Ключевые страны в заголовках New York Times 1900-2018
11:45. 14 января 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Занимательная инфографика.
Страны наиболее часто появлявшиеся в заголовках New York Times каждый месяц c 1900-й по 2018-й год.
Последние годы явная доминация "китайской темы".
Также можно отметить характерные "блоки" связанные с первой мировой войной, второй мировой войной, Холодной войной, Вьетнамской войной и войной в Ираке.
PS. Для тех, кто не понял – Германия и Россия даны под современными флагами.
Источник: colonelcassad.livejournal.com