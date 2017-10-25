Последнее падение Рима, призвание вандалов. Перекрестный анализ четырех древних источников информации об одном событии

Нашествие Гейзериха на Рим. Эскиз К. Брюллова. Ок. 1834

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! В эту сессию мы с вами на наглядном примере (окончательное падение Рима, утрата им царской власти) разсмотрим как формируют исторические события, для отображения оного в сознании общества.Как “распаковывают” скупые сообщения хронистов сами историки и прочие околоисторические деятели (по типу Эдварда Радзинского) и т.п.. Как “нашпиговывают” событие мелкой детализацией, компилируя “ехе” файл, для инсталляции в наши с вами операционки, в наше сознание, для формирования в нем некоей картины прошлого.

Итак, вы внимательно прочтете все четыре источника, и наверняка заметите разницу в повествованиях..Кое где события мельче детализированы, где то больше авторской трактовки, где то всплывают неизвестные подробности – в общем с материалом можно работать..Приступим, помолясь..

ИТАК, ЛОТ НОМЕР ОДИН - наш любимый Л.Л.С. (16 век), “..источник всяческаго познания..” (цитата Г.Стерлигова)

(Лицевой Летописный Свод Иоанна Грозного, Византия, том 2)

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Летописец ЛЛС (кто читал ранее материалы знает) работает в своем стиле – изрядно “приправляет специями” принудительно дает свою трактовку, насыщает эмоциями, смыслом и т.д..То же мы видим и здесь – информации, фактов мало, зато трактовки и скрытого нравоучения – хоть отбавляй!

Да, Август Валентиниан поплатился за свою подверженность страсти, “не той головой думал” – так говорят в народе.Думал бы “той головой”, можно было бы сделать все по уму, волки сыты – овцы целы..И с предметом воздыхания обойтись более деликатно, и подданного не обижать (себе во вред) Ну ходил бы Максим с рогами, все бы улыбались и были счастливы, ТОГО, ЧЕГО Я НЕ ЗНАЮ – НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Даже удивительно, как император может быть таким отмороженным на всю голову (на все головы, бггг..)

ЛАДНО, ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ :

ЛОТ НОМЕР ДВА – ПРОСПЕР АКВИТАНСКИЙ (390—460 гг)

ХРОНИКА ПРОСПЕРА АКВИТАНСКОГО

В консульство Аэция и Студия.

1373. Между Августом Валентинианом и патрицием Аэцием после взаимных клятв верности, после договора о браке [их] детей стала усиливаться злая враждебность, и оттуда, откуда должна была расти благодать [взаимной] любви, разгорелся костёр ненависти, при том, что подстрекателем [к ней], как считалось, был евнух Гераклий, который так привязал к себе неискренней службой душу императора, что легко ему внушал [всё], что хотел. Итак, когда Гераклий внушил императору всё дурное об Аэции, то стало казаться, что единственное полезное [средство] для спасения принцепса, если он сам предупредит заговор врага. Поэтому Аэций жестоким образом был убит рукой императора и мечами окружающих во внутренних покоях дворца; при этом погиб и префект претория Боэций, который был связан с [Аэцием] большой дружбой.

1374.

В консульство Валентиниана VIII и Антемия.

1375. За смертью Аэция в скором времени последовала смерть Валентиниана, совершенно неотвратимая, поскольку убийца Аэция приблизил к себе его друзей и оруженосцев.

Те, тайно договорившись об удобном времени для убийства, ожидали выхода принцепса за пределы Города, и во время, когда он был занят воинскими состязаниями, поразили его неожиданными ударами; при этом так же был убит Гераклий, поскольку он находился рядом, и никто из толпы [приближенных] царя не загорелся мщением за совершенное преступление.

Сразу того, как только произошло это убийство, [в 16 день до апрельских календ] императорскую власть захватил Максим, муж, патрицианского сана, дважды удостаивавшийся консульства. Тогда казалось, что он будет во всём полезен для гибнущего государства, [однако] вскоре он явил то, что [на самом деле] имел в душе: ведь не только не наказал убийц Валентиниана, но и даже принял [их] в [свою] дружбу, а, кроме того, он Августу, жену того, не позволив ей оплакивать потерю мужа, всего несколькими днями позже заставил вступить с ним в брак.

