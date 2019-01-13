Новости Украины и Новороссии 13 января 2019
- 09:59 На Украине объяснили, как Россия спасает их экономику (ВИДЕО).
- 08:47 Томос-тур Порошенко подогревают билбордами, которые массово развесили по Украине (ФОТО).
- 06:30 Янукович всё ещё президент Украины: гражданин США дискутирует и «уничтожает» свидомитов (ВИДЕО).
- 04:00 «Ура-патриотический вброс»: зачем Порошенко похвастался мощью противотанковых комплексов из США (ФОТО).
- Вчера 21:55 Анaтолий Гриценко и его пpoгpaмма.
- Вчера 21:47 Проект украинской базы на Луне.
На Украине объяснили, как Россия спасает их экономику (ВИДЕО)
Чудовищная зрада и практически сепаратизм прорвались в эфир украинского телеканала «112» в лице экономического эксперта Алексея Дорошенко, который объяснил, как именно Россия удерживает экономику Украины от коллапса.
К счастью, эксперт отвечает на русском, а значит, видео будет понятно всем нашим читателям.
Украина обеспечивает рост своей экономике, закупая энергоресурсы у России, полагает Дорошенко.
Он рассказал, что рост украинской экономики в минувшем году составил порядка трёх процентов, а более 60 процентов энергоресурсов за прошлый год было куплено у России.
По словам Дорошенко, после спада в 2014–2016 годах Россия вновь начала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.
«Мы покупали энергоносители у Европы, но фактически российские, покупали в Белоруссии, но опять же российские. Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в Российской Федерации — естественно, более выгодно покупать там. Таким образом мы свои хотя бы 3% роста экономики имеем. Если бы мы еще покупали более дорого энергоресурсы, то мы бы видели не рост экономики в 3%, а, скорее всего, в 1%, а то и вообще был бы нулевой рост», — рассказал эксперт.
Он констатировал тот факт, что сейчас Украина неспособна диверсифицировать поставки энергоносителей. Так, закупки у других стран исключены из-за слишком высоких цен, в частности, из США.
В заключение Доорошенко заявил, что власти вообще перестали прилагать усилия для развития экономики. В качестве примера он назвал легкую промышленность и, в частности, производство обуви и одежды.
По его словам, если в 2014 году был взят курс на импортозамещение в этой отрасли, то сейчас все опять вернулось к увеличению импорта. Тут же он упомянул и тяжелую промышленность, и особенно авиастроение.
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Томос-тур Порошенко подогревают билбордами, которые массово развесили по Украине (ФОТО)
На улицах украинских городов появилось множество билбордов «Томос для Украины». На рекламных щитах изображены Петро Порошенко и глава новосозданной «церкви» Епифаний.
Отметим, что борды не единичны, а в больших количествах — как в столице, так и в регионах.
Реклама выполнена в уже известной стилистике. Это надпись с описанием «перемоги» на красно-коричневом фоне.
Новшеством в данном случае стало как раз изображение Порошенко — ранее в основном публиковались только слоганы. Например, «Поместная церковь — залог независимости Украины. Петр Порошенко».
Очевидно, что засилье билбордов и такая массированная рекламно-агитационная кампания — часть Томос-тура — вояжа Петра Порошенко по регионам Украины с целью пропиарить получение автокефалии.
Напомним, на сегодняшний день Порошенко не регистрировался в ЦИК как кандидат в президенты Украины. Он многократно, в том числе в последнее время, уходил от ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.
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Янукович всё ещё президент Украины: гражданин США дискутирует и «уничтожает» свидомитов (ВИДЕО)
Продолжаю тему интересных диалогов между гражданином США и гражданами Украины с YouTube-канала «Четвёртое измерение», за которым я начал следить.
На этом канале попытались обсудить тему, конституционно ли был отстранён от должности Янукович. Естественно, с украинской стороны, закрывая глаза на все факты, попытались заявить, что законно.
Что из обсуждения получилось, предлагаю посмотреть.
Ролик стал доказательством того, что с украинцами трудно спорить — не желают в принципе слушать то, что не вкладывается в их точку зрения, даже если это факты. А те, что есть, — перекручивают.
