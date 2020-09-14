«Провокационные» полёты американских ядерных бомбардировщиков рядом с российскими границами, которые ведут к воздушным столкновениям между Россией и США — это путь к ядерной войне, пишет The National Interest.

В последние несколько месяцев Чёрное море стало гораздо менее спокойным местом, чем обычно. Хотя различные договоры мешают державам с бухты-барахты направлять в это море военные корабли, они не помешали этому региону стать очагом напряжённости в небе, так как американские самолёты повадились летать совсем рядом с российским воздушным пространством.

Случалось, что перехваты в этом регионе — в том числе с участием американских разведчиков — происходили дважды или даже трижды в неделю.

Кульминация этой цепочки событий выпала на конец августа, когда американские стратегические бомбардировщики в очередной раз приблизились к российским границам. Хотя номинально эта миссия была призвана продемонстрировать солидарность членов НАТО, она быстро превратилась в провокацию, когда один из бомбардировщиков B-52, который способен нести на борту ядерное оружие, направился прямиком в российское воздушное пространство. Россия осуществила перехват, за которым последовали стандартные американские жалобы о «непрофессиональности» подобных действий. То же самое можно сказать и об инциденте с участием самолётов-разведчиков.

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Можно было бы подумать, что всё это — лишь повседневная рутина. Однако теперь поступают сообщения о том, что всё это на самом деле — спланированная уловка США: они подманили русских к B-52, а затем с помощью разведсамолётов собрали данные о потенциале России по воздушному перехвату.

Чиновников успех этого предприятия привёл в искренний восторг. Если встать на место Москвы, то даже не слишком наблюдательный зритель заметит, что подобные происшествия разительно отличаются от других перехватов и сулят куда большие опасности. Дело в том, в здесь оказался замешан бомбардировщик, который потенциально может нести ядерное оружие.

B-52 появился в самый разгар холодной войны. Российские чиновники, очевидно, не исключают, что именно с помощью этого бомбардировщика США могут нанести ядерный удар. И вот во время всех этих перехватов самолётов-разведчиков, рядом с базой Черноморского флота появляется B-52. «Россия могла прийти только к одному выводу: речь идёт о крупной провокации, и ответила на неё быстрым перехватом», — полагает The National Interest.

Заявления ВВС США об агрессивном перехвате кажутся особенно бессодержательными по той причине, что дело здесь не в очевидной реакции: на эту реакцию они, судя по всему, и рассчитывали — особенно если вспомнить о многолетней истории американо-российских стычек в воздухе.

«Если уж на то пошло, то жалобы на „небезопасный“ перехват указывают на реальную проблему: небезопасной была вся эта операция; она представляла собой намеренную провокацию с участием средств доставки ядерного оружия, что чревато грозящим крахом цивилизаций непониманием — кошмаром времён холодной войны», — полагает журнал.

Данные о самолётах Су-27 и Су-30, находящихся на боевом дежурстве уже несколько десятилетий, имеют для Пентагона незначительную ценность, учитывая, что это основные типы российских истребителей, которые США, несомненно, пристально изучали на протяжении всего срока их активной эксплуатации.

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Несколько десятков лет назад информация о новейших моделях, возможно, была очень важной. Не исключено, что в те далёкие времена можно было бы подискутировать о том, перевешивает ли потенциальная польза разведданных огромный риск негативных последствий. Однако в нынешних обстоятельствах такая логика уже неприменима.

«Так почему же это произошло? Оправдание огромного военного бюджета США год за годом предполагает поддержание иллюзии о неминуемо надвигающейся войне с другими крупными державами, особенно с Россией. Иногда это означает, что нужно вести себя провокационно, и для тех, кто верит подобному изложению событий, это служит оправданием рискового поведения. Именно подобное мышление заставляет американские ядерные бомбардировщики иногда приближаться к России», — считает издание.

Однако в основе подобных действий, по мнению The National Interest, должна лежать не политическая целесообразность, а ответственность. Хотя военной верхушке такой подход и может показаться противоречащим здравому смыслу, её приоритетной задачей должно быть недопущение мирового ядерного пожара. И если бы они этим занимались, то опасных полётов рядом с российской территорией стало бы намного меньше, как и поводов беспокоиться о пилотах, которые осуществляют небезопасные перехваты.

В 2020 году, отмеченном попытками спасти договор об ограничении ядерных вооружений, целью военных должно быть поддержание чувства безопасности. Подобная среда будет куда более благоприятной для переговоров притом, что в ней не останется места перехватам бомбардировщиков.

Во избежание недоразумений НАТО должно отказаться даже от официальной цели этих полётов — демонстрации собственного единства. Чувство безопасности должно достигаться не с помощью стратегических бомбардировщиков, а с помощью замены договора СНВ-III. «Сейчас важно вести переговоры, и именно эта задача должна быть приоритетной», — подытоживает The National Interest.

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