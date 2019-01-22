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Леонид Ивашов. Крупный капитал отодвигает Путина от власти.

14:10. 22 января 2019 Просмотров - 678 6 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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6 коммент.»

  • 49 45
    чужой 22 января 2019 в 15:56 Ссылка Пометить
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    О чем здесь разговор ? Во что люди не верят ?
    Какая то позерская бредятина в форме.
    Ситуация сложнейшая выровнялась. И это очевидно.
    Сейчас созрела ситуация, когда можно делать деньги и благополучие.
    Именно в такие события нерусские паразиты поднимали народ на революции.
    Пока бой идет, не ради славы,
    ради жизни на земле.
    И этот бой не только имя ПУТИН, а весь русский народ
    выигрывает с минимальными потерями.

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  • 75 31
    BFG 22 января 2019 в 16:07 Ссылка Пометить
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    а Путин представляет не крупный капитал? охренеть можно от таких открытий!
    чужой – все в порядке вообще? Новости давно смотрел? По магазинам когда ходил? Пенсионка, девяток яиц? Какой народ, какой бой? Деньги -да! Они их и делают. из наших карманов достают.

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  • 162 122
    ALFA2012 22 января 2019 в 16:16 Ссылка Пометить
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    Ну Ивашов за олигархоз давно. Что странно выглядит при его прошлом.
    А Путин бой ведет, ага, ведет, против народа и ведет. С потерями, это есть, кажется на 200 000 превысила смертность. и это по официальным данным!

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  • 6298 1779
    nikolay 22 января 2019 в 16:30 Ссылка Пометить
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    Вопиющая новость от Путина и его чиновничьего кагала. Они вводят цезуру. Все кто его не любит, сядут в тюрьму.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NHyT5GdPsDk

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    • 164 124
      ALFA2012 nikolay 22 января 2019 в 16:32 Ссылка Пометить
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      Не тормози, сникерсни. Генпрокуратура уже послала с этой инициативой.

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      • 16866 14578
        Вячеслав ALFA2012 22 января 2019 в 16:56 Ссылка Пометить
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        А ещё есть ООН, где стоит и наша подпись… Статья 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, утверждённой ООН от 10 декабря 1948 года: “Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ”.
        То есть, человек имеет право на любые убеждения: фашистские, антифашистские, сионистские, антисемитские, расистские, антирасистские, христианские, антихристианские и т.д. И имеет право распространять свои убеждения любыми средствами.
        Таким образом, все законы или подзаконные акты, ограничивающие распространение правдивой информации под ширмой “разжигания или возбуждения национальной, расовой или религиозной розни”, противоречат Декларации Прав Человека и юридически ничтожны, как законодательные акты более низкого уровня.
        Да и конституция наша против…

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