Полёт китайцев на Луну (2)

Китай планирует создать в космосе экономическую зону Земля-Луна с доходом 10 триллионов долларов в год . К 2030 году Китай хочет технологически решить вопрос полноценной транспортной системы между Луной и Землёй — это станет основой для данной экономической зоны, которая появится к 2050 году. http://www.globaltimes.cn/content/1168698.shtml



Далее планомерно создаются возможности присутствия на поверхности Луны: разворачивание производства, добычи солнечной энергии для обеспечения базы электричеством. После этого идёт обеспечение поддержки безопасных условий жизнедеятельности человека на Луне, затем планируются дальние космические исследования и добыча полезных ресурсов на астероидах.



Проходит предполётные испытания тяжёлая ракета Long March-5 (доставка 25 тонн груза на околоземную орбиту, 14 тонн на геопереходную орбиту) для миссии «Чанъэ-5» по транспортировке лунного грунта на Землю. Эта же ракета будет использована для полётов на Марс, где Поднебесная хочет посадить марсоход и провести исследовательские работы.

Китай стремится к превосходству не только на Земле, но и в космосе. Ближняя цель Поднебесной — постоянная база на Южном полюсе Луны к 2030 году. Разрабатывается сверхтяжёлая ракета Long March-9 (130 тонн груза доставит на околоземную орбиту, 50 тонн груза к Луне, 44 тонны на марсианскую орбиту) для исследования Южного полюса Луны (миссия Чанъэ-7), тестирования аддитивных технологий на Луне (миссия Чанъэ-8) и для запуска солнечных электростанций на геостационарную орбиту.

https://thealphacentauri.net/kitaiskie-kosmicheskie-ambizii/

Сравнительные размеры ракет SLS, Long March-5 и Long March-9



Китай стал первой в мире страной, где был создан завод по производству солнечных батарей для космической электростанции.

Поднебесная замахнулась на дальний космос и инвестирует в создание ядерных ракетных установок с целью ускорения космических перелётов.

Космические приоритеты Поднебесной — часть стратегии в приравнивании «духа исследований космоса» к «историческому духу Великого Похода» под предводительством Мао.

Выходят ли амбициозные лунные планы Китая за рамки научного интереса?

Да. У Китая есть долгосрочные планы, которые связаны с дальними полётами в космос и длительным присутствием человека за пределами Земли. В связи с этим нужно исследовать имеющиеся в космосе ресурсы и найти способы защиты от губительного воздействия на живую клетку космической радиации за пределами магнитного поля Земли.



Луна может стать своего рода убежищем при катастрофических событиях на Земле, а также базой для запуска кораблей в дальний космос. На Южном полюсе Луны есть запасы воды и с помощью солнечных электростанций появляется возможность получения топлива для ракет и кислорода для жизни людей на планете. Это своего рода подготовка жизни в космосе.

Китайские успехи сильно преувеличены и кардинально не отличаются от того, что ранее делали СССР и США. Будет ли Китай конкурентом ведущих космических держав в следующей фазе исследования космоса или будет активно сотрудничать?

Все успехи Китая связаны с использованием технологий, разработанных в других странах: России, Швеции, Германии, Франции, Голландии. Поднебесная своими достижениями обязана международному сотрудничеству и вряд ли способна самостоятельно конкурировать с ведущими космическими державами.

Является Китай суверенной космической державой?

Нет. В данном проекте Поднебесная является всего лишь инструментом для достижения целей.

Каково космическое будущее человечества?

Поиск внеземных цивилизаций?

Человек глуп, потому что тянется к звёздному небу, забыв, что сама Земля есть звезда. Иван Ефремов

Фантазии Скиапарелли, Берроуза, Алексея Толстого заселили Марс похожими на людей жителями, другие фантасты развили эти заблуждения. Человечество стало мечтать на тему разумной жизни в космосе и с энтузиазмом встретило призыв Циолковского лететь в космос. И уже полвека спустя, после будоражащих воображение людей выступлений Циолковского, в СССР был запущен первый спутник и в космос полетел первый космонавт.



А планы развития космонавтики у последователя Циолковского. Королёва были такими, что ещё в XX веке мы должны были своими ногами пройтись по Марсу.

