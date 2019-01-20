Новости Украины и Новороссии 20 января 2019

Во время визита на Донбасс, РИА Федеральное Агентство Новостей взяло у меня небольшое интервью.

Источник: riafan.ru

В законодательство РФ внесли предложение о поправках после ситуации с журналисткой Бойко

Тема выдворения украинской журналистки Елены Бойко за пределы Российской Федерации на территорию, подконтрольную Украине, сейчас на слуху у всех. Это породило массу вопросов у беженцев с Украины — люди переживают, не постигнет ли их та же участь.

Разбиралось в ситуации Федеральное агентство новостей.

«Давайте для начала юридическую часть отделим от политической. Вопрос: может ли государство выдать человека, стоящего на одних позициях с ним, другому государству, правительство которого официально называет Россию врагом, фактически на расправу? Может ли оно это сделать? Ответ — конечно нет.

Но если это происходит, как это может быть охарактеризовано? Это сильнейший удар по имиджу и международному уважению к Российской Федерации. Если вы будете выдавать своих союзников на расправу своим врагам, кто будет с вами союзничать?» — рассуждает лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

Стариков считает сложившуюся ситуацию с украинской журналисткой очень странной. Равно как и то, что многие депутаты Государственной думы РФ и общественные деятели возмущаются происходящим, но не предпринимают никаких шагов со своей стороны.

«Возможно, Елена Бойко нарушила какие-то законы, но это же не мешает законную процедуру провести без ущерба для имиджа Российской Федерации. Самое элементарное — если бы её депортировали не на территорию, контролируемую киевским режимом, а в ДНР.

Согласитесь, что уже проблемы бы, по сути, не было. Потом она могла бы написать какое-то ходатайство, просьбу о политическом убежище и так далее. Всегда можно найти процедуру с соблюдением закона», — говорит лидер движения «Патриоты Великого Отечества».

Кроме того, Стариков выдвинул предложение внести правки в закон о депортации (закон «О положении иностранных граждан в РФ». — Прим. ФАН), тем самым дав возможность украинским гражданам самим выбирать, куда именно их депортировать — в ДНР, ЛНР или на территорию, подконтрольную киевским властям.

Общественный деятель также подчеркнул, что граждане других стран, которые бегут в Россию от происходящих у них дома событий, должны придерживаться действующего российского законодательства во избежание подобных проблем.

«Люди должны не бояться повторения судьбы Елены Бойко для себя, а соблюдать российское законодательство, не давать возможности за что-то себя зацепить.

Но мне лично перед этими людьми очень стыдно за то, что наше государство не удосужилось довести свою законодательную базу до логического конца, и из-за этого их выдают врагу на расправу. Простите меня, пожалуйста», — принес извинения Стариков.

Напомним, после того как Елена Бойко была передана на территорию Украины, её передали в львовское СИЗО.

Автор: Анастасия Вальдамирова