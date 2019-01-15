То, что могут отнять – непременно отнимут

Так ли это? Безусловно и категорически не так. С древнейших времён и до наших дней связь микроэкономики семьи и макроэкономики держав – неразрывна.

«Частная жизнь» и «личное дело» – одни из самых опасных для человеческого существования плотоядных сирен «перестройки» и следующего за ней кошмара. Человек увлекается собой и своим, наивно полагая, что схватки империй и геополитические силовые линии проходят высоко над его головой, и никакого отношения к нему не имеют. И полагает, что вовлекать в политические разборки его стараются как «пушечное мясо». Чтобы для других каштаны из огня таскать, оболванивая пропагандой, стремясь к ситуации «битый небитого везёт». Часто можно слышать, что «у пролетариев нет Родины», что «моя страна для меня ничего не сделала – а хочет, чтобы я для неё делал всё» и т.п. Человеку кажется умным и правильным уйти в сторонку, в позицию «моя хата с краю – ничего не знаю» в убеждении, что он – не особо знатный, совсем не богатый, рядовой труженик – поладит с любой властью…





В более тревожные эпохи человек лучше это понимал, постоянно сталкиваясь с фактами ПОТЕРИ ВСЕГО СВОЕГО ДОСТОЯНИЯ. Однако по мере стабилизации силовых линий в ХХ веке частный человек, мелкий собственник – перестал видеть эту связь, как не видит он воздуха, которым дышит.

Человек не всегда, к сожалению, понимает (что приводит к массовости личных трагедий) – что власть не клоуны на арене, а единственные гаранты его, простого человека, доходов и активов. И миссия власти вовсе не в том, чтобы развлекать обывателя кривляниями в «демокраси-стиле», а защищать его плоть от полного и всестороннего ОБГЛАДЫВАНИЯ.

Начну издалека. Сколько мяса объедают с кости хищники? Исследования натуралистов показывают, что относительно сытые львы в Африке объедают 70% мяса с костей своей жертвы. Но это не значит, что 30% остаются на костях. На костях заваленной львами жертвы не остаётся НИ-ЧЕ-ГО!



Таков закон биоса. То, что недоели львы – доедят гиены и грифы. Иные, ещё более мелкие падальщики. Поучаствуют в львином пиру и совсем микроскопические организмы.

Мораль сей притчи такова, что если жертва беззащитна и беспомощна, она подвергается атаке самых разных и разнокалиберных хищников, и теряет всё, что имеет, все 100% своего достояния.



Та нищенская мелочь, которой побрезгуют крупные хищники (Ротшильды и Соросы) – будет растащена мелкими падальщиками (бандеровцами, ваххабитами и прочими гиенами социума).

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Человек наивно думает, что зарабатывает деньги собственным трудом, и сам строит свой дом, свой мир – словно бы он находится в каком-то водонепроницаемом отсеке, Робинзоном на недоступном каннибалам острове. Но это категорически не так! Никаких водонепроницаемых отсеков ни для доходов, ни для активов собственности не существует.

Как бы мало не имел человек, как бы скромно он не жил – всё, что у него есть – сформировано балансом сил в мире. Одни из этих макро-сил защищают его, другие стремятся сожрать, а когда между ними складывается равновесие в той или иной точке, там и возникает как бы частная собственность и как бы трудовой доход маленького человека.

Из этого следует: они там не останутся, если силовые линии сместятся, империи рухнут а геополитика сменится. Как оранжерейное растение замёрзнет в считанные часы, если разобрать стеклянную крышу лютой зимой, так и всякий достаток, доход, собственность простого обывателя будут ликвидированы в считаные дни, если он окажется геополитически беззащитным, вне силовых раскладов великих держав.

Не надо думать, что миллиард жёстко, до костей голодающих сегодня на планете людей – все сплошь лентяи и сами выбрали себе такую судьбу! Просто этот миллиард (стремительно растущая на планете масса) – остался беззащитным и был обглодан экономическими хищниками, в буквальном смысле слова, до мослов.

Можем ли вы или я попасть в их ситуацию – то есть оказаться вообще без средств к существованию и без всякой возможности устроится хоть куда-нибудь? Запросто!

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Правда экономики и жизни в том, что не существует внутренней, объективной цены ни нашему труду, ни нашим активам, ни самому нашему существованию (с точки зрения экономики представляющему ту или иную сумму расходов).



Всё это оценивается обществом – в соответствии с тем, как сложатся отношения в обществе. Всё это может цениться высоко (при одной идеологии), низко (при другой) или вообще никак (в условии геноцидов народов и рас, которых сочли ненужными, «лишними» даже в роли рабов).

Цена труда. Её парадокс в том, что любая цена труда кажется работодателю чрезмерной, а работнику – недостаточной. Работодатель использует всякую возможность снизить оплату труда (не говоря о том, что матёрый работодатель сам же и создаёт такие возможности для себя).

Экономность при найме (стремление нанять того, кто, при всех прочих равных, согласен работать за наименьшую сумму) – заложена в самой природе экономического человека. Никто не хочет «переплачивать».



Конечно, если есть, как в СССР и наиболее социализированных странах Запада, законодательно утверждённые расценки труда – то есть и критерий определить, кто кого при найме обманывает.

А если их нет?! Получается сатанинская ситуация: чем искуснее обманщик, тем выше его прибыль! Это касается и работодателя, и работника. Каждый набивает себе цену, пользуясь внешними обстоятельствами или выдумывая их с целью обмана.