Но не случилось, уже XXI век, и человечество постоянно переносит эти планы в отдалённое будущее. Сейчас уже нет уверенности, что пилотируемая экспедиция на Марс вообще состоится в XXI веке. Да и нужда в этом отпала, нет ответа на вопрос — зачем? И это касается всей пилотируемой космонавтики. Без риска человеческими жизнями беспилотные космические аппараты успешно исследуют Луну, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, спутники планет, астероиды, кометы.



«Вояджеры» и «Пионеры» уже достигли границ Солнечной системы. Появившиеся знания об окружающих нас ближайших космических просторах не позволяют нам дать ответ на вопрос — зачем нам осваивать космос?

В космосе много минеральных ресурсов и энергии, которые в космосе добывать дешевле? Нет. Минеральные ресурсы и энергетический потенциал Земли пока ещё только исследуются, современной науке об этом пока ещё мало что известно. Да и сама наука сейчас в кризисе.

Может в космосе мы хотим найти устойчивость развития человеческой цивилизации? Может где-то там во Вселенной надо искать «землю обетованную», которая станет достойным домом для человечества? Мы не хотим менять катастрофичную логику действий земной цивилизации, а хотим просто поменять планету? Это ли имел в виду Циолковский, когда говорил, что человечество не останется вечно в колыбели?



Конечно же, нет! Развиваться и взрослеть нужно человечеству, а от того, что мы поменяем колыбель — это не научит нас устойчиво стоять на ногах и передвигаться.



Планета Земля имеет всё для устойчивого развития человечества и все причины наших проблем коренятся в области нравственности. Меняться нужно нам и в первую очередь нравственно, через это изменится наука и появятся ответы на вопросы об устойчивом развитии человечества.

От чего отвлекает космическая гонка между ведущими мировыми державами? Какова цена победы и что она даёт в данном случае?

Отвлекает от глобального социального, экологического, экономического, политического кризиса на нашей родной планете. Создаёт опасную иллюзию решения наших проблем за счёт колонизации других планет с целью выкачивания ресурсов. Вместо решения проблем человечества в области нравственности и поиска путей становления человека, идёт распространение паразитарного облика инопланетного вторжения до космических масштабов.



В данном случае инопланетянами становимся мы.

Но есть сведения, что живая клетка не может существовать за пределами магнитного поля Земли из-за жёсткого космического излучения. Судя по открытым источникам информации, пока нет способа решения этой проблемы. Поэтому нет оснований говорить, а тем более планировать путешествия человека на Луну и другие планеты. Мы пока заперты на планете Земля как в «космической тюрьме» до обретения человечной нравственности и самостоятельного преодоления текущего глобального кризиса.



В космической гонке нет победителей, есть только профукавшие свой потенциал развития страны по пути становления человечности в результате господствующего мировоззрения.

Аналогии с американской лунной программой

Следует обратить внимание на выразительную схожесть медийных составляющих лунных программ США и Китая. В их основе лежит мифология: бог Аполлон и китайская богиня Луны Чанъэ. СССР лидировал в освоении космоса, а США были в роли догоняющего до конца 60-х годов, когда NASA совершили доселе невиданное: показали всему миру высадку астронавтов на Луну.



В качестве доказательства мировой общественности показали кадры киносъёмки крайне низкого качества и записи переговоров с центром управления полётов в Хьюстоне, а также 21,55 кг. лунного грунта. Потом оригинал плёнки, зафиксировавшей первые шаги человека на Луне, был утерян в архиве NASA, а лунный грунт куда-то бесследно исчез. Но кто об этом будет вспоминать? Тогда мировое сообщество молчаливо поверило, и безропотно признало мировое лидерство США.

До недавнего времени в роли догоняющего Россию (СССР) и США в космосе был Китай. Однако в начале прошлого года Поднебесная не просто посадила свой аппарат на Луне, а выбрала именно её обратную сторону.



В качестве доказательства, как и в случае с «лунной высадкой» США, всему миру была показана видеозапись момента посадки зонда и исторического выезда китайского ровера на обратную сторону Луны, качество этого видеоматериала не выдерживает никакой критики. Ещё впервые была опубликована панорама обратной стороны с самой точки высадки на Луне.



Таким образом, впервые в истории освоения космоса Китай совершил мягкую посадку своего зонда на обратной стороне Луны. Весь прошлый год китайский ровер ездил по скрытой от нас стороне Луны и ставил рекорды, оповещая всех о смене лидера не только на Земле, но и в космосе.



