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Мифы о единой Расе. Магкеева Людмила Петровна. Глава 3

11:36. 26 января 2019 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал:

Мифы о единой Расе

Кристина Прокопова и Магкеева Людмила Петровна

В этом эфире Магкеева Людмила Петровна продолжает рассказывать о своих открытиях, подтверждающих гипотезу того, что культуру осетин и славян объединяет много общего.

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 17175 14863
    Вячеслав 26 января 2019 в 11:52 Ссылка Пометить
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    В последнее время стали чаще появляться статьи, уводящие нас в сторону от действительности… Осетины – персидские евреи, а у славян нет ничего общего с ними…
    https://kombat-sb.livejournal.com/61112.html#/61112.html

    Раса – одна – белая, остальные – народы… РАСА – аббревиатура: Роды Асов Страны Асов, т.е. Славяне и Арии, представители четырёх родов Расы, изначальные жители Мидгарда (планеты Земля), Предки которых прибыли из созвездий Малой и Большой Медведиц, Лебедя и Кассиопеи на Ингард, а оттуда на Мидгард. Имеют белый цвет кожи, светлые волосы и отличаются друг от друга лишь цветом радужной оболочки глаз, который зависит от спектра света их родных Солнц: Да`Арийцы (сереброглазые) , х`Арийцы (зелёноглазые), Расены (огнеглазые или к-Ариглазые) и Святорусы (небесный цвет глаз). У латинян это слово писалось так: «Rasa», отсюда и сохранилось выражение «Tabula Rasa» – белый, чистый изначально, девственный, светлый. Отсюда английское название русских людей – Russian (Рашен), т. е. Раса. Потом букву «s» (State) заменили на «с» (Country) и словом «Raca» стали обозначать человеческие виды: White Race, Black Race, Gray Race. На английском так и осталось ”Раша” (раса) – Россия. Под РАСой понимаются те, кто переселился с Ингарда, а Потомки Рода Небесного – это потомки предки которых вначале переселились с Ингарда в другие звёздные системы, а оттуда уже на Мидгард…

    Народы с иным цветом кожи – и не хорошие, и не плохие… Они – ДРУГИЕ, – с их разницей между нами и в философии, и физиологии, с характером, культурой и т.д…

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    • 594 554
      Хан_Уман Вячеслав 26 января 2019 в 13:01 Ссылка Пометить
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      Смею добавить, разница в генетике.
      Между белыми и чёрными разница есть.
      Насколько мне известно, в США для негров выпускают отдельные лекарства ибо то что выпускают для белых не всегда подходит для негров. У них просто другой обмен веществ…
      А красная расса. Они просто удивительны!
      Мы все просто не могли произойти от одного предка! Как нам втюхивают из Эфиопии…
      Мы все, кто живёт на Митгард Земле должны жить в мире!

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