Но эта наглость не могла долго продолжаться. Ведь спустя два месяца, когда стало известно о приближении из Африки короля Гизирика и многие из знатных и простых людей стали убегать из Города, а он сам, даровав всем разрешение покинуть [Рим], также решил уйти во время [общего] смятения, [на семьдесят седьмой день после получения власти] был разорван на части царскими слугами и брошен в Тибр, и был лишён [таким образом] могилы [перед июльскими календами].

После этой гибели Максима последовало достойное многих слёз пленение Рима, [когда] городом, лишённым всякой защиты, овладел Гизирик. Навстречу ему из ворот вышел святой епископ Лев, изъявление покорности которого (Господь вёл его!) так смягчило [Гизирика], что тот, когда всё подчинилось его власти, воздержался от огня, резни и казней. Итак, в течение следующих четырнадцати дней в ходе беспрепятственных и свободных розысков Рим был лишён всех своих богатств, а также вместе с царицей и её детьми в Карфаген были уведены многие тысячи пленников, которые ценились либо из-за [своего] возраста, или из-за [своих] умений (ars).

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Вот как интересно – ни о страсти Валентиниана к жене Максима, ни о самой жене его тут НИ СЛОВА Да и сам Максим “появляется” лишь к “шапошному разбору” – садится на трон, когда на него (возможно) садиться не следовало (не те времена) А сам мотив убийства Валентиниана подан как месть подчиненных некоего патриция Аэция, умерщвленного императором, по навету его евнуха..

Так же ни слова о его жене, обезчещеной императором (а был ли он женат?) и более того – вдову покойного Августа (императора) Максим берет себе, не дав ей положенный срок отходить в трауре по убиенному супругу..Что, в Риме женщин не было красивых? Возможно, Максим давно был неравнодушен к вдове убитого, раз он так избирателен?

Мдяааа..Сведения прилично разнятся, ну что ж, едем дальше!

ЛОТ НОМЕР ТРИ – ВИКИПЕДИЯ (куды ж без её, заразы..) по сочинению Иоанна Антиохийского (7 век) Ознакомления ради, а не слепого верования для..

Смута в Риме

Наиболее подробно о перевороте в Риме, повлёкшем за собой набег вандалов, политическую нестабильность империи и в конечном итоге её исчезновение, рассказал автор VII века Иоанн Антиохийский по не дошедшему до нас (!!) сочинению Приска, византийского дипломата и историка середины V века.

Римский сенатор Петроний Максим, отмеченный двумя консульствами, был унижен и оскорблён императором Валентинианом III. Император выиграл в игре в кости у Максима его кольцо и послал это кольцо с доверенным человеком к жене Максима, приказав от его имени явиться во дворец к мужу. Во дворце Валентиниан изнасиловал ничего не подозревающую женщину. Максим никак не проявил своего гнева, но тайно стал готовить месть.

Первым шагом к отмщению, в изложении Иоанна Антиохийского, явилось убийство в сентябре 454 прославленного полководца Аэция, который разгромил орды Аттилы в 451 году. Влияние Аэция возросло настолько, что стало представлять угрозу подозрительному Валентиниану, в чём его постарался убедить Максим. Император вызвал полководца во дворец, где неожиданно напал на него с мечом в руках. После того, как Валентиниан с помощью доверенного евнуха Ираклия зарубил Аэция, он спросил у одного человека: «Не правда ли, смерть Аэция прекрасно исполнена?» Тот ответил: «Прекрасно или нет, я не знаю. Но я знаю, что вы левой рукой отрубили себе правую.»

