Новости Украины и Новороссии 20 января 2019
- 09:02 Случай с Еленой Бойко и изменения в законодательство.
- 09:02 Это официально: на Украине смертность вдвое превышает рождаемость.
- 08:00 Это фиаско: у Порошенко нет шансов на выборах (ИНФОГРАФИКА).
- 07:00 «Мы установим порядок в стране!» Уличная армия нацистов будет контролировать украинские выборы.
- 05:00 Украина и судьба сэра ТОМОСа (ФОТО).
- 03:36 Усынoвляюсь кaндидатом в Пpeзидeнты.
- 00:30 Украинцы шокированы «космическими» платежками за коммуналку (ВИДЕО).
- Вчера 23:15 ЛНР отметила Крещение в лучших русских традициях.
- Вчера 22:42 Жизнь глазами украинца: ну что? Дальше плывем по течению?.
- Вчера 22:38 Военнослужащие НМ ЛНР приняли участие в Крещенском купании.
- Вчера 22:21 ВСУ незаконно распродают лес в Херсонской области.
- Вчера 20:24 О голландском фильме Ольги Шарий.
Случай с Еленой Бойко и изменения в законодательство
Во время визита на Донбасс, РИА Федеральное Агентство Новостей взяло у меня небольшое интервью.
Источник: riafan.ru
В законодательство РФ внесли предложение о поправках после ситуации с журналисткой Бойко
Тема выдворения украинской журналистки Елены Бойко за пределы Российской Федерации на территорию, подконтрольную Украине, сейчас на слуху у всех. Это породило массу вопросов у беженцев с Украины — люди переживают, не постигнет ли их та же участь.
Разбиралось в ситуации Федеральное агентство новостей.
«Давайте для начала юридическую часть отделим от политической. Вопрос: может ли государство выдать человека, стоящего на одних позициях с ним, другому государству, правительство которого официально называет Россию врагом, фактически на расправу? Может ли оно это сделать? Ответ — конечно нет.
Но если это происходит, как это может быть охарактеризовано? Это сильнейший удар по имиджу и международному уважению к Российской Федерации. Если вы будете выдавать своих союзников на расправу своим врагам, кто будет с вами союзничать?» — рассуждает лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.
Стариков считает сложившуюся ситуацию с украинской журналисткой очень странной. Равно как и то, что многие депутаты Государственной думы РФ и общественные деятели возмущаются происходящим, но не предпринимают никаких шагов со своей стороны.
«Возможно, Елена Бойко нарушила какие-то законы, но это же не мешает законную процедуру провести без ущерба для имиджа Российской Федерации. Самое элементарное — если бы её депортировали не на территорию, контролируемую киевским режимом, а в ДНР.
Согласитесь, что уже проблемы бы, по сути, не было. Потом она могла бы написать какое-то ходатайство, просьбу о политическом убежище и так далее. Всегда можно найти процедуру с соблюдением закона», — говорит лидер движения «Патриоты Великого Отечества».
Кроме того, Стариков выдвинул предложение внести правки в закон о депортации (закон «О положении иностранных граждан в РФ». — Прим. ФАН), тем самым дав возможность украинским гражданам самим выбирать, куда именно их депортировать — в ДНР, ЛНР или на территорию, подконтрольную киевским властям.
Общественный деятель также подчеркнул, что граждане других стран, которые бегут в Россию от происходящих у них дома событий, должны придерживаться действующего российского законодательства во избежание подобных проблем.
«Люди должны не бояться повторения судьбы Елены Бойко для себя, а соблюдать российское законодательство, не давать возможности за что-то себя зацепить.
Но мне лично перед этими людьми очень стыдно за то, что наше государство не удосужилось довести свою законодательную базу до логического конца, и из-за этого их выдают врагу на расправу. Простите меня, пожалуйста», — принес извинения Стариков.
Напомним, после того как Елена Бойко была передана на территорию Украины, её передали в львовское СИЗО.
