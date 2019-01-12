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«Происходит что-то неладное»

20:25. 12 января 2019 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал:

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В Госдуме резко распекли правительство Медведева за обман и некомпетентность

Гражданам обещали повысить средний доход до 2 700 американских долларов и предоставить всем жилую площадь не менее 100 квадратных метров. Такие блага власти обещали населению уже к 2020 году. То есть, на то, чтобы превратить все это в реальность, у Кабмина остался всего год.

Российское правительство не выполнило данных населению в 2008 году обещаний, растеряло миллиарды государственных денег, а страной, в принципе, управляют некомпетентные люди. Такое мнение накануне озвучил с трибуны Государственной думы один из депутатов от фракции «Справедливая Россия». Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в очередной раз стал звездой российских социальных сетей

. На этот раз популярности депутату добавило его вчерашнее выступление перед коллегами по нижней палате парламента, в рамках которого он резко раскритиковал действия российского правительства. Видеозапись выступления Шеина активно набирает популярность и собирает под собой тысячи восторженных комментариев.

Свое выступление парламентарий начал с упоминания грандиозных планов, которые российское правительство озвучивало россиянам еще 10 лет тому назад. Так, в 2008 году в одном из правительственных изданий была опубликована статья, в которой гражданам обещали повысить средний доход до 2 700 американских долларов и предоставить всем жилую площадь не менее 100 квадратных метров. Такие блага власти обещали населению уже к 2020 году. То есть, на то, чтобы превратить все это в реальность, у Кабмина остался всего год.

В связи с этим депутат отметил, что процессами в России сегодня руководят люди, которые не способны прогнозировать и нести ответственность за свои прогнозы. После Шеин выступил с резкой критикой по поводу темпов национальной экономики, добавив, что она выросла всего на 7%, в то время, как за тот же период, средний рост мировой экономики составил порядка 40%. Даже Иран, экономика которого точно так же завязана на ресурсы (нефть) и постоянно находится под западными санкциями, сумел добиться экономического роста в 18%. «Это свидетельствует о том, что с российскими органами исполнительной и законодательной власти происходит что-то неладное», - посетовал парламентарий.

Справедливоросс также напомнил собравшимся в сессионном зале коллегам и о проваленных правительством макроэкономических показателях. К примеру, о более высоких темпах роста инфляции в стране, которые оказались заметно выше тех, что прогнозировали правительственные чиновники. Не забыл Шеин и о планомерной девальвации национальной валюты, снижении темпов роста экономики страны и заметном сокращении уровня жизни граждан. «Наконец, уровень жизни граждан России, что является важнейшим показателем.

Прогнозировался его рост на скромные 2,3%, но под конец минувшего года Росстат заявляет, что вместо роста фиксируется снижение, после чего, как мы знаем, был уволен глава Росстата», - подытожил депутат.

Под конец своего выступления парламентарий также напомнил присутствующим о переориентации государства с точки зрения инвестиций. Теперь Россия предпочитает вкладывать деньги не в американскую экономику, а в экономики таких стран, как Китай и Япония. «На минувшей неделе Центральный банк прогорел на вложениях денег в китайскую экономику, что нанесло накопленным резервам ущерб на 300 миллиардов из-за резкой девальвации юаня. Размер этой суммы больше, чем все общий объем ежегодных вложений государства в отечественные высшие школы», - подчеркнул он.

Что же до продолжающегося оттока капитала из России, то в нем, по мнению Олега Шеина, виноваты совсем не мигранты из стран Средней Азии, которые работают в России и отправляют заработанные средства родственникам. Деньги из России, уверен депутат, активно выводят государственные корпорации. В качестве примера парламентарий привел компанию «Роснефть», у которой, по его словам, 11 дочерних компаний на «оффшорных точках».
 

 

Источник: wek.ru

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Один комментарий»

  • 16537 14301
    Вячеслав 12 января 2019 в 20:48 Ссылка Пометить
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    Одни распекают других и друг друга посылают куда подальше, а воз и ныне там… Наглое враньё уже не является средством манипуляций, стоящим где-то рядом с другими. Оно уже не выступает преимущественно в стыдливых одеждах разных оговорок. Враньё сегодня принцип политической, идеологической, информационной деятельности, пронизывающей всю политическую жизнь, и не только России. Еще недавно господствующая «элита» и обслуживающий ее аппарат журналистов и политологов должны были как-то ловчить, разбавлять враньё о внутренней политике правительства полуправдой или отделываться общими рассуждениями «несовершенстве» информации, «недостаточном» профессионализме, сложности обстановки, «праве каждого на свою интерпретацию событий». Сегодня все барьеры сняты. И за враньём, как следствие, идут деградация, бесстыдство, насилие и прочие пороки, пронизавшие общество, называемые платой за свободу.

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