Следующим шагом отмщения стало убийство самого императора. Хотя Иоанн Антиохийский обвиняет в организации заговора Максима, непосредственный свидетель событий Проспер Аквитанский отмечает в своей хронике лишь то, что Максим оказал впоследствии убийцам Валентиниана дружеский приём. Гот Оптила, служивший под началом Аэция и преданный ему, зарубил императора Валентиниана III. У императора не было сыновей или признанных наследников, после смерти Аэция не было и командующего всеми армиями, чем воспользовался Максим. С помощью подкупа он добился провозглашения его императором 17 марта 455 года.

Призвание вандалов

Легитимность власти Максима была под вопросом, поэтому он всего через несколько дней после провозглашения императором женился на Лицинии Евдоксии, вдове Валентиниана III. По свидетельству Проспера он вынудил Евдоксию к браку. Иоанн Антиохийский пишет, что Максим даже угрожал ей смертью. За помощью она обратилась к королю вандалов Гейзериху. Прокопий передал эту историю так:

«И вот как-то, находясь с Евдоксией на ложе, он сказал ей, что всё это совершил из-за любви к ней. Евдоксия, сердившаяся на Максима и раньше, желавшая отомстить за его преступление против Валентиниана, теперь от его слов ещё сильнее вскипела на него гневом, и слова Максима, что из-за неё случилось это несчастье с её мужем, побудили её к заговору.

Как только наступил день, она отправила в Карфаген послание, прося Гизериха отомстить за Валентиниана, умерщвлённого безбожным человеком, недостойным ни его самого, ни его царского звания, и освободить её, терпящую бесчестье от тирана. Она настойчиво твердила, что ему как другу и союзнику, раз совершено столь великое преступление по отношению к царскому дому, было бы недостойно и нечестиво не оказаться мстителем. Она считала, что из Византия ей нечего ждать помощи и отмщения, поскольку Феодосий [отец Евдоксии] уже окончил дни своей жизни и царство перенял Маркиан.»

Версии о призвании варваров в разные части империи были популярны среди историков V века. Вторжение вандалов в Галлию в 406 году объяснялось их призванием туда римским полководцем Стилихоном, вторжение вандалов в 429 году в северную Африку — призванием их римским наместником Бонифацием, поход гуннов на Западно-Римскую империю — призванием Аттилы сестрой императора Гонорией. По видимому, версию о призвании Евдоксией вандалов на Рим озвучил Приск, а позднее с его слов её подхватили более поздние византийские историки. Свидетель событий Проспер Аквитанский не упоминает об этом, но его современник испанский епископ Идаций уже знал о версии, назвав её «дурными слухами».

Современные историки допускают возможность такого развития событий, основываясь на сообщении Идация о том, что Максим пожелал женить своего сына Палладия на дочери Валентиниана. Так как одна из его дочерей Плацидия была уже замужем за знатным римлянином Олибрием, то речь может идти о другой дочери — Евдокии, которая по предложению Аэция была помолвлена с сыном Гейзериха. Т аким образом Гейзерих был лично заинтересован в свержении узурпатора Максима.

Прокопий высказал мнение, что Гейзерих отправился в набег на Рим лишь с целью грабежа.

Захват и разграбление Рима

Рим узнал об экспедиции Гейзериха заранее. В городе поднялась паника, в ходе которой император Максим, процарствоваший менее 3 месяцев, был убит. Проспер Аквитанский кратко и по-видимому наиболее точно описал гибель Максима:

«Было объявлено о приближении короля Гейзериха из Африки, и когда толпы в панике ринулись из города, когда он [Максим] в страхе также хотел бежать, разрешив бежать всем остальным, он был зарезан императорскими рабами на его 77-й день правления. Его разорванное на части тело было брошено в Тибр, и он остался без могилы.»

77-й день правления соответствует 31 мая или 1 июня 455 года, общепринята первая дата. Поэт из Галлии Сидоний Аполлинарий благодаря родственным связям был хорошо осведомлён о положении в Риме. В одном из писем он обрисовал ситуацию, в которой оказался император Максим: «Он нашёл себя безвластным правителем ненадёжной свиты, окружённый мятежами легионеров, беспокойством населения, волнениями среди союзников-варваров…» Сидоний также намекнул, что волнения в народе были вызваны неким военачальником-бургундом, а Иордан назвал имя римского солдата Урса, убившего Максима.

