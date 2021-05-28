Заголовком к этой публикации стала фраза, которой модератор круглого стола президент Фонда исторической перспективы, член Общественной палаты РФ, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, по сути, подвела итог представленной к обсуждению темы: «Исторический путь СССР: 1922-1991. Проекты и действительность, уроки на будущее».

Круглый стол с участием политологов, историков, общественных деятелей, представителей СМИ был призван дать оценки некоторым аспектам советского опыта, многое из которого актуально и в наши дни, но пока остается почти невостребованным. По словам профессора Андрея Андреева, мы и сегодня не знаем общества, в котором живем. Общество определяют по-разному, напомнил он: как традиционное, модерна, постиндустриальное и т.д. СССР характеризуют как общество тоталитарное, но у страны не было даже технических возможностей для реализации идеи тоталитаризма. При этом Андреев сравнил: в США преобладают материально-гедонистические ценности, они на первом месте. А в СССР — культура и образование. Мы помним, как наши ребята стремились не просто поступить в вуз, но в вуз — престижный. «Я бы наше общество назвал обществом образования, — подчеркнул он. — По этой установке и наносились удары в 1990-х годах».

— У нас в школе был драмкружок, где играли даже «Трехгрошовую оперу» Брехта, — заметила Н. Нарочницкая. — А наши троечники были корифеями среди отличников других стран.

По данным профессора Андреева, 70% респондентов считают распад СССР величайшей трагедией. Ликвидация Союза, по их мнению, открыла путь силам мирового зла, и современное наше общество очень сильно уступает советскому обществу.

В 1990-х гг. переписывались учебники по истории и общим знаниям, Сорос выделил на это дело 5 млн долл., подчеркнула председатель Попечительского совета Российской академии образования, д.и.н., профессор Ольга Васильева. И отметила: у нас было 10 тыс. юридических лиц, которые имели право издавать учебники. Нужно было очернить историю СССР. Не могу сказать, что было страшнее — 1917 г. или 1990-й, но вопрос управления образованием стоял всегда в центре внимания властей. Большевики, создавая свою систему образования, следили за идеологической направленностью учебников. Цель заключалась в том, чтобы убрать из сознания учеников преемственность истории, дескать, в прошлом у нас не было Отечества. Понятие патриотизма было запрещено, и из обучения убирается такой предмет, как история. Гуманитарное образование очень сильно проседает. Но с приходом к власти Гитлера история в СССР возвращается в систему образования как предмет. Вообще в Советском Союзе было базовое образование, не привязанное ни к каким классам общества.

«Тут важно разобраться, что мы потеряли и что приобрели», — подчеркнула Ольга Васильева.

И с ней нельзя не согласиться. По историческим меркам, с момента распада СССР прошло еще не так много времени для того, чтобы в полной мере осознать причины и последствия произошедшего. Думается, эта тема будет так же вечна, как и тема падения Рима. Но уже сегодня очевидно, что уроки, которые следует извлечь из этой геополитической трагедии, — как подобно большинству россиян, считает и Владимир Путин, — тоже имеют непреходящее значение. В подтверждение — такой факт: в Китае есть Институт изучения СССР и Восточной Европы при АОН КНР, исследованиями по советской истории занимается ряд научных и государственных структур. А мы что же, бездумно выбросили на свалку добытый потом и кровью свой исторический опыт?

Незадолго до Дня Победы президент РФ поднимал вопросы преподавания истории в школах и вузах. По его мнению, нужно воспитывать молодежь на героических примерах не только прошлого, но и настоящего. Это основа патриотического воспитания. Владимир Путин отметил, что иногда, «когда читаешь учебники истории, просто диву даешься». По словам президента, «там нередко такое пишут, что возникает вопрос, кто и как это пропустил в качестве учебного материала». Глава государства подчеркнул особо: «Про что только ни пишут: про Второй фронт пишут, а про Сталинградскую битву нет ни слова». Но есть опасения, что и в этот раз столь существенные замечания президента наше доблестное чиновничество умудрится не заметить.

Ведь еще в 2014 г. В. Путин говорил, что в некоторых учебных пособиях по истории «проскакивали такие вещи, которые неприемлемы для любого народа», объясняя, зачем понадобился единый учебник истории. По словам президента, некоторые оценки по истории Второй мировой войны, которые содержались в ряде учебников, — это «просто безобразие», по-другому и назвать никак нельзя. «Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи. Просто какой-то идеологический мусор. Вот от этого нам нужно избавиться», — сказал Путин.

