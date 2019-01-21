Почему Глазьев хуже Грефа и Чубайса

Не скажу, что я полностью согласен с автором статьи alexman, но вывод, сделанный им о причинах нахождения Чубайса и Грефа у власти мне понятен и я с ним согласен.

Мы живем в системе дикого, далеко не рыночного капитализма. А эти двое, и не только они, систему знают как свои пять пальцев и чувствуют себя в ней как рыба в воде. Заменить их конечно можно, но качество замены будет неизменно хуже. В данный момент готовится замена для работы в иных условиях и в другой системе, кардинально отличающейся от нынешнего дикого капитализма.

Как только система будет сломана и появятся предпосылки для перехода в иной экономический уклад, все эти упоротые либералы будут смыты в унитаз практически мгновенно. А сейчас приходится надзирать за ними, бить по рукам и использовать этих непревзойденных специалистов российского дикого капитализма.

С уважением , СКАМАРОХ.

Автор :alexman

Вопрос: не поделитесь, почему"греф и чубайс" лучше разбираются в экономике? Вы интересуетесь экономикой? Или по принципу "раз он дома успешно "чистит" от хозяйского барахла - значит "в домостроительстве разбирается"?

Отвечал на похожие вопросы не раз, но когда и где - не помню, поэтому решил вынести развёрнутый ответ в отдельный пост.

Они имеют опыт практической работы, а не только образование. Глазьев никогда практической работой не занимался.

Греф - упоротый либерал, "гайдаровец", собчаковец, касьяновец, сторонник вступления в ВТО, образование юридическое, "правоведение", диссертация - в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по теме: «Развитие и перспективы структурных институциональных реформ в российской экономике».

Чубайс - машиностроитель, затем энергетик. Слушал его, в энергетике он действительно хорошо разбирается. Экономикой (макро) заинтересовался с 1979 года. "...весной 1985 г., в самом начале правления М. С. Горбачева, разработанные предложения были отвергнуты со словами: «Вы что хотите рыночный социализм построить? Забудьте! Это за пределами политических реальностей»"

То бишь, оба упоротые либералы, но ежели надзиратель вовремя бьёт по рукам, работать могут, опыт работы есть.

Глазьев. Бывший завлаб, доктор наук, член Национальной академии наук Украины (с 4 февраля 2009 года по 14 декабря 2016 года). Уже этого хватило бы, чтобы относиться к нему с осторожностью.

В 1987—1991 годах входил в неформальную группу, в основном молодых, экономистов (Е. Т. Гайдар, А. Л. Кудрин, С. М. Игнатьев, А. Б. Чубайс и др.)

В конце 1980-х годов предложил концепцию технологических укладов, которую продвигает и сейчас. Сторонник циклов Кондаратьева.

Как-то в "Однако" появилась огромная, аж на три или 4 больших части статья-выжимка из его докторской диссертации. С трудом, но осилил. Что бросилось в глаза - подтасовки, притягивание за уши. Рисует на одной диаграмме несколько экономических циклов в виде синусоид с разными периодами - цикл Кондратьева и ещё несколько - не помню чьих, но с более малыми периодами. На оси - даты по годам. И на основании того, что в каких-то годах все циклы уходят вниз, гарантирует всякие ужасы для России. Но ведь и сам Кондратьев говорил, что экономические циклы - нестабильны! Они к этому времени могут расползтись так, что провалы сменятся подъёмами. Ему пох, для дисера пойдёт...

Вот Борис Марцинкевич о нём пишет:

На внешний рынок желаете сами идти и торговать с кем и как сможете? Да вон вам Сергей Глазьев во главе Министерства внешнеэкономических связей, лицензии у него недорого стоят. Этот завлаб в 1991 лихо перепрыгнул в МВЭС в качестве заместителя Петра Авена, своего старинного знакомца по Московскому университету. Авен ушел вместе с Егором Гайдаром, а Глазьев остался – теперь уже министром. Завлаб, самый молодой доктор экономики СССР – во главе такого ведомства. Блистательная карьера, а цифры из таблички – мелочь… Впрочем, в топливно-энергетическом комплексе вклад этого профессионального предателя минимален, там действовали совсем другого масштаба лица. http://kramtp.info/novosti/fun...