Хронист VI века Виктор Туннунский сообщил, что Гейзерих занял Рим на 3-й день после гибели Максима, грабил его в течение 14 дней и увёз в Карфаген тысячи пленников.

Короля вандалов в воротах города встретил папа Лев I и уговорил пощадить город от поджогов, а жителей от пыток и убийств. Проспер Аквитанский, непосредственный свидетель падения Рима, отметил в своей хронике: «когда всё подчинилось его власти, [Гейзерих] воздержался от огня, резни и казней. Итак, в течение следующих четырнадцати дней в ходе беспрепятственных и свободных розысков Рим был лишён всех своих богатств, а также вместе с царицей [Евдоксией] и её детьми в Карфаген были уведены многие тысячи пленников.» Разорение Рима отличалось от более раннего грабежа готским вождём Аларихом в 410 году своим планомерным и методичным характером.

Heinrich Leutemann, Plünderung Roms durch die Vandalen (c.1860–1880)

Прокопий перечислил добычу вандалов:

«Гизерих взял в плен Евдоксию с её дочерьми от Валентиниана, Евдокией и Плацидией и, нагрузив на корабли огромное количество золота и иных царских сокровищ, отплыл в Карфаген, забрав из дворца и медь, и все остальное. Он ограбил и храм Юпитера Капитолийского и снял с него половину крыши. Эта крыша была сделана из лучшей меди и покрыта густым слоем золота, представляя величественное и изумительное зрелище.

Из кораблей, что были у Гизериха, один, который вёз статуи, говорят, погиб, со всеми же остальными вандалы вошли благополучно в гавань Карфагена.»[13]

Прокопий также упомянул про иудейские сокровища из римского дворца, захваченные римским императором Титом Веспасианом в Иерусалиме в I веке.

Последствия

Гейзерих разделил пленников из Рима между вандалами и маврами, участниками набега. Пленных, среди которых было много знатных людей, выкупали за деньги. Об участии католической церкви в их освобождении рассказал епископ Виктор Витенский.

Дочь Евдоксии Евдокия была выдана замуж за Гунериха, сына Гейзериха. Гунерих в 477 наследовал королевство вандалов и аланов, а в 523 королём вандалов стал его сын от Евдокии Хильдерих. Сама Евдоксия и её другая дочь Плацидия через 2 года были отпущены в Константинополь.

Рим после набега вандалов на месяц погрузился в безвластие. В июле 455 года новым императором был провозглашён военачальник в Галлии Марк Авит, соратник Аэция и друг готского короля Теодориха II.

Сокровища, награбленные вандалами в Риме, были захвачены византийской армией в 534 году после разгрома варварского королевства и перевезены в Константинополь.

Набег вандалов стал 2-м разграблением Рима в V веке, в 410 году он подвергался 3-дневному грабежу вестготов Алариха, в результате чего часть города была сожжена. Однако именно набег вандалов произвёл глубокое впечатление на современников и оставил заметный след в католической историографии. Хотя нет сведений об убийствах вандалами горожан, в отличие от захвата в 410-м, Гейзерих не стал подобно Алариху брать под защиту церковные храмы. Во времена Великой Французской революции возник термин «вандализм» по отношению к разрушению исторических памятников. Термин, несмотря на свою явную недостоверность, прижился, стал обозначать бессмысленное уничтожение духовных и материальных культурных ценностей и вошёл во многие языки мира.

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Дааа, новые подробности, значит Максим у нас оказался “продуман” – не прост он, как нам повествовал ЛЛС..Не кинулся по горячим следам честь супруги возстанавливать, продумал и осуществил не только месть, но и свое воцарение на престоле..И перстень всплыл (ЛЛС) кстати..

У меня начали возникать смутные сомненья – а точно все произошло из за амурных дел невоздержанного Августа Валентиниана? Уж очень целенаправленно действует Максим, убирая сначала Аэция, руками императора, а затем и самого императора, руками друзей Аэция..Максим, в таком случае, не то что “не прост” – это виртуоз в области осуществления дворцовых интриг, мастер экстра-класса!

