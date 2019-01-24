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Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС Швеции над Балтийским морем (ВИДЕО)

10:29. 24 января 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:
Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС Швеции над Балтийским морем (ВИДЕО) | Русская весна

Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС Швеции над Балтийским морем.

Об успешно проведённой операции утром 24 января сообщает Минобороны РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении военного ведомства.

Экипаж истребителя ВКС России, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. Он осуществлял полёт без включенного транспондера.

После удаления иностранного самолёта от границы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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