До 29-й минуты просто толкут ступу в воде, говорят на другие темы, можно пропустить.
А с 29-й начали говорить про Януковича. Персонаж из Украины не смог объяснить, на основании какой статьи Конституции отстранили Януковича от власти. Шумер просто как дятел повторял, что «Янукович самоустранился».
Напоминаю статью 108 Конституции Украины.
Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:
1) отставки;
2) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
3) смещения с поста в порядке импичмента;
4) смерти.
Мало того, персонаж начал придумывать факты. В частности то, что президента Януковича и премьера Азарова не было в стране, а это уже якобы достаточный факт для отстранения от должности, так как оба высших лица одновременно отсутствовать в стране не имеют права.
Странные, конечно, аргументы. Начнём с премьера. Спорящий не владеет информацией, что Азаров ещё за месяц до 22 февраля (26 января) ушёл в отставку и мог находиться, где пожелает. А исполняющим обязанности был Арбузов, который 22-го числа был ещё на Украине.
Так же и с Януковичем. Аваков 24-го февраля заявлял, что ещё в 23:50 23 февраля Янукович находился в Крыму в Балаклаве, откуда в ночь на 24 февраля на автомобиле отбыл в неизвестном направлении.
Около 16:00 22 февраля в эфире харьковского телеканала UBR вышла видеозапись интервью с Януковичем, где он заявил, что не намерен подавать в отставку, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот».
Около 17:00 22 февраля (Янукович в этот момент НАХОДИЛСЯ в Донецке, поэтому МИФ о самоустранении и отсутствии его на Украине — лишь миф) Верховная рада приняла постановление, в котором констатировала «самоустранение неконституционным способом» президента Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий.
23 февраля Верховная рада днём приняла постановление о возложении обязанностей президента Украины на председателя Верховной рады Александра Турчинова. Опять-таки Янукович в это время находился ещё Крыму и лишь в ночь с 23 на 24 число покинул полуостров.
С враньём об отсутствии Януковича на Украине мы уже разобрались.
Теперь посмотрим на повод отставки Януковича. Перечень, приведённый в Конституции, я указал выше. Пройдёмся по его пунктам.
1. Отставка
Вроде всё просто — вот конституционный повод! Просто отставка! Однако, что под отставкой понимается? Под ней понимается добровольная отставка Президента, при этом Президентом должно быть написано заявление, которое ЛИЧНО им должно быть оглашено в Верховной раде.
Было такое? Нет!
2. Состояние здоровья
Мало того, что этот пункт не подходит, так ещё и не всё просто с ним — невозможность исполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА на заседании Верховной рады Украины и ПОДТВЕРЖДЕНА решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда Украины — по обращению Верховной рады Украины, и МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Пункт 4-й (смерть), по понятным причинам, опускаем, хотя это именно то, чего пытались добиться майданщики 22 февраля, охотясь на Януковича.
3. Импичмент
Вроде бы да, вот он необходимый пункт Конституции! Верховная рада просто объявила импичмент Януковичу «за самоустранение».
Однако и тут всё не так. Президент Украины может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Госизмена или другое преступление до сих пор не зафиксировано судами Украины. Это раз.
А во-вторых — вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной рады Украины.
Для проведения расследования Верховная рада Украины создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.
Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной рады Украины.
При наличии оснований Верховная рада Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной радой Украины не менее чем тремя четвертями от ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения его заключения в отношении соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.
Вот как… Импичмент может быть объявлен только за государственную измену или совершение преступления. За «самоустранение» импичмент не объявляют.
И мы подходим к одному из самых интересных моментов! Как все мы знаем, за отстранение от власти Януковича проголосовали 328 депутатов. Является ли это количество 3/4 конституционного состава Рады?
В Раде 450 депутатов, а 3/4 — это 337,но никак не 328! Не добрали 9 голосов, да и сама процедура импичмента не была проведена в полном соответствии с законами Украины.
Сам Турчинов на суде по делу Януковича рассказывал: «В прямом эфире Янукович жаловался, что я хотел его уничтожить, захватив его вертолет. Правда заключалась в том, что я действительно пытался его поймать и привезти в Киев», — сказал он в интервью изданию «Цензор.нет».
