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Чубайс предложил заменить в МИД Захарову на Бузову

17:56. 24 января 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:
Чубайс предложил заменить в МИД Захарову на Бузову | Русская весна

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заочно продолжил спор с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой, предложив поставить на ее должность телеведущую Ольгу Бузову.

Чубайс признался, что «восхищен мастерством» руководителя департамента информации и печати. Он посоветовал Захаровой продвигаться «дальше в этом направлении».

«Я не знаю, куда-нибудь в „Дом-2” ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — заявил он в эфире Business FM. 

Как отметил Чубайс, у телеведущей «колоссальная поддержка» в Instagram. По его мнению, Бузова отлично справится с новой должностью.

«Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — добавил он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», между Чубайсом и Захаровой возник спор из-за слов главы «Роснано» о благосостоянии государства.

Руководитель корпорации назвал Россию бедной страной, а ее жителей — бедным народом. В ответ на это Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация».

По словам Чубайса, во время его работы состояние экономики в стране улучшилось. Дипломат же заявила, что этот период в истории государства вспоминает «с дрожью».

В итоге Чубайс сдался в споре с Захаровой, а представитель министерства приняла его «капитуляцию».

«То, что Вы сдались, — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права — так и быть: капитуляция принята», — пошутила она.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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