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Попытка военного мятежа в Венесуэле

15:29. 21 января 2019 Просмотров - 52 Один комментарий Опубликовал:


В Венесуэле пресекли еще одну попытку военного переворота.
Группа солдат национальной гвардии пыталась поднять мятеж против действующего правительства.
После того, как США объявили о непризнании Мадуро и объявили "законным президентом" лидера парламентской оппозиции, попытки силового свержения действующего правительства были делом времени.













На данный момент военные арестовали 16 участников мятежа и разогнали слезоточивым газом небольшую толпу оппозиционеров, которые пытались их поддержать.
В официальных СМИ заявляют, что один из зачинщиков подозревался в коррупции и хищении денежного довольствия военослужащих. На данный момент они доставлены в военную прокуратуру.
За последние 2 года это уже вторая неудачная попытка военного переворота, помимо неудачного покушения на Мадуро с помощью БПЛА. ЦРУ по всей видимости серьезно взялось за выполнение поставленной политической задачи по приведению к власти в Каракасе зависимой от США марионетки, для обеспечения контроля над запасами венесуэльской нефти.
Так что новые попытки устранить Мадуро не за горами.

К вечеру должно быть больше подробностей по развитию событий и механизму подготовки мятежа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, США, южная америка
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