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Алексей Семенов о беспилотных летательных аппаратах

15:52. 22 января 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Сайт компании Geoscan: https://www.geoscan.aero/ru
Вакансии: https://www.geoscan.aero/ru/vacancies

В беседе с директором компании Геоскан узнаем, как разрабатывать и применять беспилотники на родных бескрайних просторах. Как обнаружить гвоздь 16 века или месторождение руды на 9 млн. тонн? Зачем беспилотники в городском планировании? Во сколько обходится вечнозеленый газон над теплотрассой, как выявить 60 тысяч земельных самозахватов и почему важно развивать беспилотное направление уже вчера – об этом Алексей Семёнов расскажет в выпуске, посвященном новейшим технологиям в небе России.

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Источник: www.youtube.com

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