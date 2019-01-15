Китайский зонд «Чанъэ-4» провёл первый в мире биологический эксперимент на Луне (ФОТО)

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», успешно приземлившийся на обратную сторону Луны, провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли.

Об этом сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа».

«Чанъэ-4» переслал на Землю фотографии, на которых можно отчётливо рассмотреть проросшие семена хлопчатника с ростками.

Для биологического эксперимента были отобраны шесть биологических видов: хлопчатник, рапс, картофель, резуховидка Таля, а также дрозофила и дрожжи.

Как сообщает агентство, это первые ростки, которые проросли на лунной поверхности, несмотря на враждебные условия окружающий среды: низкую гравитацию, сильную радиацию и большую разницу температур.

Кроме того, стало известно о дальнейших планах Китая по исследованию Луны: запуск космического аппарата «Чанъэ-5» будет произведен до и после конца 2019 года. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Государственного космического управления Китая У Яньхуа на конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Китай поставил задачу освоить технологии возвращения космического аппарата с Луны. Полет зонда «Чанъэ-5», основной миссией которого станет сбор грунта на поверхности спутника нашей планеты и возвращение на Землю, ожидается до и после конца 2019 года, проинформировал он.

Если «Чанъэ-5» совершит посадку на поверхности Луны и возвратится на Землю с образцами грунта, то это будет означать завершение китайской трехэтапной программы лунных исследований, отметил У Яньхуа, который также занимает пост заместителя главного руководителя программы зондирования Луны.

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