Мифы о единой Расе. Магкеева Людмила Петровна. Глава 3
Мифы о единой Расе
Кристина Прокопова и Магкеева Людмила Петровна
В этом эфире Магкеева Людмила Петровна продолжает рассказывать о своих открытиях, подтверждающих гипотезу того, что культуру осетин и славян объединяет много общего.
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Источник: www.youtube.com
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В последнее время стали чаще появляться статьи, уводящие нас в сторону от действительности… Осетины – персидские евреи, а у славян нет ничего общего с ними…
https://kombat-sb.livejournal.com/61112.html#/61112.html
Раса – одна – белая, остальные – народы… РАСА – аббревиатура: Роды Асов Страны Асов, т.е. Славяне и Арии, представители четырёх родов Расы, изначальные жители Мидгарда (планеты Земля), Предки которых прибыли из созвездий Малой и Большой Медведиц, Лебедя и Кассиопеи на Ингард, а оттуда на Мидгард. Имеют белый цвет кожи, светлые волосы и отличаются друг от друга лишь цветом радужной оболочки глаз, который зависит от спектра света их родных Солнц: Да`Арийцы (сереброглазые) , х`Арийцы (зелёноглазые), Расены (огнеглазые или к-Ариглазые) и Святорусы (небесный цвет глаз). У латинян это слово писалось так: «Rasa», отсюда и сохранилось выражение «Tabula Rasa» – белый, чистый изначально, девственный, светлый. Отсюда английское название русских людей – Russian (Рашен), т. е. Раса. Потом букву «s» (State) заменили на «с» (Country) и словом «Raca» стали обозначать человеческие виды: White Race, Black Race, Gray Race. На английском так и осталось ”Раша” (раса) – Россия. Под РАСой понимаются те, кто переселился с Ингарда, а Потомки Рода Небесного – это потомки предки которых вначале переселились с Ингарда в другие звёздные системы, а оттуда уже на Мидгард…
Народы с иным цветом кожи – и не хорошие, и не плохие… Они – ДРУГИЕ, – с их разницей между нами и в философии, и физиологии, с характером, культурой и т.д…
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Смею добавить, разница в генетике.
Между белыми и чёрными разница есть.
Насколько мне известно, в США для негров выпускают отдельные лекарства ибо то что выпускают для белых не всегда подходит для негров. У них просто другой обмен веществ…
А красная расса. Они просто удивительны!
Мы все просто не могли произойти от одного предка! Как нам втюхивают из Эфиопии…
Мы все, кто живёт на Митгард Земле должны жить в мире!