Турчинов признал, что заставил посадить вертолет с Януковичем в Донецке, но не смог задержать его там. Пастор подчеркнул, что ему очень важно было задержать Януковича и «заставить» его заявить об отставке, так как в противном случае он продолжал бы быть президентом. «Он мог осесть в любом восточном регионе страны и заявить о переносе туда своей администрации», — отметил он.
Свои действия Турчинов объяснил возникновением «юридического казуса» в связи с тем, что в украинской конституции четко указаны все случаи, в которых глава государства может считаться утратившим полномочия.
«Согласно Конституции, президент может умереть, может заболеть, сойти с ума и его могут признать недееспособным, может сам подать в отставку. Но понятия «беглый президент» в Конституции нет», — заявил секретарь СНБО.
Поэтому, по словам Турчинова, стояла задача «поймать и доставить в Киев Януковича», «убедить его написать заявление о добровольной отставке и затем отправить в Лукьяновское СИЗО».
Вывод
На Украине произошёл антиконституционный переворот. Причём вооружённый. И все проблемы, свалившиеся на Украину, — это итог скачек на Майдане.
А вот с такими упоротыми персонажами, как на видеоролике, спорить бесполезно — они благополучно становятся слепы на факты, чтобы оправдать те преступления, которые произошли из-за Майдана.
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Андрей Червонец
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«Ура-патриотический вброс»: зачем Порошенко похвастался мощью противотанковых комплексов из США (ФОТО)
Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что российские танкисты якобы отказываются выезжать на позиции после появления в арсенале ВСУ американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin.
Об этом он заявил накануне во время поездки в Ровенскую область.
«Ранее украинские позиции обстреливались из танков, но как только российские танкисты узнали, что на вооружение поступили Javelin, они стали отказываться выезжать на позиции. И это чрезвычайно заметный психологический эффект от поступления Javelin», — похвалился Порошенко.
Также президент Украины добавил, что Javelin — лишь часть «широкого спектра помощи» со стороны «международной коалиции» наряду с передачей ВСУ другого вооружения и ужесточением санкций в отношении РФ.
По словам Порошенко, Украина выбрала «путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов».
Без преимущества
В конце апреля 2018 года ВСУ получили 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. 2 мая украинские военнослужащие приступили к освоению американских ПТРК, а 22 мая совершили первые пуски на полигоне в Черниговской области. 24 августа поставленные из США комплексы были продемонстрированы публике на параде в честь Дня независимости Украины.
Javelin считается одним из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. К преимуществам американского ПТРК относят высокую точность, дальность и способность поражать наиболее уязвимые части танков. В то же время данное оружие не лишено недостатков, к которым относят дороговизну и прихотливость в эксплуатации.
В начале июля в СМИ и соцсетях было распространено письмо государственного оборонного предприятия КБ «Луч» (Киев), адресованное секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову. В документе говорилось о том, что 22 мая во время испытаний Javelin были выявлены серьёзные дефекты, которые могут привести к гибели военнослужащих.
В частности, украинские инженеры рассказали Турчинову о проблемах с маршевыми двигателями ракет (из-за истекшего срока эксплуатации), сложностях применения в неблагоприятных погодных условиях и об отсутствии специалистов, способных проводить ремонт и обеспечивать качественное обслуживание Javelin. Однако в СНБО поспешили назвать документ фейком, который якобы забросили «спецслужбы РФ».
В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Javelin является «превосходным противотанковым комплексом», по сравнению с которым украинские ПТРК «Корсар» и «Стугна-П» — «разработки прошлого века». При этом эксперт сомневается, что Javelin обеспечат украинской армии какое-то существенное преимущество даже в исправном состоянии.
Пуск ракеты из Javelin американскими военнослужащими
«Я не думаю, что ВСУ в случае боевого применения Javelin смогут нанести серьёзный ущерб неприятелю. Во-первых, эти комплексы российских танкистов не беспокоят, потому что в Донбассе российских танкистов нет.