Автор: Анастасия Вальдамирова
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К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
Это официально: на Украине смертность вдвое превышает рождаемость
На Украине показатели смертности почти вдвое превышают показатели рождаемости — на 100 умерших приходится 58 новорожденных.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
«Численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек», — информирует Госстат.
В 2018 году рождаемость в «незалежной» упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев прошлого года на Украине родилось 312,6 тысяч малышей, то за аналогичный период 2017 году — 335,5 тысяч.
Данные Госстата не учитывают информацию из Крыма и республик Донбасса.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Это фиаско: у Порошенко нет шансов на выборах (ИНФОГРАФИКА)
В Новогоднюю ночь стартовала избирательная кампания по выборам президента Украины. В четверг прошла ровно половина срока, отведенного кандидатам для подачи заявления для регистрации в Центральную избирательную компанию (ЦИК). И уже сейчас можно подводить какие-то промежуточные итоги.
Самый свежий социальный опрос, опубликованный 15 января, продемонстрировал, что на данный момент лидирует Юлия Тимошенко. Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий предоставило такие данные.
С показателями в 15,5% лидирует глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. На втором месте обосновался комик Владимир Зеленский, набравший 11,9% голосов.
Следом за ним с показателями в 9,5 и 8,8% следуют сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и руководитель «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.
Замыкает пятерку нынешний президент Петр Порошенко. Он набрал лишь 8,2% голосов.
Такие цифры могут говорить о многом. В частности, например, о том, что нынешний президент Петр Порошенко провалил свою предвыборную кампанию.
Очевидно, что он делал большие ставки на предоставление томоса новой украинской церкви, но достичь желаемого результата не удалось. Пятое место в рейтинге может свидетельствовать о том, что Порошенко ни для кого не интересен.
В свою очередь, тактика комика Владимира Зеленского оказалась выигрышной. Объявление о целях идти на выборы во время «боя курантов», постановочное погребение Порошенко, глум над своими конкурентами с экрана и поддержка Игорем Коломойским дают ощущаемые результаты. Почти 12% потенциальных голосов — отличный задел.
Юлия Тимошенко в данной ситуации и вовсе чувствует себя более чем уверенно. Дама с косой в принципе не ведет активной борьбы, тем не менее, большинство украинцев видят именно её в президентском кресле.
Вероятней всего, это связано с тем, что доверия к нынешней власти фактически не существует.
Впрочем, даже в этой неудобной ситуации для нынешнего украинского президента Петра Порошенко, его не стоит списывать со счетов. Именно благодаря ему был принят указ, согласно которому украинцы, проживающие в России (по некоторым оценкам до 3 млн человек), не смогут отдать свой голос за того или иного претендента.
Так что, скорее всего, следует ждать новых провокаций и, например, вбросов на самих выборах.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«Мы установим порядок в стране!» Уличная армия нацистов будет контролировать украинские выборы
На этой неделе украинский Центризбирком зарегистрировал наблюдателями на грядущих выборах крупнейшую фашистскую группировку Национальные дружины. Об этом неонацисты сообщили через свои официальные ресурсы и рассказали, как представляют своё участие в избирательном процессе.
«Совсем скоро стартуют выборы президента. К сожалению, волеизъявление украинцев всегда сопровождается большим количеством правонарушений. Поэтому в этом году, с разрешения ЦИК, ОО „Національні Дружини“ становятся официальными наблюдателями во время проведения выборов президента-2019.
Мы — за порядок в государстве, поэтому такое событие не можем оставить без внимания, ведь будет решаться судьба страны. Пусть все, кто будет пытаться нарушить процедуру голосования, знают, что нашей силы будет достаточно, чтобы предотвратить наглые преступления», — говорится в заявлении группировки.
«Уже этой весной Национальные дружины будут контролировать процесс президентских выборов.
…Мы установим порядок в нашем государстве и остановим любые проявления нарушений на избирательных участках.
