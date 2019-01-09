МИД РФ сделал важное разъяснение о судьбе Курильских островов

Сегодня наконец-то впервые была объявлена официальная позиция России по вопросу передачи остров Южно-Курильской гряды Японии, что должно положить конец всевозможным слухам и инсинуациям, волнующим общественность на фоне готовящейся в январе встречи президентов России и Японии.

Разъяснение сделано в ходе беседы заместителя министра иностранных дел России с послом Японии в Москве Тоёхисой Кодзуки, который был приглашен в МИД России.

О беседе сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости „добиться понимания“ жителей южных Курил по вопросу о „переходе территориальной принадлежности островов к Японии“, а также об „отказе от требования выплаты Россией компенсаций“ в пользу Японии и бывших японских жителей за „послевоенную оккупацию островов“. Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит „поворотный момент“ в вопросе о мирном договоре.

Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров.

Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования.

В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

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