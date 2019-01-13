Новости Украины и Новороссии 13 января 2019

Продолжаю тему интересных диалогов между гражданином США и гражданами Украины с YouTube-канала «Четвёртое измерение», за которым я начал следить.

На этом канале попытались обсудить тему, конституционно ли был отстранён от должности Янукович. Естественно, с украинской стороны, закрывая глаза на все факты, попытались заявить, что законно.

Что из обсуждения получилось, предлагаю посмотреть.

Ролик стал доказательством того, что с украинцами трудно спорить — не желают в принципе слушать то, что не вкладывается в их точку зрения, даже если это факты. А те, что есть, — перекручивают.

До 29-й минуты просто толкут ступу в воде, говорят на другие темы, можно пропустить.

А с 29-й начали говорить про Януковича. Персонаж из Украины не смог объяснить, на основании какой статьи Конституции отстранили Януковича от власти. Шумер просто как дятел повторял, что «Янукович самоустранился».

Напоминаю статью 108 Конституции Украины.

Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:

1) отставки;

2) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

3) смещения с поста в порядке импичмента;

4) смерти.

Мало того, персонаж начал придумывать факты. В частности то, что президента Януковича и премьера Азарова не было в стране, а это уже якобы достаточный факт для отстранения от должности, так как оба высших лица одновременно отсутствовать в стране не имеют права.

Странные, конечно, аргументы. Начнём с премьера. Спорящий не владеет информацией, что Азаров ещё за месяц до 22 февраля (26 января) ушёл в отставку и мог находиться, где пожелает. А исполняющим обязанности был Арбузов, который 22-го числа был ещё на Украине.

Так же и с Януковичем. Аваков 24-го февраля заявлял, что ещё в 23:50 23 февраля Янукович находился в Крыму в Балаклаве, откуда в ночь на 24 февраля на автомобиле отбыл в неизвестном направлении.

Около 16:00 22 февраля в эфире харьковского телеканала UBR вышла видеозапись интервью с Януковичем, где он заявил, что не намерен подавать в отставку, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот».

Около 17:00 22 февраля (Янукович в этот момент НАХОДИЛСЯ в Донецке, поэтому МИФ о самоустранении и отсутствии его на Украине — лишь миф) Верховная рада приняла постановление, в котором констатировала «самоустранение неконституционным способом» президента Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий.

23 февраля Верховная рада днём приняла постановление о возложении обязанностей президента Украины на председателя Верховной рады Александра Турчинова. Опять-таки Янукович в это время находился ещё Крыму и лишь в ночь с 23 на 24 число покинул полуостров.

С враньём об отсутствии Януковича на Украине мы уже разобрались.

Теперь посмотрим на повод отставки Януковича. Перечень, приведённый в Конституции, я указал выше. Пройдёмся по его пунктам.

1. Отставка

Вроде всё просто — вот конституционный повод! Просто отставка! Однако, что под отставкой понимается? Под ней понимается добровольная отставка Президента, при этом Президентом должно быть написано заявление, которое ЛИЧНО им должно быть оглашено в Верховной раде.

Было такое? Нет!

2. Состояние здоровья

Мало того, что этот пункт не подходит, так ещё и не всё просто с ним — невозможность исполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА на заседании Верховной рады Украины и ПОДТВЕРЖДЕНА решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда Украины — по обращению Верховной рады Украины, и МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Пункт 4-й (смерть), по понятным причинам, опускаем, хотя это именно то, чего пытались добиться майданщики 22 февраля, охотясь на Януковича.

3. Импичмент

Вроде бы да, вот он необходимый пункт Конституции! Верховная рада просто объявила импичмент Януковичу «за самоустранение».

Однако и тут всё не так. Президент Украины может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Госизмена или другое преступление до сих пор не зафиксировано судами Украины. Это раз.

А во-вторых — вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной рады Украины.

Для проведения расследования Верховная рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.

Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной рады Украины.

При наличии оснований Верховная рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.

Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной радой Украины не менее чем тремя четвертями от ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения в отношении соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Вот как… Импичмент может быть объявлен только за государственную измену или совершение преступления. За «самоустранение» импичмент не объявляют.

И мы подходим к одному из самых интересных моментов! Как все мы знаем, за отстранение от власти Януковича проголосовали 328 депутатов. Является ли это количество 3/4 конституционного состава Рады?

В Раде 450 депутатов, а 3/4 — это 337,но никак не 328! Не добрали 9 голосов, да и сама процедура импичмента не была проведена в полном соответствии с законами Украины.

Сам Турчинов на суде по делу Януковича рассказывал: «В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив его вертолет. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев», — сказал он в интервью изданию «Цензор.нет».

Турчинов признал, что заставил посадить вертолет с Януковичем в Донецке, но не смог задержать его там. Пастор подчеркнул, что ему очень важно было задержать Януковича и «заставить» его заявить об отставке, так как в противном случае он продолжал бы быть президентом. «Он мог осесть в любом восточном регионе страны и заявить о переносе туда своей администрации», — отметил он.

Свои действия Турчинов объяснил возникновением «юридического казуса» в связи с тем, что в украинской конституции четко указаны все случаи, в которых глава государства может считаться утратившим полномочия.

«Согласно Конституции, президент может умереть, может заболеть, сойти с ума и его могут признать недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия «беглый президент» в Конституции нет», — заявил секретарь СНБО.

Поэтому, по словам Турчинова, стояла задача «поймать и доставить в Киев Януковича», «убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем отправить в Лукьяновское СИЗО».

Вывод

На Украине произошёл антиконституционный переворот. Причём вооружённый. И все проблемы, свалившиеся на Украину, — это итог скачек на Майдане.

А вот с такими упоротыми персонажами, как на видеоролике, спорить бесполезно — они благополучно становятся слепы на факты, чтобы оправдать те преступления, которые произошли из-за Майдана.

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Андрей Червонец