Как работает телевидение страны, проигравшей Холодную войну?

Как можно догадаться из заголовка, речь в статье пойдёт о российском телевидении. Сейчас уже подавляющая часть общества осознаёт вредоносность работы отечественных телеканалов, но мало кто понимает, как технологически выстроена система контроля над ними, и каким образом удаётся направлять их работу на достижение деструктивных целей. Этот момент и постараемся кратко, но целостно осветить в статье.

«Горе побеждённым»

Начать придётся с печального факта: Советский Союз проиграл Холодную войну и в результате, как и всякая побеждённая страна, утратил бо́льшую часть своего суверенитета, в том числе в сфере идеологии и СМИ. Сейчас рассмотрим сложившуюся ситуацию только на примере главного информационного рупора – телевидения.

В СССР все телеканалы принадлежали и полностью подчинялись государству, и соответственно, как минимум номинально, обязаны были работать на интересы страны: освещать достижения народа; способствовать реализации культурной, образовательной политики; противодействовать иностранной информационной агрессии и так далее. Спектр задач и фронт работы выполнялся огромный. Насколько хорошо со всем этим справлялось советское ТВ – вопрос открытый, но в целом информационная повестка была как минимум жизнеутверждающей, внушала населению уверенность в завтрашнем дне (времена Перестройки, конечно, сюда не относим) и позволяла выстраивать гармоничную жизнь.

С приходом нового «Хозяина» – ситуация кардинально поменялась, и технически это было сделано следующим образом. На ключевые должности были поставлены те, кого сегодня принято называть «эффективными менеджерами» – преимущественно люди, получившие допобразование заграницей (читай – «завербованные» или «перепрошитые»), или даже персоны с двойным-тройным гражданством. Если вы почитаете биографии топ-менеджеров российских телеканалов и ведущих журналистов – то быстро выявите это общее, что их всех объединяет. В качестве примеров, которые всем хорошо известны, можно назвать таких телеведущих как Владимир Познер – гражданин США и Франции, Иван Ургант – гражданин Израиля, Александр Гордон – гражданин США, и так далее.

На службе денег и рейтингов

Но телевидение – это огромная машина, в которой работают десятки тысяч людей. Столько профессиональных агентов не наберёшь, и всех сотрудников «своими людьми» не заменишь. Поэтому были реализованы системные механизмы изменения целеполагания крупных медиа. Сделано это было достаточно просто, путём постановки телеканалов на рельсы самоокупаемости (учитывая, какой силой и властью обладает телевидение, по своей значимости это равносильно тому, что предложить армии существовать в режиме самоокупаемости). Сегодня все российские телеканалы представляют собой в первую очередь финансовые организации, главная задача которых – извлекать прибыль. Эта задача обозначена в их уставах в качестве основной.

Но переориентировать с государственных на финансовые интересы мало, надо ещё сделать так, чтобы эти финансовые интересы реализовывались в нужном заказчику ключе. А для этого были выстроены механизмы внешнего финансирования. Телеканалы зарабатывают главным образом на рекламе. 90% телевизионной рекламы в России заказывает крупный бизнес и ТНК, компании и бренды так или иначе находящиеся в юрисдикции США, Великобритании или напрямую подконтрольные финансовым элитам западного мира. То есть, по сути, создание российского телевизионного контента сегодня оплачивают наши заокеанские или европейские «партнёры». Соответственно, если какой-то телеканал начинает вести неправильную информационную политику, то у него автоматически возникают проблемы с рекламодателями и снижаются доходы. А вы попробуйте содержать штат из сотен журналистов без обильных финансовых вливаний.

Вдобавок есть ещё и механизм рейтингов, от которого зависит стоимость рекламы.

До 2016 года единственной структурой, формирующей рейтинги всему телевизионному контенту в России, была западная компания TNS. Именно она определяла, что пользуется популярностью, а что нет. А вы правда думали, что русский народ очень любит «Дом 2», и потому у этой передачи рейтинги всегда зашкаливали? Ну уж конечно, просто это очень эффективная передача с точки зрения снижения нравственного и интеллектуального уровня местных аборигенов, потому ей всегда и рисовали высокие показатели просмотров. Спустя много лет такой промывки мозгов, какая-то реальная фан-база у этого деградационного продукта, конечно, сформировалась.

С 2016 года функцию телеизмерений на себя взял российский ВЦИОМ, что с одной стороны может служить показателем постепенной отстройки медиасферы России от иностранного влияния, а с другой – можно предположить, что за 30 лет удалось воспитать достаточное количество местных гауляйтеров, и необходимость в таких провокационных механизмах внешнего управления отпала. Так или иначе, за прошедшие три года после прихода в эту сферу ВЦИОМа, телевизионный контент в аспекте ценностных смыслов и транслируемой идеологии менее аморальным не стал.