Прошло семь лет, а проблема никуда не делась, даже наоборот — стала еще острее. С моей точки зрения, слова нашего президента о вещах в учебниках, «которые неприемлемы для любого народа» и сегодня можно отнести не только к учебникам истории.

Ольга Васильева как бы в продолжение этой темы сказала: «Нужно было очернить историю Советского Союза. Так, заслуга СССР во Второй мировой войне (в учебниках истории. — В.П.) сводится к тому, что он не мешал США и Британии победить Гитлера». И привела убийственную для всей образовательной системы страны цифру: «У нас было 10 тыс. юридических лиц, которые имели право издавать учебники». В общем, полный раздрай в оценках и мнениях. Правда, сейчас появляется надежда, что этот раздрай заканчивается. Спустя несколько дней после круглого стола (такое вот совпадение!) в Госдуме РФ состоялось первое чтение законопроекта, который запрещает сравнивать СССР и гитлеровскую Германию. Речь идет о публичном отождествлении целей и действий Советского Союза и Третьего рейха во время Второй мировой войны. Также запрещается отрицать решающую роль СССР в победе над нацизмом.

На официальном сайте Фонда исторической перспективы в публикации о круглом столе отмечается, что до настоящего времени советский период развития нашей страны продолжает оставаться предметом острой общественной дискуссии, нередко вызывая практически полярные оценки: от тотального отрицания, до некритичного восхваления. Расхождения в оценках, и порой существенные, сохраняются в учебниках и учебных пособиях, подготовленных для средней школы различными авторскими коллективами, в методических пособиях для педагогов. Для нынешней молодежи СССР является уже частью истории, которая требует объективного и квалифицированного освещения. В то же время для многих преподавателей советский период является частью личной истории, что порождает некоторый кризис непонимания между поколениями, подчеркивается на сайте Фонда.

— Нужен комплексный анализ ситуации, чтобы понять, как надо восстанавливать образование, — сказала Людмила Рябиченко, председатель движения «Семья, любовь, Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас».

По ее словам, усилиями глобальных технологий разрушается национальная идентичность, для чего и разрушается образование. Если образование будет деградировать, будет деградировать и человек. Курс на развитие образования — это курс на развитие цивилизации. Рябиченко уверена, что мы сейчас находимся в точке, когда уже сложно возвращаться. Идеология направлена на разрушение национального государства. Вместе с тем глобальная идеология ставит человека над законом. Молодые люди не видят ценностей. Происходит отказ от нравственности. Затем — десакрализация семьи, но при этом происходит сакрализация смерти… Уже обсуждаются права робота и возможность наделить его статусом личности. Интернет превратился в социальный регулятор. Информация становится товаром. Интернет определяет ценности и поведенческие стандарты. В интернет перемещается создание идентичности. В 1990-х произошла десоциализация личности, которая коснулась всех сфер общества. И этот маховик мы пока не можем остановить…

Наталия Нарочницкая призвала участников круглого стола задаться вопросом: «Кто сегодня преподает историю?» И сама же дала ответ: «Тот, кто учился в 1990-х». И сделала, увы, печальный для нашего общества вывод, с которым согласились все присутствовавшие: «Произошла двойная десакрализация — истории и власти».

Происходит девальвация знаний, отметил Никита Аникин, заместитель генерального директора Государственного центрального музея современной истории России, кандидат исторических наук. При этом до трети учеников плохо знают историю нашей страны.

Создано критическое отношение к истории, в которой якобы что-то скрывают. Отсюда — вполне понятное несколько шизофреничное видение истории. По мнению Аникина, точками соприкосновения могут быть музеи. «Тем более что у молодежи существует интерес к тому контенту, что мы делаем. Мы создали видео-уроки для школ, проводим уроки в музее и конкурсы по музейным фондам».