Как-то команда управления полётом в Хьюстоне во время миссии «Аполлон-11» к Луне пошутила по поводу «прекрасной китайской девушки», которая вознеслась с Земли на Луну ещё тысячи лет назад, взяв с собой большого кролика.



Баз Олдрин пообещал поискать эту девушку с кроликом на естественном спутнике Земли перед тем, как его коллега Нил Армстронг сделал первый кинематографический шаг на лунную поверхность. И могли ли вообразить юмористы из Америки, что через 50 лет на стороне Луны, где не ступала нога американских астронавтов, объявится сказочная богиня Луны «Чанъэ», а её «Нефритовый кролик» уже больше года будет бороздить там просторы. Вот так уходят и рождаются мировые лидеры.

Сухой остаток

Для того, чтобы понять суть лунного ажиотажа вокруг успехов Китая на обратной стороне Луны и медийного проекта «Лунная гонка 2.0», надо перенестись во времена медийного проекта «Лунная гонка 1.0».



Сам термин «лунная гонка» был вброшен в середине 90-х: академик Б.Е. Черток написал книгу с соответствующим названием, хотя именно там говорится, что ни в какой гонке с США СССР тогда не участвовал. Советские успехи в космосе были результатом использования достижений оборонной ракетной индустрии в мирных целях.



Ракета-носитель сверхтяжёлого класса Н-1 задним числом была окрещена «лунной», хотя она была задумана Королёвым для межпланетной экспедиции на Марс. Летом 1962 года были разработаны проектные материалы по ракете Н-1, тяжёлому межпланетному кораблю и экспедиции на Марс. Королёв представил эти материалы экспертной комиссии под руководством президента АН СССР Мстислава Келдыша и они были одобрены.



Луна Королёва не интересовала, разрабатываемый корабль должен был стать марсианским посадочным. Выделить период времени или программы, когда Советский Союз специально участвовал бы в «лунной гонке», не удаётся.



Авторов данного вымысла даже не смутило то, что Королёв, мечтавший о межпланетных полётах, добившись двух постановлений правительства с поручением разработки суперракеты и межпланетного корабля для экспедиции на Марс, забросил всё и погнался за американцами на Луну. Никакой «лунной гонки» с американцами не было. Это миф и он утвердился в головах наших современников, тем самым подменив истинную историю советской космонавтики.

СССР планомерно посылал к Луне автоматические аппараты. В 1976 году полёты советских АМС (автоматическая межпланетная станция) к Луне приказано было прекратить, при том, что за 17 предыдущих лет СССР направил к Луне порядка 17 успешных миссий, не считая зондов.



Были уничтожены две ракеты Н-1, доработанные по результатам лётных испытаний с новыми двигателями, в металлолом пошли блоки ещё для пяти ракет и несколько комплектов лунных кораблей, было уничтожено сложнейшее технологическое сборочное оборудование на заводах, сооружения на космодроме Байконур. Вся техническая документация по марсианскому и лунному проекту исчезла.

А теперь давайте пристально взглянем на современный медийный проект «Лунная гонка 2.0». Количество участников значительно увеличилось: Китай, Индия, Израиль, Россия, США, Япония, Европейский союз, Южная Корея, частные космические компании.



Особенно выделяется своими амбициозными планами Китай, повсюду СМИ трубят о том, что Поднебесная хочет стать космической сверхдержавой.



Китайские лунные роботы завоёвывают Луну в четыре этапа: орбитальные миссии, посадочные миссии с луноходами, доставка образцов лунного грунта на Землю, исследовательские автоматические станции в районе южного полюса. Потом Китай планирует сменить роботов тайконавтами к началу 2030-х годов, причём Пекин хочет сделать свою базу у южного полюса Луны международным проектом.



При этом вяло разворачивается на Луне региональный конкурент Китая — Индия, её посадочный аппарат «Викрам» прошлой осенью разбился вместе с первым индийским луноходом «Прагьян» и научным оборудованием других стран.



Такая же судьба постигла и частный израильский аппарат «Beresheet», принадлежащий компании SpaceIL при поддержке израильского правительства. В апреле 2019 года он успешно вышел на орбиту Луны, но разбился при посадке. Японская компания ispace планирует в 2021 году совершить первую частную миссию по посадке на Луне беспилотного модуля (Hakuto-R — белый кролик из японской мифологии, живущий на Луне).