Всё дело в эффективности

Но рассмотрим работу системы дальше. Благодаря выстроенной схеме поставленные на ключевые должности «свои люди» получили возможность от всех сотрудников телеканалов и всех журналистов требовать ЭФФЕКТИВНОСТИ, то есть чтобы они приносили телеканалу хорошую прибыль. А хорошую прибыль обеспечивает качественное выполнение целеполагания иностранных хозяев, которое по понятным причинам не оглашается прямо, но что называется «витает в воздухе». Заместитель министра связи Алексей Волин, выступая перед студентами журфака МГУ так и заявил: «Ваше дело не мир лучше делать, а зарабатывать деньги для тех, кто вас нанял». Найдите этот видеоролик в Интернете, чтобы прочувствовать всю циничность ситуации.

Чтобы делать свою работу качественно и эффективно, журналисты телеканалов должны не жалея сил «окучивать» местное население и вести антироссийскую риторику (не прямо, конечно, а завуалированно) в погоне за рейтингами и бюджетами. Поэтому народ может бесконечно удивляться, читая новости про то, что Первый канал пригласил вести новую передачу Ксению Собчак. Просто она лучше других отвечает требованиям иностранных регуляторов – кому как не Ксюше учить жизни россиян на главном телеканале страны.

Конечно, на ТВ есть много «патриотов», громогласно отстаивающих честь страны и ругающих Запад и прочее. Но весь их псевдо-патриотизм ярко раскрывает популярный в интернете демотиватор, посвящённый главному ведущему политических ток-шоу Владимиру Соловьёву:

В целом все российские телешоу выстроены по принципу «Троянского коня», когда по оглашению они преследуют благие цели, а по умолчанию – деструктивные. На Ютубе есть ролик про эту технологию, который называется «Что общего у российских телешоу и западных НКО?» – посмотрите его, чтобы на конкретных примерах понять, как это работает. Сами телешоу в основном закупаются заграницей, потому что «правильные форматы» разрабатываются в метрополии, а дальше уже экспортируются аборигенам. Но если и местные особо усердные работники сварганят что-то подходящее заказчику – то, конечно, грех отказываться, и это тоже идёт в дело. А рьяный и творческий сотрудник получает повышение и может быть отправлен заграницу на дополнительное обучение.

Собственно, по тем же причинам и во всех ТВ-сериалах главные герои больше бухают, чем общаются, ведут развязную половую жизнь, и никто даже не пытается создать крепкую семью. А если и пытается, то это никогда не получается. Образ крепкой счастливой семьи или человека труда с ТВ-экранов убран полностью. А также понятия «совесть», «целомудрие», «честь», «скромность» и их производные. Потому что лучше средства геноцида, чем разврат, пошлость, алкоголь, табак и другие наркотики – ещё никто не придумал. Да и зачем, если общество готово в десятый раз наступать на одни и те же грабли.

Смех и ужас российского телевидения

Конечно, всё это подаётся в основном под маской развлечения и юмора. Кого-кого, а профессиональных клоунов на телевидении столько, что впору называть всё происходящее «цирком». Хотя это на самом деле злые клоуны, и по существу, всё транслируемое с экрана больше похоже на непрекращающийся фильм ужасов.

Но очень многие не видят происходящего ужаса и предпочитают развлекаться, либо твердят заученную фразу – «не нравится – переключи канал». Как будто среди телеканалов есть разница… Лучше бы перечитали «Незнайку на луне» – там есть хороший образ Острова дураков. Или «Буратино» бы освежили в памяти. Тогда бы поняли, почему у нас Якубович 30 лет передачу «Поле Чудес» ведёт и какой в этом символизм.

Кстати, вы знали, что государство в лице Фонда кино регулярно спонсирует съёмку фильмов ужасов? Просто там тоже сидят эффективные менеджеры, задача которых зарабатывать… Теперь всем хорошо известная фраза «заплати налоги и спи спокойно» сверкает новыми гранями. Потому что на ваши налоги правительство выделит ещё одну субсидию на пару миллиардов Первому каналу или даст деньги Фонду кино на продвижение национального кинематографа, которые тот успешно освоит, сняв очередную бездарную чернуху или порнуху, и прикрываясь при этом запросом со стороны общества. Рейтинги же – вон «Дом 2» какой популярный!

Где уж тут спокойные сны…

Но не всё так плохо. Ведь если ты знаешь расстановку сил противника – то бороться с ним становится гораздо легче. Эффективнее всего это делать через личное общение и через Интернет, распространяя правду о реальных целях работы телеканалов, передач, известных журналистов и механизмах манипулирования массами. По мере того, как всё больше людей начинают просыпаться и видеть технологии обмана, система начинает всё активнее буксовать. В результате, достижение отдельных задач встречает сильное общественное сопротивление, и иногда становится невозможным, либо требует чрезмерных ресурсов.

Один из проектов, системно работающих на этом направлении, – это проект «Научи хорошему». Изучайте уже созданные материалы и участвуйте в работе по возрождению нравственности в СМИ: https://whatisgood.ru/join/

Смелее, друзья, гласность – наша сила!

Дмитрий Раевский

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/kak-rabotaet-televidenie/