Опять же, кто убедил Валентиниана в том, что Аэций потенциально опасен ему, евнух Гераклий-Ираклий, или же Максим? А может евнух доверенное лицо Максима, “капал на мозг” Августу, подводя того к “правильному решению”..Это пока вопрос..

Одно можно сказать в оправдание императора – по видимому он был глуп..Что в пересказе ЛЛС, что в двух последующих – ОН РЕФЛЕКСИРУЕТ – ИМ УПРАВЛЯЮТ..Типичный объект..(субъект воздействует, объект подвергается воздействию)

Так значит Макс отомстил Валентиниану по полной – и царство у него отобрал, и жизни лишил, и супругу его принудил к сожительству..Не очень симметрично, думаете? На то он и Максим – берет по максимуму..

Есть и разхождения – Иоанн Антиохийский & Википедия пишут, что отец Августины Евдоксии (император Византии Феодосий) помочь не смог, потому как умер, а ЛЛС пишет что не стал помогать, потому как ему не очень понравилось что она “призвала вандалов” которые добили Рим..(а на факт унижения его дочери он как то спокойно отреагировал – странновато..)

Ну и конечно умиляет наличие мелкой детализации и масса дополнительных подробностей, напротив скромности первых двух лотов..(мы не знаем откуда “драли” инфу ЛЛС) Особенно потому что второй источник это современник описываемых событий, а третий (Иоанн Антиохийский) жил позже аш на 250 с гаком лет – (тут стоит понимающе улыбнуться, и с легким добродушным сарказмом покачать головой)

ЛОТ ЧЕТВЕРТЫЙ – Приск Панийский (умер 475г) “ВИЗАНТИЙСКИЕ ХРОНИКИ” (анализ историографа А.С.Козлова)

Элементы прагматического анализа можно найти и в пассажах о рим-

ско-вандальских отношениях. Примечательна в этом отношении и инфор-

мация о смерти Аэция и императора Валентиниана III, а также об

обстоятельствах взятия Рима Гейзерихом (fr. 30; Priscus, exc. 71; cp.: [Ioannis

Antiocheni, fr. 224.1]). Хотя Р. Блокли и П. Каролла выразили некоторое

сомнение в принадлежности всего этого рассказа Приску, но У. Роберто

убедительно доказал, что для Иоанна Антиохийского в данном случае

источником был именно Паниец [Roberto, p. 117–118]. Кроме того, сам ха-

рактер рассказа и интерпретации происходившего очень схожи с теми пас-

сажами Иоанна, которые явно восходят к «Византийской истории».

Прежде всего, политика Гейзериха изображается в тех же категориях, что

и политика Аттилы. Историк принципиально сосредоточивает внимание

на мотивациях ведущих политических фигур. Смерть Аэция (который на-

зывается τεῖχος τῆς… ἀρχῆς) он считает критическим моментом в истории

Западной Римской империи..

Эта трагедия повлекла за собой цепь собы-

тий, которые увенчались взятием вандалами Рима в 455 г. (fr. 30.1; Priscus,

exc. 69), а следовательно — установлением вандальской гегемонии в Сре-

диземноморье. Иначе говоря, гибель такого значительного государствен-

ного мужа, как Аэций, ведет к бессилию Рима и усилению короля

вандалов (fr. 30.1; Priscus, exc. 71). Характеристика Аэция как препятствия

к претворению в жизнь планов врагов Рима имеет место уже в сообщении

о подготовке Аттилой нападения на Западную империю (fr. 17; Priscus,

exc. 62; cp.: [Ioannis Antiocheni, fr. 224]). Эта мысль повторяется в рассказе

об агрессивных действиях Гейзериха [Roberto, p. 133–134]. Король ванда-

лов оценивает смерть Аэция как благоприятный поворот событий (fr. 30.1;

Priscus, exc. 71), то есть ведет себя абсолютно прагматично: поскольку

Аэций и Валентиниан III, лица, подписавшие мирный договор 442 г.,

мертвы, то и договор более не действителен. Однако решают здесь сообра-

жения чисто утилитарные: новый император Запада слаб и не располагает

достойными внимания вооруженными силами (fr. 30.1; Priscus, exc. 69).