В начале 2020-х годов планируется запустить к Луне южнокорейский орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Глава корпорации Blue Origin Джефф Безос презентовал концепт тяжёлого посадочного аппарата для доставки грузов и людей на поверхность Луны. NASA сменило подход к освоению космоса и отдало транспортно-логистические вопросы частным подрядчикам.



В 2017 году Дональд Трамп обнародовал новую лунную программу «Артемида» по возвращению США на Луну в тесном сотрудничестве с коммерческими партнёрами (чем подстегнул и другие частные программы, в частности Илона Маска).



Американцы планируют с помощью новой ракеты Space Launch System (SLS) вывести пилотируемый корабль и один из модулей окололунной станции уже в 2020 году. Станция будет называться Gateway, в 2022 году начнётся её строительство с двигательно-энергетического модуля, создаваемого компанией Maxar. Япония на Gateway будет создавать модуль, Канада участвует в создании руки-манипулятора Canadarm 3 для станции, ЕС создадут несколько модулей плюс служебный модуль корабля «Орион».



Китайцы работают сейчас над сверхтяжёлым носителем «Великий поход-9», который позволит запускать наравне с США пилотируемые миссии к Луне и доставлять модули для базы на её поверхности.



Испытательный пуск этого носителя назначен на 2028 год. Российская программа по изучению Луны была составлена Институтом космических исследований РАН в 2014 году. На 2016 — 2025 годы планировалось создать не менее пяти автоматических аппаратов для исследования Луны и доставки лунного грунта на Землю, но запуск первого из них (тяжёлой посадочной станции «Луна-25») для исследования района южного полюса Луны несколько раз переносился и сейчас намечен на 2021 год.



Первый полёт транспортного пилотируемого корабля «Федерация» запланирован на 2022 год, а на 2028 год первый запуск корабля на полярную окололунную орбиту. На поверхности Луны Россия планирует использовать антропоморфных роботов, управляемых операторами на расстоянии.

Заключение

В реальности лунных гонок или соревнований, кому как удобнее называть, не существует. Это одно из средств для раздувания политического мифа и статуса сверхдержавы, ведь космос — дело престижное. Вы только прочитайте высказывание президента США Джона Ф. Кеннеди 25 мая 1961 года при объявлении программы по высадке человека на Луну:

«Если мы хотим выиграть битву, развернувшуюся во всём мире между двумя системами, если мы хотим выиграть битву за умы людей, то…мы не можем позволить Советскому Союзу занимать лидирующее положение в космосе». «Мы поклялись, что нам придётся увидеть на Луне не вражеский захватнический флаг, а знамя свободы и мира».



Газета «Нью-Йорк Таймс»: «…Соперничество за Луну было войной. Проигравшего ожидают гибель и проклятья. Это была борьба двух систем власти, в которой американцы обязаны победить. Любыми средствами».

Министр обороны США Р. Макнамара:

«Мы будем внушать каждому участнику программы, что останавливаться в средствах при её выполнении — это преступление перед нацией. Действовать без оглядки на такую мелочь как совесть».

США свернули медиапроект «лунная гонка» после трансляции полёта «Аполлон-15», когда телезрители пожаловались на отмену прямой трансляции бейсбольного матча — интерес толпы пропал, политическая задача была выполнена.



Спустя без малого шестьдесят лет Китай начинает повторять этапы беспилотных полётов СССР на Луну, используя технические наработки Советского Союза, при активном сотрудничестве с «Роскосмосом», вся остальная массовка участников создаёт иллюзию догоняющих со своими политическими проектами, амбициозными мечтами и планами. Но это всего лишь стремления выдать желаемое за действительное.

Нет никакого смысла на данный момент совершать пилотируемые миссии на Луну, научные миссии с помощью автоматов в данном случае эффективнее, много лучше и дешевле. США, Китай, Россия, частные космические корпорации как под копирку амбициозно заявляют о своих пилотируемых человеком полётах на Луну, на Марс, создании там обитаемых станций, но космические планы и программы постоянно сдвигаются в необозримое будущее и по мнению технических специалистов им не дано осуществиться в 21 веке.



А вот исследование Китаем и другими странами с помощью автоматов (роботов) поверхности Луны может раскрыть ложь США по поводу высадки астронавтов на эту планету — следов их пребывания в указанных местах прилунения не будет обнаружено.



Медиапроект «Лунная гонка 2.0» в первую очередь направлен на опускание США, этого «колосса на глиняных ногах, и победы в космосе новой «сверхдержавы» с символичным названием Поднебесная.

Школа аналитики



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