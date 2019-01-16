Где же Рим?

А действительно где Рим?

— Да ясен пень — в Италии!

Нет, не город Рим, а то, что в древней истории именуется «Рим»?

Опять глупый вопрос — иди почитай «Историю» для пятого класса.

Но мы-то не школяры и прво своё мнение иметь смеем.



Вот «Повесть временных лет» — на языке оригинала и в совеременном переводе.

Что это — серьёзный исторический документ или собрание сказок наподобие «тысячи и одной ночи»?

Те, кто пишет истории для пятого класса относятся к этой писанине как священному источнику знаний о древних временах Руси.

От этой «повести» берёт начало «норманская» теория Руси. Часть учёных принимает эту теорию, часть с ней не согласна, но никто из них не сомневается в самом источнике: если это просто собрание сказок, то какой смысл спорить с теми, кто всерьзе принимает похождения Аладдина.

Так вот, допустим, что «повесть» не фейк, т.е. будем исходить от противного — примем эту летопись за источник исторических сведений, а не за набор сказок.

Так вот в этой повести, написано буквально следующее, цитирую:

Как говорят, когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел пойти в Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром, встав, сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей — каков их обычай и как моются и хлещутся, и подивился на них. И пошел к варягам, и пришел в Рим, и поведал о том, скольких научил и кого видел…

Нет, вы уловили: по этой «повести», некий Андрей дошёл до Новгорода, который, между Москвой и бывшим Ленинградом, сейчас С.-Петербургом, так вот, он пошёл, стало быть, дальше, севернее Новгорода, и набрёл на Рим.

Есть там у нас за Новгородом что-то значителное, кроме Ленинграда? Так не имел ли Петроград-Ленинград-С.-Петербург ещё одного наименования — «Рим»?!?





«Медный всадник» — https://ru.wikipedia.org/wiki/

Не, я не утверждаю что так было, но если верить в эти «летописи», то как иначе — «здесь играть, здесь не играть — здесь рыбу заворачивали»?

Глядя на мир нельзя не удивляться!(с)

P.S.

А теперь сделаем допущение, что вся эта писанина — фейк, то что тогда?

А тогда мы должны понимать, что те, кто это всё сотворили, наложили все эти несуществующие события на ту окружающую действительность, в которой они находились.

Днепр — отнюдь не фейк, и течёт с севера на юг. Город Новгород так же существует — всё это само собой разумелось в том обществе, в котором жили предполагаемые фальсификаторы, и, стало быть, для того общества было совершенно очевидным, что Рим он близ Новгорода, чуть севернее, ну там, где сейчас С.-Петербург.

Как-то так вот.