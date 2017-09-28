США угрожают России войной за нежелание навешивать лапшу на уши

В Вашингтоне утверждают, что Россия не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и манкирует своими обязательствами и в рамках Договора по открытому небу

Чем слабее становятся экономически надорвавшиеся в роли мирового гегемона США, чем более усиливаются в военном и экономическом отношениях не желающие подчиняться им страны, тем более жесткая риторика исходит из Вашингтона, тем больше раздается оттуда угроз.

Китаю, главному военному противнику США, пытаются запретить деятельность в Южно-Китайском море. Северную Корею грозят уничтожить до основания за ее ракетно-ядерную программу, за реализацию которой она взялась только для того, чтобы избежать как раз этой перспективы. Россию наказывают санкциями за воссоединение с Крымом и поддержку восставшего против американских подручных в Киеве Донбасса. Соскочивший с американского крючка Иран готовы задушить санкциями, забросать бомбами и ракетами, чтобы отомстить за былое и еще больше понравиться своим израильским и саудовским друзьям.

Угрозы, пусть и различающиеся по тону, разлетаются из Вашингтона по всему миру – от Венесуэлы до… Евросоюза, который был даже вынужден избрать в качестве своего главного приоритета создание евроармии – задачу объективно трудную и дорогостоящую, - потому что многие европейцы больше не доверяют США и, соответственно, НАТО, где заправляют американцы.

Вот бы этой наполовину деиндустриализировавшейся за последние 30 лет стране-банкроту, в которой невиданная коррупция, сложившаяся вокруг бесконтрольно действующего военно-промышленного комплекса, привела к баснословному удорожанию военной техники и даже застою инженерной мысли, подумать о себе. И прежде чем что-либо предпринимать дальше, осушить собственное коррупционное Болото, восстановить промышленность, улучшить отношения с другими странами мира. Особенно с Россией, с которой американцам совершенно нечего делить, оздоровив также обстановку внутри собственной расколотой и разделенной страны.

Ан-нет! Чем хуже становится США, тем больше, как видим, из Вашингтона исходит угроз, даже в адрес стран, желающих иметь с ними как можно более тесные и дружественные отношения. В Вашингтоне упорно не могут перестроиться, уж больно выгодна сложившаяся система для американского правящего класса. С чавканьем засосавшее в свое чрево попытавшего изменить заведенный порядок вещей президента Дональда Трампа коррупционное глобалистское Болото просто не может иначе…

Во всем виновата Россия

Очередным примером державного упадка США стали озвученные Вашингтоном претензии России в "несоблюдении" Договора по открытому небу (ДОН) 1992 года, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, а также угроза принять в ответ некие военные меры. Чтобы не допустить получения Россией военного преимущества путем нарушения договорных обязательств, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, Пентагон будет развивать свои оборонительные и наступательные возможности, несмотря на ограничения, накладываемые ДРСМД, введет существенные ограничения для России в рамках ДОН.

Понятно, что это неизбежно получит ответ со стороны Москвы, приведет к росту недоверия и подозрительности между Россией и США, коль скоро с воздуха обеим сторонам станет сложнее рассмотреть ту военную активность или военные объекты, которые очень бы хотелось увидеть. Но ведь как раз то, что нужно Вашингтону!

"Администрация США проводит углубленный обзор действий РФ по нарушению ДРСМД. Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств", - говорится в заявлении Данфорда.

Американский генерал Джозеф Данфорд объявил о "военных меры по усилению давления на Россию" – что дальше?. Фото: Dominique A. Pineiro/Zuma/TASS

"Военные меры по усилению давления на Россию". Это как понимать? Это что, объявление России войны, как и Северной Корее?

Практически одновременно госдеп США обвинил Россию в нарушении ДОН, чем Вашингтон якобы уже "давно обеспокоен", и о принятии в связи с этим обвинением, а не фактом, "разумных и сопоставимых" шагов.

Эта угроза, (как и практические шаги в данном направлении, которые скоро будут объявлены), как рассчитывают в госдепе, "изменит расчеты России и побудит ее более конструктивно взаимодействовать" с Вашингтоном по вопросам, которые вызывают у него обеспокоенность. О контрпретензиях России к США, причем очень серьезных, – ни слова.

Как сообщили в МИД России, которая подозревает США и имеет доказательства нарушений Вашингтоном минимум трех пунктов договора ДРСМД, американцы планируют ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора по открытому небу.

Согласно изданию The Wall Street Journal, ограничения коснутся Аляски и Гавайев. И сделано это будет в ответ на установленные Россией ограничения для такого рода полетов американских самолетов в 500 километров. Это-де не позволяет им полностью обозревать с воздуха Калининградскую область, где в ответ на появление американских ракетных систем в Польше Россия разместила свои ракеты.

Латышев Сергей

Москва хочет сохранить оба договора, но требует честной игры

Россия заинтересована в сохранении обоих договоров, но требует от США честной игры. Прежде всего, это касается ДРСМД. Этот договор уже давно откровенно нарушается Вашингтоном, который заволновался только тогда, когда осознал, что Россия терпеть этого далее не намерена и может принять контрмеры, возможно, уже принимает.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону в ходе последней встречи, Москва заинтересована в сохранении ДРСМД, но хочет, чтобы Вашингтон тоже соблюдал его. Он честно заявил главе госдепа США, что Кремль подозревает американцев в неисполнении своих обязательств минимум по трем пунктам.

"У нас есть подозрения... в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", - сообщил глава российского МИД. Лавров признал, что у США тоже есть претензии к России, но – в отличие от русских – никаких доказательств у них нет.