А вот что пишет Севастьянов, автор и соавтор ряда законопроектов, в частности «о русском народе», «о разделённом положении русской нации» и «проект конституции». 24 февраля 2002 года на учредительном съезде НДПР выбран сопредседателем партии. Один из организаторов «Русских маршей», бывший сопредседатель Национально-державной партии России, лишённой Министерством юстиции регистрации в 2003 году. В 2007 году Московское бюро по правам человека направило заявление в генеральную прокуратуру России в связи с демонстрацией книг Юрия Петухова, Юрия Мухина, Андрея Савельева и Александра Севастьянова на XX Московской международной книжной ярмарке. По мнению Бюро, книги последних трёх авторов носят «откровенно антисемитский характер»:

В начале своего правления Путин имел намерения построить на руинах, доставшихся ему от Ельцина, – русское национальное государство. Если не по форме, то по сути, в меру своего понимания. Но эти мечты и надежды ушли на дно вместе с подлодкой «Курск», потопленной американцами. Это был жестокий, сильный и беспроигрышный ход США. После которого нужно было либо начинать войну, чего постъельцинская Россия явно не могла себе позволить, либо прогнуться и принять волю сильного, диктат Америки. Нервный срыв Путина по этому поводу всем памятен, только причина не всем понятна. А ведь делать-то, в действительности, было нечего, выбора не оставалось… Но про русское национальное государство тогда пришлось забыть. И молча копить силы, закусив губу.

Прошло несколько лет, и Путин снова начал движение в русском направлении, реализуя его через Дмитрия Рогозина и проект «Родина». Альянс был совершенным, на основе взаимности. «Я больше никому не верю, кроме русских националистов», – признавался президент одному из моих источников. «Мы – путинский спецназ в Госдуме», – с гордостью заявлял тогда Дмитрий Олегович членам фракции «Родина». И гордиться было чем, и было на что надеяться.

Три основных пайщика «Родины» – Рогозин, Бабурин и Глазьев – изначально договорились, что никто из них не будет пытаться приватизировать этот мощный ресурс, не потянет одеяло на себя (имея в виду президентские выборы). И Путин об этом знал; и был в этом уверен. Он продолжал активно общаться с «Родиной» через Рогозина, выстраивая перспективу сотрудничества с ней как опорной силой. Можно спорить о том, насколько «Родина» полно и точно выражала идею русского национализма, но ее претензия на это – неоспоримый исторический факт. Увы, в самом корне проекта, выращенном в лаборатории Марата Гельмана со товарищи, таилась гнильца.

В один прекрасный день на встрече тет-а-тет в Кремле Путин сказал Рогозину, что «Родине» стоит подумать о своем кандидате в президенты и предложил кандидатуру Наталии Нарочницкой. Рогозин влетел в Госдуму как на крыльях. Еще бы! Свой кандидат в президенты от фракции – ведь это же очень круто, круче не бывает!

Бросился со счастливой новостью к соратникам. И тут же узнал, что пока он общался с Путиным на тему грядущих выборов, состоялось собрание некоей инициативной группы, выдвинувшей в президенты Глазьева. И что Глазьев, перечеркнув былые договоренности (он потом объяснял, что никому ничего не обещал), дал согласие и старт своей избирательной кампании.

Ужаснее облома нельзя себе представить! Кем оказался Рогозин в глазах Путина? Чем оказалась вся «Родина»? О каком доверии, о каком сотрудничестве, о какой даже простой договороспособности теперь могла идти речь? Все рухнуло в один день, в один миг. Русская реконкиста сорвалась, не начавшись.









Итого. Нисколько не восхваляю этих двоих, но Глазьев - ещё хуже... ИМХО.

Источник: cont.ws