Военный корреспондент Александр Сладков рассказал и показал, что сейчас происходит на линии фронта под Донецком.

Жизнь солдат на линии фронта в районе посёлка Спартак. Разговоры об украинских диверсантах, о стрельбе со стороны ВСУ, сама стрельба, и о полном запрете на открытие огня в ДНР. О непроходящей ненависти к противнику. И предположение — когда же закончится это перемирие.

«Я уже за столько лет привык к этим подземным городам, но всякий раз удивляет сила воли людей которые с лопатами воюют больше, чем с автоматами», — говорит военкор, проходя по укрепленным позициям.

Напротив защитников Республики здесь стоит 57 бригада ВСУ, ее в ДНР называют неадекватной, они введут огонь из разного вооружения, несмотря на перемирие.

Он рассказал, что война здесь стала аккуратной из-за снайперов с дальнобойными винтовками, которые могут поразить бойцов в блиндажах с большого расстояния.

Военнослужащих армии ДНР высказал своё мнение о войне:

«Я не против украинского народа, я против нацистов, которые с той стороны. Они там со свастиками ходят. А после того как возле моего дома начали приземляться 120-е мины, после того как у меня ребенок контузию получил. Что делать? Почему? За что?»

«”Правый сектор”*, “Азовы”, “Айдары”, за что их прощать? Сколько они бед натворили?» — задаёт риторический вопрос боец.

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*Запрещенная в РФ экстремистская организация