Кому на самом деле принадлежит Газпром и Роснефть.
18:18. 26 января 2019 Просмотров - 292 4 коммент. Опубликовал: Владимир
Газпром и Роснефть принадлежат Российской Федерации, нам так говорят. Роснефтегаз управляет государственными нефтегазовыми активами, но делиться с государством не желает. Компания владеет огромными средствами, но владеет ими в тайне от нас, скрывая о себе информацию. Учредитель Роснефтегаза ликвидирован, кто именно владеет компанией не ясно. Посмотрим на владельцев акций, совет директоров и устав компаний.
Источник: www.youtube.com
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Кому принадлежит Газпром…
Кому принадлежат Роснефть…
Точно знают, народу они не принадлежат.
Ибо, то что выкачивают у меня из под ног должно, частично, приносить доход мне. Мне много не надо.
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И так везде.
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А теперь смотрим на интересы Газпрома и Роснефти и находим объяснение внешней политике России. Бомбардировки Сирии и денежные вливания в Венесуэлу пролоббированы владельцами Газпрома и Роснефти.
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Сатанюга…с тобой что произошло?Ты ж гав.ом всегда был.Я ж тебе плюсы ставлю.Где такое видано…Ты сколько слабительного съел,чтобы очистится?Чудеса…Сатанюга-не с.ка.Ладно,не обижайся асмадей. Просто не понятен переход в человеческий мир.И не пугай меня заклятьями:).Поддерживаю разумное.На долго ли тебя хватит-непонятно.