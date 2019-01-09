Процедура получения гражданства РФ до сих пор не упрощена

Несмотря на громкие газетные заголовки конца 2018 года о том, что Госдума упростила получение гражданства РФ для жителей Донбасса, на самом деле этого не произошло. «Упрощенная процедура» так и остается продолжительностью в 3 года вместо логичных и правильных 2 месяцев, которые, в частности, предлагает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Складывается впечатление, что кто-то просто хотел отчитаться перед главой государства, что его поручение о необходимости ускорения и упрощения процедуры получения российского паспорта для жителей Донбасса выполнено. Но эта важнейшая задача, увы, отнюдь не решена.

По сути, Госдума имитирует решение важнейшей проблемы, а упрощение процедуры получения гражданства России упростилось только в газетных заголовках.

Поясню: сегодня «упрощенная» и «ускоренная» процедура получения российского паспорта составляет примерно 3 года и более! В поправках к закону, принятых Госдумой, нет ни слова о реальном ускорении процесса, упрощении его сложной процедуры.

Прежде чем в качестве иллюстрации привести письмо одного из читателей ресурса nstarikov.ru Виктора Г. из Донбасса, — ещё раз о том, что в реальности надо сделать на самом деле. Не имитируя активность и выполнение президентских распоряжений, а стараясь изменить ход событий вокруг украинского кризиса и показать «свет в конце тоннеля» десяткам миллионов русских всех национальностей, брошенных Горбачевым и Ельциным за пределами Российской Федерации.

Этап 1. Заявить, что Россия начинает упрощенную процедуру выдачи своего гражданства всем представителям коренных народов России

Принимаются поправки в законодательство, позволяющие получить российский паспорт в течение 2 месяцев. Составляется список коренных народов России, на представителей которых это распространяется. Перечислены все народы и народности, проживающие на территории РФ. В этом списке указано, что составными частями русского народа являются русские (великороссы), белорусы и украинцы (малороссы). Это значит, что белорусы и украинские граждане имеют право на получение гражданства РФ в течение 2 месяцев.

Этап 2. Россия заявляет, что начинает выдачу российского гражданства всем жителям Донбасса

Ничего сложного и экстраординарного в этом нет — когда было принято такого рода решение, гражданами России очень быстро стало все население Южной Осетии и Абхазии. В 2014 году гражданами России стали все (за редчайшим исключением!) крымчане и севастопольцы.

Для получения гражданства РФ надо подать соответствующее заявление и документы. При этом Российская Федерация оставляет за собой право отказать в предоставлении гражданства тем гражданам Украины, имевшим на февраль 2014 года прописку в Донбассе, кто:

— принимал участие в государственном перевороте и насильственной узурпации власти на Украине в 2014 году;

— участвовал в гражданской войне в Донбассе в составе националистических и других добровольческих формирований;

— совершил преступления против человечности и мирного населения;

— участвовал в преступлениях против граждан России и диппредставительств РФ на Украине и в других государствах;

— сотрудничал со спецслужбами Украины.

Этап 3. Россия заявляет о создании сети консульских пунктов по всему периметру российско-украинской границы, где любой гражданин Украины может подать заявление и получить в 2-месячный срок гражданство РФ

При этом Российская Федерация оставляет за собой право отказать в предоставлении гражданства тем гражданам Украины, кто:

— принимал участие в государственном перевороте и насильственной узурпации власти на Украине в 2014 году;

— участвовал в гражданской войне на Донбассе в составе националистических и других добровольческих формирований;

— совершил преступления против человечности и мирного населения;

— участвовал в преступлениях против граждан России, собственности российских компаний и граждан, а также диппредставительств РФ на Украине и в других государствах;

— сотрудничал со спецслужбами Украины;

— занимался явной антироссийской деятельностью, призывал иностранные государства к введению санкций, началу военных действий;

— принимал участие в вооруженных провокациях против России, подобных Керченской.

Отказ в предоставлении российского гражданства выносят компетентные органы Российской Федерации без объяснения причин. Обжалование данного решения не предусматривается, повторная подача прошения о предоставлении российского паспорта может быть осуществлена только через три года.

Это действительно крайне важно. Если десятки миллионов граждан Украины станут гражданами России, никакая война между двумя частями одного народа не будет возможна, а любые попытки киевских властей насильничать дальше приведут к распаду украинского государства.

В качестве примера хочу привести письмо уже получившего российское гражданство человека, в котором он поясняет, почему процедура получения гражданства отнюдь не «упрощенная».

