Дневник Тани Вассоевич
Источник: dbelyaev.ru
День снятия Блокады — особый день для всех петербуржцев. Сегодня нам, живущим в обществе потребление, когда есть всё и вся в шаговой доступности, трудно представить себе сложность положения осаждённого города. Нацистское войско, а фактически пол-Европы, устроило жителям Ленинграда «санкции» в таком виде, что многим жителям «дня сегодняшнего» и не снилось.
Среди всех знакомых я особенно дорожу дружбой с Андреем Леонидовичем Вассоевичем. Мы познакомились много лет назад по долгу службы — он был моим начальником, руководителем питерского центра РИСИ (который, как и все другие, официально закрыт приказами нового руководства). С годами рабочие отношения переросли в личные — Андрей Леонидович стал для меня не только наставником, но и другом.
Несколько лет назад ему удалось издать дневник своей мамы — Татьяны Вассоевич, школьницы Блокадного Ленинграда. Многие слышали о трагическом дневнике Тани Савичевой. Но дневник матери Андрея Леонидовича идёт намного дальше — по объёму, оформлению и содержанию. Это поистине есть сосредоточение исторической памяти, собранной воедино боли ленинградцев, переживших страшные лишения, но сохранивших своё человеческое естество (в отличие от тех, кто их этим лишениям подверг).
Сегодня, в 75 годовщину снятия Блокады Ленинграда, я бы хотел обратить внимание почтенной аудитории на небольшой фильм, снятый командой «Шага России» по мотивам выхода переиздания дневника Тани Вассоевич.
«Это пронзительная и неизвестная история. История девочки, которая похоронила всех родных, но выжила во время блокады Ленинграда. Она вела дневник от первого до последнего дня войны. Толстая школьная тетрадь, полная записей и рисунков. И 75 лет этот дневник был тайной…
Ее зовут Таня Вассоевич. История её жизни — в нашем новом фильме.
27 января город-герой Ленинград, отмечает 75 лет полного освобождения от фашистской блокады. Эта страшная дата. Но именно в ней весь мир увидел, что такое стойкость советского человека, что такое Ленинградский характер. Мощнейшая немецкая военная машина почти 900 дней пыталась взять Ленинград, и обломала зубы о стены города на Неве.
И в этот день, 27 января 2019 года издана уникальная книга, которая не оставит равнодушным никого. В ней полностью перепечатана детская школьная тетрадь Тани Вассоевич. Вы все слышали о Тане Савичевой. Она тоже вела дневник, всего несколько страниц. Обе Тани жили на Васильевском острове, буквально на соседних улицах.
История Тани Вассоевич — это история маленькой девочки из Ленинграда, которая в первый день войны, 22 июля 1941 года взяла в руки перо и решила вести свой военный дневник. Она писала о первых бомбежках, о городе, холоде и о людях, которые остались людьми до самого конца. Она в свои 13 лет хоронила близких одного за другим, но вела свой дневник дневник. Она вела его до самого последнего дня войны.
Это — потрясающая книга. В ней приведена полностью толстая школьная тетрадь, со всеми рисунками, вклейками, всеми похоронками и деталями. Это — страшная книга об одном из самых бесчеловечных преступлений в истории человечества. И это — прекрасная книга о великом подвиге Ленинградцев.
С 27 января книгу «ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК ТАНИ ВАССОЕВИЧ» можно найти в Доме Книги на Невском проспекте. А потом и во всех книжных магазинах города. Книгу выпустило издательство «АВРОРА», именно благодаря её директору, Юлианне Черемской, мир узнал об этой потрясающей истории.
Команда ШАГА РОССИИ не могла остаться в стороне. Мы родились в этом городе. Мы — ленинградцы. Это — наша история, это наш дом. Мы сняли фильм об книге, о Тане и о ее маленьком, но таком ярком подвиге.
Помогите этой книге и Вы. Если вам откликнулась история Тани, если вас тронули её слова, размесите у себя это видео, поддержите лайком и найти эту книгу. Поверьте, она того стоит!»
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Источник: nstarikov.ru