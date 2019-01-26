Кому на самом деле принадлежит Газпром и Роснефть.

Газпром и Роснефть принадлежат Российской Федерации, нам так говорят. Роснефтегаз управляет государственными нефтегазовыми активами, но делиться с государством не желает. Компания владеет огромными средствами, но владеет ими в тайне от нас, скрывая о себе информацию. Учредитель Роснефтегаза ликвидирован, кто именно владеет компанией не ясно. Посмотрим на владельцев акций, совет директоров и устав компаний.

Источник: www.youtube.com