Правда, в то время имел место и слух, что императорская вдова Евдоксия,

вынужденная выйти замуж за Петрония Максима, поощряла Гейзериха к

нападению на Италию. Однако фраза οἱ δὲ φασι говорит о том, что историк

дистанцировался от этой версии событий [Blockley, 1983, p. 393; Roberto,

p. 140]. Таким образом, все нюансы данного фрагмента «Византийской

истории» вполне имплицируют и тот факт, что Гейзерих воспользовался

случаем для нападения на Рим просто ради добычи [Henning, S. 22].

Подобно Аттиле король вандалов совершенно не брезгует использовать

слабость империи (ср.: fr. 31.1; Priscus, exc. 24). Гейзерих чувствует себя

настолько сильным, что не испытывает никакого страха даже перед лицом

войны с Восточной Римской империей (Ibid.). Д. Бродка полагает, что,

описывая осознающего свою силу Гейзериха и его бескомпромиссность,

Приск мог мысленно обращаться к изображению Фукидидом жесткости

афинян при переговорах накануне Пелопоннесской войны [Brodka, 2009,

S. 22, Anm. 28]. Получается, что Гейзерих, как и Перикл накануне развер-

тывания боевых действий, был готов осуществить свои планы с помощью

войны.

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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Тут выходит, что единственным выгодоприобретателем всей заварухи оказывается Гизерик..Поскольку - “..ведет себя абсолютно прагматично, потому как Аэций и Валентиниан III, лица, подписавшие мирный договор 442 г., мертвы – договор более не действителен..”

Тут уже могут возникнуть подозрения – а не Гизерик ли “замутил” сию многоходовочку? Оно того наверное стоило – Рим “опустить”, и добычу поиметь..И ВСЕ ЭТО С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ЖИВОЙ СИЛЫ, ИЛИ ВООБЩЕ БЕЗ ОНЫХ! (потратился только на оплату своей шпионской сети в Риме).

Заодно сына женить на породистой августейшей особе (улучшаем генофонд) а этому раньше придавали высокое значение.Да и вообще, в то время пребывать в благодушии не было никакой возможности – либо ты кого то завоевываешь, либо кто то завоевывает тебя, третьего не дано..

Но как? С помощью кого, может быть Максим состоял в сговоре с Гизериком..ЛЛС пишет что это он убил Максима, а остальные пишут что погиб от рук своих же рабов (плохо относился к ним, в свое время наверное – отомстили) А может быть соглядатаи Гизерика таким образом “подчистили” Макса (слишком много знал) пустив слух среди обслуживающего персонала, что это он, де предатель, и прочая – много ли надо легковерной возбужденной толпе?

Выходит так – Гизерик заключает договор с Максимом..(возможно к Максу “подъехали” солядатаи Гизерика) аккурат после оскорбления его жены, с предложением отомстить обидчику, “убрать” конкурентов, и сесть на трон, при поддержке рига (короля) вандалов.. Максим, посредством евнуха, имеющего подход к ушам глупого Валентиниана, настраивает того против военачальника Аэция (он главный кто мешает Гизерику) Далее, Валентиниан прямо во дворце убивает Аэция (глупо и бездарно) затем друзья полководца таким же образом воздают отмщение глупому императору..

Всё..Путь свободен..А что до обещаний Максиму – я вас умоляю..Каждый правитель хозяин своего слова, захотел слово дал, захотел – назад забрал..Потому, Максим, узнав о готовящейся экспедиции Гизерика на Римские пажити особо не удивился – он предполагал наверное, что возможно так и будет, но как всегда надеялся на лучшее..Видно что Гизерик даже не скрывал намерений, если информация об этом дошла до Римских гражждан, прошло два месяца, Гизерик спокойно собирается придти в Рим и получить свой куш.. А куда спешить? Рим никуда не денется, все кто мог противодействовать, ликвидированы, несметные богатства вывезти тоже надо время – да и куда их вывозить?

