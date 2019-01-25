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Русские показали ракету, а Запад отреагировал неожиданно (ФОТО, ВИДЕО)

04:30. 25 января 2019 Просмотров - 280 Один комментарий Опубликовал:
Русские показали ракету, а Запад отреагировал неожиданно (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Когда по существу ответить нечего, то на Западе начинают витиеватую игру слов…

Минобороны России в ходе брифинга в среду, 23 января, впервые показало иностранным военным атташе модернизированную ракету 9М729.

Ракета не нарушает ДРСМД, поскольку не может быть заправлена достаточным для этого количеством топлива. Максимальная дальность полёта ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км и составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД.

В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ.  

Разумеется, половина, что наших, что их ракет при микроскопических изменениях мгновенно выпрыгнут за границы 500 км — в общем, их и разрабатывают изначально, чтобы 499,99 км было дальностью базовой версии.

Но бюрократическая суть договоров как раз в том и заключается, что к соблюдению обязательно только буквальное следование, и тут у нас нарушений даже близко нет, а вот у Штатов есть — как минимум ракеты-мишени, плюс пусковые от ПРО (сами ракеты к ним формально разрешены в базовой версии).

В этом и суть игры, чтобы обходить соперника на его поле. США в свое время продвинули принцип буквального следования не сути, а процедуре, и в этом наши и переиграли и тонко троллят.

Для того чтобы показать ракету и рассказать о её характеристиках, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран.

Однако военные атташе США, Британии, Франции и Германии проигнорировали встречу. Их не интересует ракета. У них цель — выйти из договора. А брифинг Генштаба хоть и правильный, но по сути — метание бисера перед свиньями.

Интересней отмазка, по какой представители НАТО не явились на встречу.

Франция, Германия и другие «наты» не пришли потому, что начальство приказало не приходить. Англия и США не пришли потому, что они и так прекрасно знают, что ракета договор не нарушает. Явились бы, пришлось бы признавать, а так, как обезьянки — не вижу, не слышу…

Американцы тупо настроены на выход из договора. Конечно, их как вариант устроило бы и проникновение на ракетные объекты России, иметь возможность полного доступа ко всему, вплоть до документации и технологий. Но НЕ НА ОСНОВЕ взаимности. Естественно, никто им такого не позволит, того, что творилось при Горбачёве, уже не будет, Россия уже не та.

Поэтому американцы будут просто выходить из договорённостей. Это их право, но делали бы это честно, а не перекладывая со своей больной головы на чужую здоровую.

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Андрей Червонец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 17107 14807
    Вячеслав 25 января 2019 в 10:13 Ссылка Пометить
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    Не хрена трубить было на весь мир о своих достижениях… Изобрели и засекретить такие вещи нужно… А теперь на каждый чих какого-нибудь дрища отвечать надо…

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