Эпоха позора
11:59. 21 января 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из зажигательного выступления бывшего главы Госдепа США Джона Керри на CNN.
Послушайте, значительную часть своей жизни я провёл в политике, однако мне кажется, что одна из главных целей политиков — это остаться у власти. И я не говорю, что они не хотят делать хорошие вещи…
ДЖОН КЕРРИ, бывший госсекретарь США: Так быть не должно. Ваша присяга звучит следующим образом: «Я клянусь охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов от любых врагов — внешних и внутренних». Вот так звучит присяга, а не «клянусь заботиться о самом себе с тем, чтобы я оставался на этом посту 30 лет». Случилось так, что люди забыли о том, что важно для нашей страны. Сейчас над нашей демократией нависла угроза. Это правда. Наша страна недееспособна. Давайте начистоту. Мы не можем провести бюджет. Взгляните на правительство: пока мы с вами разговариваем, работа стоит. И наш президент не ведёт переговоры. И это человек, который считает себя лучшим переговорщиком? И где же эти переговоры?
Он вышел из Транстихоокеанского партнёрства. Исправил ли он его? Сделал ли он что-то для рабочих? Стала ли их жизнь лучше? Нет, он просто вышел из соглашения. Он отказался от влияния в Азии.
Он вышел из Парижского соглашения по климату — и ничего этим не добился.
Он вышел и из иранской сделки. Этим он поспособствовал разве что углублению раскола, дальнейшему обострению обстановки, а также увеличил вероятность войны и крупного конфликта, — не подталкивая при этом иранцев сесть за стол переговоров.
Он уходит из Афганистана, он говорит об этом. Он лишает почвы под ногами собственного переговорщика, который должен был вот-вот вступить в диалог с «Талибаном». Ведь вопрос о выводе войск — это самый сильный твой козырь.
Он выходит из Сирии! Не пытаясь достичь по Сирии какого-то соглашения, по которому что-нибудь получили и курды, и Россия, и Иран, что пошло бы на благо Сирии, Ирака и всего региона. Но ничего из этого не происходит.
За свой срок он только и делал, что уходил и отступал. И интересам Соединённых Штатов это на пользу не идёт.
Госсекретарь Помпео только что побывал на Ближнем Востоке. В Каире он выступил с речью, в которой он отрёкся от внешней политики Обамы.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Эра самонавязанного позора США окончена. Это же касается и политики, которая принесла столько ненужных страданий.
ДЖОН КЕРРИ: Послушайте, что я только что говорил: Кто здесь над кем издевается? Вы что, серьёзно? Конец эпохи позора? Когда американский президент капитулирует перед президентом России и соглашается с его точкой зрения по Афганистану? Когда он встаёт и тут же капитулирует перед ним и говорит: «Я верю Путину». Не моим разведслужбам — это я о том, что касается событий внутри США. Когда президент США выходит из Сирии, а генерал Мэттис уходит в отставку — вот это момент позора. Когда Бретт Макгёрк, который проделал превосходную работу, борясь с терроризмом, подаёт в отставку — вот это момент позора. Так что нам нужно здесь смотреть на факты.
https://russian.rt.com/inotv/2019-01-21/Dzhon-Kerri-pri-Trampe-amerikanskaya – цинк
Вопрос о том, был ли Трамп лучше Хиллари, полагаю давно уже закрыт.
Источник: colonelcassad.livejournal.com