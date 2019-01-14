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Ключевые страны в заголовках New York Times 1900-2018

11:45. 14 января 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:


Занимательная инфографика.
Страны наиболее часто появлявшиеся в заголовках New York Times каждый месяц c 1900-й по 2018-й год.
Последние годы явная доминация "китайской темы".

Также можно отметить характерные "блоки" связанные с первой мировой войной, второй мировой войной, Холодной войной, Вьетнамской войной и войной в Ираке.

PS. Для тех, кто не понял – Германия и Россия даны под современными флагами.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: газеты, СМИ, США
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