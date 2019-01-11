В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций в 100 млрд евро

Общий размер ущерба, нанесенный бизнесу Германии из-за санкций против России, составил 100 млрд евро.

Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле также рекомендовал немецким компаниям продолжать сотрудничество с Россией, так как санкции США против РФ все еще носят нечеткий характер.

Бюхеле представляет обширную группу промышленных компаний Германии. По его словам, бизнес с Москвой по-прежнему будет находиться в стагнации в 2019 г. Он также добавил, что в прошедшем году общий объем торговли Германии с Польшей впервые превысил 120 миллиардов евро, и это в два раза выше объемов торговли с Россией.

По его мнению, любые санкции по отношению к российскому газу станут посягательством на суверенитет Германии и Европы.

«Санкции против использования российского газа будут нарушением суверенитета Германии и Европы», — подчеркнул Бюхеле и отметил, что надеется увидеть политическую реакцию Берлина в такой ситуации.

Ранее Вашингтон угрожал ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». При этом накануне министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что администрация президента Дональда Трампа будет держать компании, так или иначе связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской, под жестким контролем, вне зависимости от решения по снятию с них санкций.

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