Национальные дружины — украинские националисты, которые отстаивают интересы нашего народа. Нацдружины готовы к сотрудничеству с адекватными и квалифицированными организациями, которые также следят за избирательным процессом».
Сообщается, что процедура регистрации наблюдателей на выборах началась параллельно регистрации кандидатов в президенты Украины.
Национальные дружины были созданы год назад, 29 января и стали настоящей фашистской уличной армией, созданной боевиками «Нацкорпуса».
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Украина и судьба сэра ТОМОСа (ФОТО)
Выборы на Украине подарили кучу поводов для шуток. В первую очередь это касается человека, чьи шансы на переизбрание под большим вопросом — нынешнего президента Петра Порошенко.
Прежде всего для своего переизбрания он решил разыграть религиозную карту. Получение того самого томоса, переподчинение церквей, поездки с томосом по городам и прочее играет исключительно на это.
При этом Порошенко опирается даже не просто на верующих, а на своих сторонников-«титушек» (типа организации «С14»), которые обеспечивают не просто реальные, а показательные захваты церквей.
Следующий козырь — русская угроза и агенты кремля, которые видятся буквально везде. Все неугодные обвиняются зачастую голословно. И в итоге за счёт давления на эту тему Порошенко пытается ухудшить рейтинг противников и приподнять свой.
Традиционной остаётся и тема русской агрессии. Все усиления на границах тоже говорят о том, что если не переизбрать гаранта, то будет уже поздно. И обязателен новый виток войны.
Про это говорят и СМИ, которые активно рассказывают про усиление на границах с РФ и подготовке очередного прохода кораблей через Керченский пролив.
В общем, вся надежда на переизбрание строится на провокациях и войне, ведь никакими значительными достижениями либо выполнением обещаний похвастаться, увы, не получается.
В итоге ставка на божественное вмешательство, как и на различные внешние влияния, — единственная реально рабочая надежда нынешнего украинского лидера.
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
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Усынoвляюсь кaндидатом в Пpeзидeнты
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Украинцы шокированы «космическими» платежками за коммуналку (ВИДЕО)
Жители Каховки Херсонской области шокированы полученными счетами за коммуналку.
Так, каховчанка Юлия рассказала, что ей насчитали 4750 гривен за двухкомнатную квартиру.
«Доход у меня 860 гривен, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Как платить — вопрос, как и у всех жителей нашего дома», — поделилась она.
В доме, где живет Юлия, есть счетчик тепла. Но несколько недель его ремонтировали, а людям посчитали отопление по тарифу, как для домов без счетчика, то есть 82 гривны за квадратный метр.
В теплокоммунэнерго объяснили, что такой тариф экономически обоснован, а 70% в нем — это газ и электричество, которые подорожали на треть, заработная плата работников, расходы на ремонт оборудования.
Но основная причина подорожания — это то, что почти 60% абонентов перешли на автономное отопление.
«Отапливаемая площадь уменьшается, и как вывод, затраты распределяются на меньшее количество абонентов, меньшую площадь, которая должна быть. Количество абонентов уменьшилось на 58%», — сообщил директор Каховского теплокоммунэнерго Анатолий Перчиц.
Мэр города Андрей Дьяченко рассказал, что уже разработана программа, которая бы обязала всех горожан обогреваться только индивидуально, но ее не утвердили депутаты.
«Мы не будем компенсировать разницу в тарифах за деньги каховских налогоплательщиков. Я еще раз призываю всех жителей центрального и восточного переходить на автономку — это выгодно, удобно, эффективно», — отметил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР отметила Крещение в лучших русских традициях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жизнь глазами украинца: ну что? Дальше плывем по течению?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащие НМ ЛНР приняли участие в Крещенском купании
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ незаконно распродают лес в Херсонской области
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О голландском фильме Ольги Шарий
К оглавлению | Источник: www.youtube.com