Капитан 1 ранга, военный историк, писатель Николай Черкашин тоже отметил роль музеев в системе образования. К сожалению, сказал он, нет музея подводного флота. Вместе с тем одно из величайших достижений СССР — это создание уникального подводного флота более чем из 1000 судов. Россия — родина подводных крейсеров. Фактически была создана подводная техническая цивилизация. Флот пережил разгром армии 1990-х гг. Спасли его наши регионы. Они взяли шефство над кораблями одноименных названий. И вот сейчас приезжают в Москву люди-легенды, а где они могут встретиться, рассказать о походах? Необходим музей. Это — воспитание гордости за страну.

Надо больше использовать музеи, подчеркнул аспирант историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, консультант Отдела по выработке государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов Министерства труда и социальной защиты РФ Григорий Егоров. И заметил, что необходимо специально изучать историю Советского Союза, чтобы не повторять ошибки прошлого. Но, у нас до сих пор нет оценки даже горбачевской перестройки.

У нас произошло два разрыва истории — в 1917 г. и 1993 г., подчеркнул Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня». И отметил: сегодня в России присутствуют сейчас два типа ностальгии — имперская и постсоветская.

Опасна — постсоветская. Она создает идеалистическое представление об СССР на территории РФ. На других территориях ностальгируют по единому государству. Таким образом, вырывается часть истории, между ними происходит автоматическое противопоставление.

Но нельзя между собой сравнивать даже СССР разных лет. Следовательно, мы имеем возможность управлять нашим прошлым, навязывая поколениям представления о том, какое будущее надо построить. Ностальгические настроения используют наши западные «партнеры», сказал Ищенко и добавил: распад СССР одним ограничил возможности, другим предоставил новые возможности. Кстати, заметил он, дважды разваливали наше Отечество те, кто получил классическое образование.

Великую Отечественную войну мы выиграли исключительно благодаря патриотизму. Любовь к Отечеству — одна из высших ценностей. Ядром исторического сознания является историческая память. А память о Великой Отечественной войне является основой исторического самосознания. Такую логическую цепочку выстроила в своем выступлении ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, д.и.н., профессор Елена Сенявская. Против нас шла объединенная Европа. За годы войны через ее горнило прошли более 34 млн граждан СССР. Треть из них ежегодно была в строю. Было убито больше 21 млн советских людей. Мы воевали за Родину, подчеркнула она. Поэтому били и бьют по нашей исторической памяти, и защищать ее надо так же, как когда-то защищали нашу Родину отцы, деды и уже — прадеды. Была издана огромная масса разрушающей наше сознание литературы.

Сегодня на ситуацию влияет неопределенность исторического курса России. У нас нет государственной идеологии. Правда, после 2014 г. произошел переворот в государственной политике.

Последние несколько лет среди молодежи растет интерес к великой державе, что показывают соцопросы. В некоторых вузах читается курс «Военная антропология», благодаря чему молодежь осознает свою причастность к прошлому. Потенциал такого подхода весьма высок.

Причем потребность такого подхода есть не только в науке, но и в практике.

— Я за преподавание этого предмета, — заметила модератор Наталия Нарочницкая. И этот краткий ее комментарий неожиданно получил развитие через несколько дней после круглого стола. В России с 20 по 22 мая на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока прошел марафон «Новое знание». Он был посвящен работе Российского общества «Знание». Но главное — подтвердил желание молодежи к образованию. 176 выдающихся ученых, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, известных артистов и авторитетных экспертов в самых разных областях получили из зала и онлайн более 21 тыс. вопросов.

Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тыс. подключений было совершено из школ. Марафон собрал у мониторов свыше 40 млн чел.

Воистину, как отметила Н. Нарочницкая, «очень важна роль педагога». И тот факт, что заседание круглого стола состоялось в здании Общественной палаты РФ и с приветствием к участникам мероприятия выступила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, свидетельствует о том большом значении, какое ныне придают в России образованию молодого поколения.

И когда старший научный сотрудник Института российской истории РАН, научный редактор журнала «Российская история», к.и.н. Владимир Круглов, говоря о межнациональных конфликтах на территории бывшего СССР, воспринимает их как собственную боль, то вспоминается характерное для россиян «мы». Оно для нас органично. Это «мы», думаю, свойственно большинству населения страны. Мы не отрываем себя от тех, кто веками создавал и защищал нашу Родину. И, по большому счету, стоим в одном строю с предшествовавшими нам поколениями.

…Здесь и произнесла Наталия Нарочницкая ту самую фразу, которая дала название этой публикации.





