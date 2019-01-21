Попытка военного мятежа в Венесуэле

В Венесуэле пресекли еще одну попытку военного переворота.Группа солдат национальной гвардии пыталась поднять мятеж против действующего правительства.После того, как США объявили о непризнании Мадуро и объявили "законным президентом" лидера парламентской оппозиции, попытки силового свержения действующего правительства были делом времени.На данный момент военные арестовали 16 участников мятежа и разогнали слезоточивым газом небольшую толпу оппозиционеров, которые пытались их поддержать.В официальных СМИ заявляют, что один из зачинщиков подозревался в коррупции и хищении денежного довольствия военослужащих. На данный момент они доставлены в военную прокуратуру.За последние 2 года это уже вторая неудачная попытка военного переворота, помимо неудачного покушения на Мадуро с помощью БПЛА. ЦРУ по всей видимости серьезно взялось за выполнение поставленной политической задачи по приведению к власти в Каракасе зависимой от США марионетки, для обеспечения контроля над запасами венесуэльской нефти.Так что новые попытки устранить Мадуро не за горами.К вечеру должно быть больше подробностей по развитию событий и механизму подготовки мятежа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com