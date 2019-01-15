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США требуют от России уничтожить ракету 9М729

21:35. 15 января 2019 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал:
США требуют от России уничтожить ракету 9М729 | Русская весна

Во время встречи по ДРСМД в Швейцарии США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8). Об этом говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, распространенном американским постпредством при ООН в Женеве.

«Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить свою не соответствующую договору ракетную систему», — говорится в сообщении.

Томпсон отметила, что встреча в Женеве вызвала у Вашингтона «разочарование», так как «Россия продолжает существенно нарушать договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению».

Позиция России

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что США приехали на встречу по ДРСМД с уже подготовленным итогом. По его словам, Вашингтон не намерен считаться с аргументами российской стороны и конструктивно принимать предложения Москвы.

«Американские коллеги, убедившись, что Россия не поддается нажиму и ультиматумам, констатировали, что мы якобы не готовы к выполнению договора. Что совершенно не так», — заявил Рябков.

При этом он добавил, что Россия использовала встречу, чтобы «предложить американской стороне серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729». По словам Рябкова, на эту транспарентность Москва готова была бы пойти только при условии встречной открытости США по снятию озабоченностей России.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. По его словам, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.

В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что дальность полета ракеты 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых условиями ДРСМД 500 километров.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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