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Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2019

13:16. 10 января 2019 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал:

Боевики Киева готовят провокации на Донбассе – Безсонов

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О подрыве украинских саперов на собственных минах



О подрыве группы инженерной разведки ВСУ на собственных минных заграждениях на линии фронта под Ясиноватой.
Помимо свидетельств бойцов ДНР, которые за этим наблюдали, представлены и кадры с покойниками, которых уже в ночь с 5 на 6 января утащили под прикрытием дымовой завесы и беспокоящего огня из минометов и АГС.



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СРОЧНО: ВСУ нанесли миномётный удар по северу Горловки

СРОЧНО: ВСУ нанесли миномётный удар по северу Горловки | Русская весна

Днём 10 января ВСУ открыли миномётный огонь по посёлку шахты 6/7 на севере Горловки.

Об этом журналистам сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Украинские каратели в 13:05 обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено три мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — уточнил Якубов.

Это уже второй случай применения крупнокалиберных минометов с начала действия в регионе «рождественского» перемирия. Впервые минометный обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в северном пригороде Донецка 31 декабря.

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Окопы под Спартаком. Специальный репортаж Александра Сладкова

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 10 января 2019

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Аккуратная война под Донецком: «подземные города» и ненависть к фашистам (ВИДЕО)

Аккуратная война под Донецком: «подземные города» и ненависть к фашистам (ВИДЕО) | Русская весна

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал и показал, что сейчас происходит на линии фронта под Донецком.

Жизнь солдат на линии фронта в районе посёлка Спартак. Разговоры об украинских диверсантах, о стрельбе со стороны ВСУ, сама стрельба, и о полном запрете на открытие огня в ДНР. О непроходящей ненависти к противнику. И предположение — когда же закончится это перемирие.

«Я уже за столько лет привык к этим подземным городам, но всякий раз удивляет сила воли людей которые с лопатами воюют больше, чем с автоматами», — говорит военкор, проходя по укрепленным позициям.

Напротив защитников Республики здесь стоит 57 бригада ВСУ, ее в ДНР называют неадекватной, они введут огонь из разного вооружения, несмотря на перемирие.

Он рассказал, что война здесь стала аккуратной из-за снайперов с дальнобойными винтовками, которые могут поразить бойцов в блиндажах с большого расстояния.

Военнослужащих армии ДНР высказал своё мнение о войне:

«Я не против украинского народа, я против нацистов, которые с той стороны. Они там со свастиками ходят. А после того как возле моего дома начали приземляться 120-е мины, после того как у меня ребенок контузию получил. Что делать? Почему? За что?»

«”Правый сектор”*, “Азовы”, “Айдары”, за что их прощать? Сколько они бед натворили?» — задаёт риторический вопрос боец.

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*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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«С надеждой на будущее»: важные задачи Армии ДНР в прифронтовых районах (ВИДЕО)

«С надеждой на будущее»: важные задачи Армии ДНР в прифронтовых районах (ВИДЕО) | Русская весна

8 января Народная милиция ДНР, совместно с общественным штабом по оказанию помощи прифронтовым районам, организовала для воспитанников Реабилитационного центра смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов «С надеждой на будущее» Петровского района Донецка, а также для детей военнослужащих, праздничное мероприятие. 

О прошедшем мероприятии «Русской Весне» рассказали в Народной милиции Республики. 

Дети посетили кинозал, игровую площадку, а также получили сладкие подарки. 

Стоит отметить, что такая деятельность осуществляется на постоянной основе. Проведённая акция стала уже третьей за неполные полторы недели января.

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