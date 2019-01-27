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Историки в запое после этого ролика. Тартария – русское государство. ДНК монгол татар славян скифов

22:03. 27 января 2019 Просмотров - 205 2 коммент. Опубликовал:

В комментариях к статьям и роликам о Тартарии нас иногда просят обращать внимание на то, что Тартария – НЕрусское государство. Ну что ж, давайте разберёмся с генетикой. Посмотрим на правящие династии татар-скифов, на исследования ДНК-генеалогии, в частности, так называемой “арийской” гаплогруппы R1a.

Скифы-завоеватели Если мы откроем “Историографию славянского царства” Мавро Орбини 1601 года, то найдём строки о завоевании славянами Евразии, Африки и увидим практически полное тождество славян с сарматами и скифами. Очевидно, что современная историческая наука чего-то не знает… или недоговаривает. Где и когда славяне завоевали полмира? Другой вопрос: если татары были, в основном, носителями тюркской или монгольской генетики, то вероятно она должна была как-то проявится на завоёванных татарами территориях? Давайте проверять.

Откроем схему “Генеалогия древних императоров Тартарии, потомков Чингизхана” из книги “Исторический атлас” Николаса Гудевиля 1721 года. Перед нами схема потомков Чингизхана, которых авторы документа разделили на 4 ветви. Первая ветвь владела Кипчаком/Капчаком, то есть югом современных Украины и Молдавии, а также территориями Кавказа и нынешнего Татарстана. В русской версии это – половецкая степь. Вторая ветвь потомков Чингизхана управляла землями ТрансоКса́на (или Загата́ем) и Туркестаном – прародиной турков. Третьей ветви принадлежали Золотая Орда, страна Мого́лов (то есть Индия) и Северный Китай. Представители четвёртой ветви потомков Чингиза правили в землях Хорасана, Персии, Индии. Но здесь упомянуты только потомки ЧингизХана. Позже мы убедимся, что ареал распространения власти татар был намного шире. Малая Тартария в Европе и турки Начнём с Европы.

На картах до середины XVIII века можно видеть владения татар в восточной Европе. В исторической ремарке к только что показанной генеалогической схеме сказано, что европейцы понятия не имеют, в какой точно период татары завоевали эти земли. Например, на картах якобы XIV-го века при великом хане Усбеке эти земли действительно принадлежат ему – над городами этого региона реют флаги скифов-татар. Куманы, или кипчаки – это половцы.

Либо производное от “люди полей”, “степей”, либо от “поло́вый” – с церковнославянского “соломенный” – то есть это люди с жёлтыми, как солома, волосами. “Капчак” с тюркского значит “удачливый”. А кто такие тюрки или турки, туркоманы? “Древний пласт этногенеза туркмен составили и древние племена степей, известные как сако-массагетские (кстати, саки – это, по сути, скифы) и сармато-аланские (то есть славяно-аланские)”.

В книге 1676 года говорится, что большинство “прирождённых тюрков” (очевидно, туркмен) “до сих пор поддерживают (то есть почитают) своих варваров-предков и наносят скифские и татарские отметины на лбах и конечностях”. В XV-ом веке туркмены, ранее осевшие в Анатолии, незадолго до взятия Константинополя овладели землями, которые стали называться Малой Тартарией.

На некоторых картах 18 века северное и северо-западное причерноморье разделено на Очаковскую, Буджакскую и Малую Тартарии. Позже, к 1740-ому году, Россия отвоёвывает территорию у османов, часть её называет Малой Россией, Малороссией. Теперь кто такие османы.

В описании к карте Османской империи, изданной в XVII-м веке, сказано, что Осман, или Оттоман Гази, был военным человеком при Великом Хане татар. Получается, что Осман, тюркский вояка с татарским паспортом, решил сделать себе карьеру правителя в соседних землях. Не исключено, что “ОТТОман” – это вообще должность – атаман – военный человек скифов-татар.

Мамилюки – египетские казаки В Египте всё началось с династии Аббасидов – кстати, родственников пророка Мухаммеда; эти правители набирали в личную охрану гуля́мов (то есть юношей, “слуг двора”), преимущественно, из тюрков-кипчаков-куманов-половцев, а также грузин и черкесов.

Потом они оформились в регулярную египетскую армию – мамилюков (“мамлюк” с арабского – “принадлежащий”). Не забываем, что по сути, это бывшие граждане Тартарии. Следующая египетская династия Фатимидов продолжила традицию содержания армии мамлюков-мусульман.

Материалы по теме: < ![CDATA[]]>https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/imperatory-tartarii-imeli-slavyanskuyu-genetiku-kak-tatary-zavoevali< ![CDATA[]]>

А также наши предыдущие ролики по теме:

про становление Тартарии < ![CDATA[]]>https://youtu.be/CXLa3I8XVgs< ![CDATA[]]>

про пирамиды и гробницы Тартарии < ![CDATA[]]>https://youtu.be/aqMCxxAjXTA< ![CDATA[]]>

про книгу о славянах < ![CDATA[]]>https://youtu.be/m65tNLoHrA4< ![CDATA[]]>

про славян в Британии < ![CDATA[]]>https://youtu.be/D-FYQQY55_U< ![CDATA[]]>

про Европу < ![CDATA[]]>https://youtu.be/zTgwkmztMKU< ![CDATA[]]>

про флаг и герб Тартарии < ![CDATA[]]>https://youtu.be/AKuurxzDtt4< ![CDATA[]]>

про факты о Тартарии < ![CDATA[]]>https://youtu.be/2erxLEFgS3U< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 17233 14921
    Вячеслав 27 января 2019 в 22:26 Ссылка Пометить
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    Что-то довольно часто стала мелькать эта тема… Не хочет официальная наука признаваться в том, что целенаправленно водила всех нас за нос и теперь просто не желает признать своё поражение… По-русски подобное называется уcpаться, а не поддаться… Это сколько же тогда писак от науки придётся лишать “научных” званий, а их трудами печки растапливать? Правда, сколько её ни шельмуй, всё равно пробьётся наверх…

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  • 654 -34
    xazzar berlazzar 27 января 2019 в 23:13 Ссылка Пометить
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    вот и зрите в корень. нельзя смешиваться ни с кем ,иначе ваши достижения всегда будут приписывать другим нациям

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