«Добрый день, Николай Викторович! С удовольствием посмотрел Ваше выступление, посвященное упрощенной процедуре гражданства. Хотел поделиться личным опытом. Я получил гражданство РФ. На это ушло 4,5 года. В Россию я приехал в июне 2014-го, паспорт получил в декабре 2018-го. Реальное ускорение получения гражданства появилось в сентябре 2017 года, после того как Государственная дума внесла поправки в ФЗ «О гражданстве». Напомню, поправка позволяет получить гражданство РФ носителю русского языка без выхода из гражданства Украины. Потому что посольство Украины выхода из гражданства не давало, и эта программа не работала. А так нужно предоставить в миграционную службу лишь нотариально заверенное заявление об отказе от украинского гражданства и доказательства направления данного заявления в консульство. Как это происходит на практике. В октябре 2017 года встал в очередь на экзамен носителя русского языка (до этого для получения ВНЖ уже сдавал экзамен по русскому, истории, праву). Очередь подошла в апреле 2018-го. Почему так долго? Дело в том, что вся Ростовская область сдает экзамен в одном месте — в управлении по вопросам миграции г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 43/85. Принимают экзамен один или два дня в неделю (расписание меняется), за прием принимают максимум 20 человек!!! И это на всех носителей русского языка, не только жителей Донбасса, но и жителей Средней Азии, которые в быту говорят на своем языке, и всех прочих желающих. На момент моей сдачи экзамена очередь была уже на год вперед! Сейчас ситуация такая же, очередь на год. Сдача экзамена по 20 человек в неделю — это капля в море. И никаких преимуществ для русских перед таджиками, азербайджанцами и т. д. не существует. В апреле 2018 года я получил справку, что я носитель [русского языка], и с мая по конец августа я подавал документы на гражданство в районный ФМС. Каждая запись на прием — это не талончики, их нет. Это очередь с 2 часов ночи, а иногда и с 10 вечера, чтобы гарантированно попасть на прием. Я с семьей в итоге гражданство получил, но тысячи людей не могут себе позволить проводить столько времени в очередях. Если ты все-таки сдал документы и тебе задерживают ответ или документы потеряли, достаточно написать в администрацию президента. Чинуши её реально боятся. Это факт. Магическим образом и документы находят, и звонят — «приходите, заберите, все готово». Приятно было посмотреть, как ваш оппонент В. В. Ворсобин хватался за голову, когда Вы говорили о том, что нужно поддерживать своих материально, как это делают другие страны. А если надо, то и содержать! Только рассказы Ворсобина и прочих русофобов о том, что все убегут в Россию и Россия будет их содержать, ложь! Получение гражданства не значит содержание. Я получил гражданство, но Россия меня не содержит, я сам себя содержу. Я официально работаю в России 4,5 года, плачу налоги. Мы помогаем родителям, которые живут в ЛНР. Молодежь, которая получит паспорт России, будет работать и платить налоги, с которых будут содержать пенсионеров Донбасса, армию, коммунальную сферу. Но чтобы эти налоги шли, людей надо легализовать. При этом многие готовы работать в России вахтой (официально, платя налоги, как граждане), но жить в Луганске или Донецке. Там дома, родственники, а купить жилье здесь очень сложно. Пенсионеры в большинстве своем переезжать не будут, старики думают: «Я тут всю жизнь прожил тут и умру». Поэтому возникает вопрос: почему Россия может отправлять войска в Сирию, подключать разведку, спецназ, создавать коалиции, а создать централизованно какой-то орган, назвать его ясно и понятно, к примеру, ДОНБАСС, при администрации президента или министерстве внутренних дел, — не может? Усадить за работу несколько десятков человек, которые целенаправленно занимались бы проблемой жителей этого региона! Почему РФ этого не может? Просто несколько десятков человек, централизованный координационный центр, который бы курировал выдачу паспортов и принимал обращения граждан. К примеру, ополченца хотят выдать на Украину — к кому ему обращаться? Или не хотят принимать документы на гражданство, затягивают как могут — куда звонить? А так будет понятно, куда. И затраты там были бы минимальны. Мы же платили пошлины за выдачу паспортов, за экзамены, из них можно платить зарплату этим десяти сотрудникам. Даже у Украины есть фиктивные органы власти Крыма, какие-то органы по делам оккупированных территорий, какие-то подразделения полиции Крыма, которые ничем там не занимаются, но официально числятся. А Россия полезную вещь сделать почему-то не может».

Автор: Николай Стариков специально для ФАН

Источник: riafan.ru

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен канале

Источник: nstarikov.ru