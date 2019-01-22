Алексей Семенов о беспилотных летательных аппаратах

Сайт компании Geoscan: https://www.geoscan.aero/ru

Вакансии: https://www.geoscan.aero/ru/vacancies



В беседе с директором компании Геоскан узнаем, как разрабатывать и применять беспилотники на родных бескрайних просторах. Как обнаружить гвоздь 16 века или месторождение руды на 9 млн. тонн? Зачем беспилотники в городском планировании? Во сколько обходится вечнозеленый газон над теплотрассой, как выявить 60 тысяч земельных самозахватов и почему важно развивать беспилотное направление уже вчера – об этом Алексей Семёнов расскажет в выпуске, посвященном новейшим технологиям в небе России.



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Источник: www.youtube.com