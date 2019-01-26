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Кому на самом деле принадлежит Газпром и Роснефть.

18:18. 26 января 2019 Просмотров - 292 4 коммент. Опубликовал:

Газпром и Роснефть принадлежат Российской Федерации, нам так говорят. Роснефтегаз управляет государственными нефтегазовыми активами, но делиться с государством не желает. Компания владеет огромными средствами, но владеет ими в тайне от нас, скрывая о себе информацию. Учредитель Роснефтегаза ликвидирован, кто именно владеет компанией не ясно. Посмотрим на владельцев акций, совет директоров и устав компаний.

Источник: www.youtube.com

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4 коммент.»

  • 600 560
    Хан_Уман 26 января 2019 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Кому принадлежит Газпром…
    Кому принадлежат Роснефть…
    Точно знают, народу они не принадлежат.
    Ибо, то что выкачивают у меня из под ног должно, частично, приносить доход мне. Мне много не надо.

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  • 2899 2649
    жора шапов 26 января 2019 в 19:46 Ссылка Пометить
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    И так везде.

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  • 2387 583
    Слава 26 января 2019 в 19:57 Ссылка Пометить
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    А теперь смотрим на интересы Газпрома и Роснефти и находим объяснение внешней политике России. Бомбардировки Сирии и денежные вливания в Венесуэлу пролоббированы владельцами Газпрома и Роснефти.

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    • 11286 8508
      Ъ Слава 26 января 2019 в 20:05 Ссылка Пометить
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      Сатанюга…с тобой что произошло?Ты ж гав.ом всегда был.Я ж тебе плюсы ставлю.Где такое видано…Ты сколько слабительного съел,чтобы очистится?Чудеса…Сатанюга-не с.ка.Ладно,не обижайся асмадей. Просто не понятен переход в человеческий мир.И не пугай меня заклятьями:).Поддерживаю разумное.На долго ли тебя хватит-непонятно.

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