Поэтому цена любого труда не зависит от личных усилий или личных качеств «маленького человека». Она зависит от государственной политики по отношению к нему. А значит – от политики не отсидеться в частном малом домене! Нет и никогда не было никакого «отдельно взятого рабочего места» или отдельно взятого источника дохода.



Даже самые скромные из них – напрямую связаны с политической системой. Желает ли власть вам блага? Или видит в вас дешёвый расходный материал? Или вообще видит в вас мусор, который нужно поскорее «замести под коврик», выморить, как тараканов?

Ужас рынка в том, что высокие доходы одного человека неумолимо требуют низких доходов другого. Нельзя повышать свой доход – не снижая чужого. Нельзя, например, дать жителям России или Украины, России или Уганды европейские зарплаты так, чтобы при этом не снизились зарплаты в Европе.

Ведь рынок глобален: успех одного на нём – это вычет из семейного бюджета другого. Если вы купили себе банный веник (я уж для смеха так заостряю) за 2 рубля вместо 5, то вы съэкономики 3 рубля, а продавец веников потерял 3 рубля. Если же наоборот, то те три рубля, которые вы могли потратить на себя – потратит изготовитель банных веников. Во свою, а не в вашу пользу…

Если вы слишком много тратите смежникам по глобальному разделению труда – то неумолимо снижается ваш уровень жизни. Напротив, если он растёт – падает качество жизни у смежников. Чтобы Европа и США жили так, как они живут – нужно, чтобы вся их периферия с юга, востока – корчилась в судорогах лютой нищеты. Отдавая дорогое задёшево.

Любая цена труда – завоевание. Низкая – значит, плохо воевали за свои права, высокая – значит, дрались, как орлы. Может быть, не вы, а отцы или деды – но всё равно кто-то за вас дрался, раз вы вообще имеете возможность существования (а она, простите, денег стоит!).

Цена активов. Тоже не подлежит никакой объективной оценке. Цена активов – итог баланса сражавшихся сил. Если у вас что-то признают достойным продажи, а не просто отбирают – значит, принято считать, что купить у вас будет дешевле, чем драться с вами. Как только кто-то решит, что отнять задарма дешевле, чем покупать – начнётся война (афоризм Н.Боброва).

Если вы не интересуетесь политикой, надменной «отрицаете империалистические планы правительства» – вы, по сути, не интересуетесь оценкой своих активов. Велики они у вас или малы – любая конфискация обогащает конфискатора. Конечно (как я уже писал) – отнять квартиру выгоднее, чем комнату в коммуналке. Но и комната в коммуналке чего-то стоит, и потому даже она обогатит конфискатора.

Климат. Казалось бы, климат – вещь людям неподвластная. Но если речь идёт об экономике, а не о географии, то линии силового противостояния, смещаясь, изменяют и «климат». Тёплая южная часть Российской Империи – такая, как Украина или Молдавия, переподключённые к Европейскому пространству, оказываются холодными окраинами.

Все перспективы плодоводства, виноделия и т.п. сразу же исчезают при новом подчинении территорий. Молдавия в Римской Империи (напомню) – крайняя северная точка, место ссылки, вроде Колымы для России.

И если молдавские вина, фрукты были нужны и востребованы в России – то они совершенно не нужны никому в Европе, не выдержат конкуренции с Италией, Францией, Испанией, вообще средиземноморским побережьем.

Люди, которые прохлопали ушами, дав Европе, Западу оторвать себя от России – оказываются в итоге умирающими людьми. Все средства к существованию у них автоматически отнимаются! Так аполитизм, недоверие и отстранённость от геополитики делают виноградаря трупом…

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В целом правило просто: если у вас есть хорошая защита – то у вас хорошие доходы. Если у вас есть хоть какая-то защита (военная, силовая) – у вас есть хоть какие-то доходы. Если у вас вообще нет никакой вооружённой защиты – то у вас нет и никаких доходов.

Крупные суммы у вас конфискуют крупные хищники, а крошки и остатки доберёт бандеровская шелупонь, «планктон» мирового мародёрства. Сокращение вашего рациона (если речь не идёт о стихийном бедствии) – это чья-то прибыль.



Понятно, что если дом случайно сгорел, то ваши убытки никого не обогатили. А если ничего из области форс-мажора не случилось, но доходы ваши снизились – это значит, что кто-то переключил ваши доходы на себя. Точнее, переподключил: так перехватывают силовой кабель или делают врезки в продуктопровод…

В режиме аполитичного равнодушного к политике одиночества – нельзя сохранить никаких доходов. Миллиард крайне истощённых от голода бедолаг на планете сегодня – тому живое (пока) доказательство. Бомжи, питающиеся из помойки – тоже тому доказательство.

То, что могут отнять – непременно отнимут. Диалектика выживания не зря давным-давно сложилась в государства-державы. В такой системе владыка служит народу, а народ – владыке. Это взаимное служение – гарантия их взаимного выживания.

У нас плохо и с тем и с другим. Народ отнюдь не настроен жертвенно служить престолу. А уж как властители РФ «служат» народу – без слёз не взглянешь.

Но в дикой саванне, каковой является глобальная рыночная экономика болезнь – не повод пожалеть, а повод сожрать. Больны? Не умеете служить государству? Имеете государство, которое разучилось вам служить? Жалеть не будут, а добьют.

Об этом нужно помнить всем и всегда!





В.Л. Авагян





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