В чем Россия обвиняет США?

В то время, как американский истеблишмент все больше склоняется к выходу США из ДРСМД под предлогом нарушения его Россией, за руку которую американцы поймать при этом не могут, Москва, которая стремится сохранить этот договор, не желая раскручивания гонки вооружений, давно предъявляет Вашингтону три конкретных обвинения нарушения его американцами.

Россия давно обвиняет США в нарушении минимум трех пунктов ДРСМД, но воз и ныне там. Фото: www.globallookpress.com

Во-первых, речь идет о размещении в Румынии на базе Девеселу наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, оснащенных системами вертикального пуска. Эти системы аналогичны универсальным пусковым установкам Mk41, которые способны запускать ракеты средней дальности – те самые "Томагавки", которыми США ударили недавно по Сирии. Причем все это происходит непосредственно у российских границ – до Крыма и Ростовской области рукой подать.Во-вторых, речь идет о программах Пентагона по производству и применению ударных БПЛА, характеристики которых позволяют причислить их к крылатым ракетам наземного базирования. В-третьих, в Москве видят, что под видом испытания средств ПРО американцы отрабатывают применение ракет средней и меньшей дальности, запрещенных ДРСМД, на учениях с использованием ракет-мишеней.

Москва устала ждать и посылает сигнал

После того, как в Москве убедились, что на словесные увещевания и предостережения американцы не обращают никакого внимания и продолжают заниматься своим делом, естественно, Россией были приняты ответные меры и, прежде всего, для того, чтобы послать американцам сигнал остановиться и начать соблюдать достигнутые договоренности. В частности, в прошлом году состоялось испытание российской крылатой ракеты для комплекса "Искандер". И хотя в Москве заверяют, что радиус ее действия меньше 500 километров и она не подпадает поэтому под правила ДРСМД, в Вашингтоне этому не поверили (и, наверное, правильно сделали). И сигнал американцы поняли тоже правильно: в ноябре 2016 года впервые за 16 лет состоялось заседание контрольной комиссии по договору.

У страха глаза велики, а он всегда возникает у американцев (этих "убийц на расстоянии", как выразился однажды в разговоре с автором этих строк видный представитель американского истеблишмента) всегда, когда им могут ответить их же монетой. Насмотревшись на сверх успешное применение российских "Калибров" против террористов в Сирии, американские военные предположили, что - помимо разрешенной морской версии - у этих ракет может оказаться и запрещенная договором сухопутная. Сами бы они ведь именно так бы и поступили.

Однако, увы, выводы из всего этого американцы сделали не те. Вместо того, чтобы всем вернуться к соблюдению ДРСМД, что Россия бы только приветствовала и на словах, и на деле, в Вашингтоне задумались о том, чтобы из этого договора, напротив, выйти. И идут сейчас по тому пути. И понятно, почему. Российские крылатые ракеты до США не долетят, баз на Кубе у России нет, а вот американские до России - с баз в странах Восточной Европы – еще как. Поэтому раз Россия стала создавать крылатые ракеты, освоила, наконец, производство разнообразных БПЛА, коль скоро США вовсю этим занимались сами, ни в чем себя не ограничивая, то и нужды в этом договоре теперь нет никакой. Долой его, так рассуждают примерно в Вашингтоне, записывая в виновники создавшейся ситуации, разумеется, Россию, не замечая, как всегда, бревна в собственном глазу.

Куда мы идем?

Как это может понравиться Москве? Понятно, что никак.

"Для нас неприемлемы попытки голословно обвинять Россию в нарушениях ряда соглашений, включая ДРСМД. За все озвучивания подобных обвинений американцами не было предъявлено конкретных фактов, которые можно было бы использовать в качестве доказательства обоснованности подобных претензий", - заявил накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

А тем временем, как сообщало еще в августе американское издание Politico, Конгресс США готовит законопроект о выходе страны из ДРСМД, так как Россия якобы "уже нарушила этот договор". Буквально на днях Сенат подтвердил возможность отказа США от ключевого положения ДРСМД: от статьи договора, запрещающей производство, испытания и создание пусковых установок ракет средней и меньшей дальности. Дальше будет только больше.

Как совершенно справедливо замечают в этой связи российские военные эксперты, все проблемы и взаимные страхи, связанные с возможным нарушением сторонами ДРСМД, можно было обсудить и устранить за пару недель, если бы у США было такое желание. Но его нет. Увидев, что России надоело самой вешать себе лапшу на уши под американские заверения "верьте нам на слово, мы такие честные", и она, устав ждать, стала укреплять свою обороноспособность, в Вашингтоне испугались. Русские ведь долго запрягают, но быстро едут, все упущенное они наверстают быстро. Поэтому американцы намерены освободиться уже теперь и формально от любых ограничений, связанных с ДРСМД, чтобы, не дай Бог, не отстать, а заодно и от ДАН. Обошедшие американские и мировые СМИ фотографии Ту-154 Минобороны России над Вашингтоном и Капитолием (который является частью военно-промышленного комплекса США, штаб-квартирой американской олигархии), осуществляющего ознакомительный полет в рамках Договора по открытому небу, это для американских "ястребов" невероятное унижение, и переживать они его больше не хотят. Что они выиграют, добавив Россию, вторую в военном отношении державу на планете, в число своих многочисленных врагов в условиях растущей конфронтации со всем миром, ведомо только потерявшим голову американским политикам. Умирающая естественной смертью супердержава – такого мир еще ни разу не переживал. Увы, придется. Зрелище это будет не для слабонервных.