Что касаемо женщин и страстей, то ясно однозначно – не они явились причиной произошедшего, все это работа спецслужб того времени, и с тех пор мало что изменилось в данной области, кроме технических возможностей если.Возможно и сам инцидент с женой Максима (куда она вообще подевалась?) был организован для того чтобы мотивировать Максима для выполнения спецзадания..

Как пишет Антиохийский Иоанн -”И вот как-то, находясь с Евдоксией на ложе, он (Максим) сказал ей, что всё это совершил из-за любви к ней.”

Жена Максима могла знать о увлечении мужа супругой императора (он же не в один секунд воспылал к ней страстью) и ей это вряд ли могло понравиться.Потому она (что стоит женщине соблазнить мужчину?) берет в оборот глупого Валентиниана, который начинает проявлять инициативу, да так резво, что не угнаться – ситуация выходит из под ее контроля..Далее вы читали сами..

Как все это срастить? Дело в том, что имея определенное целеполагание, можно фиксировать возникающие ситуации, устанавливая контроль над событием, извлекать из них максимальную пользу..Это работа шпионов, которые получили задание – убрать того то и того то..Вот они и “ловят” – кто то поссорился, кто то влюбился, что то еще произошло..Как “поймают” нужную комбинацию, берут ее под свой контроль – канализируют в нужное русло течение событий, педалируют теми или иными способами воздействия, от денег до угроз..

И не думайте что раньше жили идиоты, те люди были гораздо умнее нас, они и тех.средствами располагали минимальными – все своим “бортовым оборудованием” интуиция, ум, актерское мастерство, выдержка, размышление. и т.д.и т.п..

Сама “обезчещенная” Евдоския, дочь Феодосия Константинопольского императра, остается в Карфагене, у Гизерика “за пазухой” – в почете и уважении (как пишет ЛЛС) да и дочь ее замужем за сыном рига, будущим правителем гуннов – плохо разве?Возможно что на ладан дышащий Рим им всем осточертел, это были последние годы загнивающей империи, потому сидеть и ждать когда всё это вот вот рухнет, было как то уж очень “не комильфо”, инициативным и деятельным особам..

Потому “колосса” решили подтолкнуть изнутри, свои же.И толкнуть в нужном направлении – Гизерик очень аккуратно разграбил город (как пишет Приск, современник события) спокойно и планомерно, никого не убивая и не обижая – просто молча содрал крышу с храма Юпитера, и все остальное золото с медью собрал, другие храмы вежливо ограбил, статуй столько с постаментов поснимал, что аш корабль с ними утонул – перегруз!

И кстати, насчет храма Юпитера – это были уже времена официального христианства (5й век) в Риме “сидел” папа Лев – какой такой Юпитер? Значит было язычество и многобожие, все было, ходили все каждый в свои храмы и никто не “жужжал”.

Честно – у меня нет твердой уверенности ни в одной из предложенных вам версий, но точно одно – всмерти полководца Аэция, единственного серьезного противника, был заинтересован Гизерик..

Еще я полностью уверен что скромный евнухГераклий-Хераклий-Ираклий, целенаправленно и планомерно “работал” с Валентинианом, настраивая того против Аэция (иначе, зачем евнуху всё это нужно?) а вот кто именно его мотивировал, службы Гизерика напрямую, или (ликвидированный после выполнения задачи) Максим – тоже вопрос открытый.

Аэций – единственное препятствие, на пути вандалов к италийским “закромам” это был грозный, умный и сильный враг, следовательно..

В общем из всех участников счастье поимели только Евдоския и ее дочь..Ну и самый главный, автор сценария и режиссер король вандалов Гизерик Прехитрый, само собой разумеется!

ТЕПЕРЬ ВЫ ВИДИТЕ САМИ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ И ЖУРНАЛЬНО-КНИЖНЫМИ ВЕРСИЯМИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ..

ПС и конечно же – это мое личное мнение (“мысливслух” на мониторе) ваше видение ситуации ждет от вас авторского формирования..Доброго времени!