Во-вторых, ополчение доказало, что может противодействовать атакам ВСУ, заманивая их в окружение и получая потом поставленное Западом вооружение», — пояснил Дрозденко.
«Долгожданное оружие»
Как неоднократно утверждали в Вашингтоне, поставка противотанковых комплексов ВСУ является ответной мерой на «оккупацию части Восточной Украины» и якобы отказ Москвы предпринимать усилия для прекращения вооружённого конфликта.
Комментируя передачу Javelin 30 апреля, Порошенко заявил, что противотанковые комплексы станут «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии». Он назвал американские ПТРК «долгожданным оружием», которое укрепит боевые возможности украинской армии.
«Приветствую живой интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставке нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантическую безопасность. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии», — написал украинский лидер в Facebook.
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Javelin передаются Киеву с условием, что они не могут быть применены на линии разграничения в зоне АТО. При этом, как пояснил дипломат, Украина «имеет право на защиту» и может использовать комплексы, «если Россия начнёт танковое наступление».
Подобную договорённость в мае 2018 года подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука. По его словам, ВСУ не могут применять Javelin в зоне АТО, но данный запрет автоматически снимается в случае «агрессии» со стороны России.
«На сегодняшний день есть определённые ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения… В случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два или три этих комплекса, и это собьёт спесь с врага…» — заявил Тука.
«Ожидает сокрушительное поражение»
Как полагает Дмитрий Дрозденко, украинские власти могут нарушить условия применения Javelin. По его мнению, заявление Порошенко о российских танкистах, которые «стали отказываться выезжать на позиции», свидетельствует о том, что либо американские ПТРК уже переброшены к линии соприкосновения, либо Киев постоянно держит в уме такой вариант.
«США поставили Украине достаточно жёсткое условие — не перебрасывать и не применять Javelin в Донбассе. Тем не менее я сомневаюсь, что Порошенко, заботясь о своём рейтинге перед выборами, будет это условие соблюдать. Вполне возможно, что сейчас за его хвастовством о боязни российских танкистов ничего не стоит и Javelin в Донбассе нет. Но кто знает, как ситуация обернётся ближе к выборам», — пояснил эксперт.
Украинский политолог Владимир Скачко придерживается иной точки зрения. В беседе с RT он выразил уверенность, что Порошенко не отважится нарушить условие предоставления Javelin, которое выдвинули Соединённые Штаты.
«Порошенко лжёт, когда говорит, что российские танкисты испугались Javelin, намекая, что американские комплексы присутствуют на линии соприкосновения. Я убеждён, что это очередной ура-патриотический информационный вброс и за ним ничего, кроме фантазии, не стоит.
Если Порошенко перебросит Javelin в Донбасс, то окончательно лишится поддержки Штатов. В преддверии выборов это станет для него полной катастрофой», — отметил Скачко.
Эксперт полагает, что поставка Javelin ВСУ изначально носила символический характер в рамках объявленного в 2014 году курса Соединённых Штатов на поддержку Украины «перед лицом российской агрессии». Но, не желая чрезмерно обострять обстановку в Донбассе, Вашингтон запретил Киеву передавать противотанковые комплексы частям, дислоцированным в зоне АТО.
«Американцы прекрасно осознают, что выстрел из Javelin в сторону непризнанных республик приведёт к по-настоящему серьёзной эскалации конфликта, в ходе которой ВСУ ожидает сокрушительное поражение.
Но Штатам выгодно поддерживать напряжённость в регионе, срывая попытки примирения. Кроме того, гниющая рана в Донбассе не позволяет России и Европе найти точки соприкосновения и восстановить нормальные отношения», — подытожил Скачко.
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Алексей Заквасин
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Анaтолий Гриценко и его пpoгpaмма
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Проект украинской базы на Луне
Я просто оставлю это здесь.
Насколько я понял, это инфографика к гулявшим еще весной заявлениям из КБ "Южное" о строительстве украинской базы на Луне.
Тема видимо актуализировалась в связи с недавними китайскими успехами.
Пока что главным успехом КБ "Южное" в годы незалежности стало участие в созданию северо-корейской ядерной дубинки.
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