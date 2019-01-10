Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2019
- 15:16 Боевики Киева готовят провокации на Донбассе – Безсонов.
- 15:13 О подрыве украинских саперов на собственных минах.
- 14:09 СРОЧНО: ВСУ нанесли миномётный удар по северу Горловки.
- 13:52 Окопы под Спартаком. Специальный репортаж Александра Сладкова.
- 12:31 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 10 января 2019.
- 05:01 Аккуратная война под Донецком: «подземные города» и ненависть к фашистам (ВИДЕО).
- 03:30 «С надеждой на будущее»: важные задачи Армии ДНР в прифронтовых районах (ВИДЕО).
Боевики Киева готовят провокации на Донбассе – Безсонов
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О подрыве украинских саперов на собственных минах
О подрыве группы инженерной разведки ВСУ на собственных минных заграждениях на линии фронта под Ясиноватой.
Помимо свидетельств бойцов ДНР, которые за этим наблюдали, представлены и кадры с покойниками, которых уже в ночь с 5 на 6 января утащили под прикрытием дымовой завесы и беспокоящего огня из минометов и АГС.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: ВСУ нанесли миномётный удар по северу Горловки
Днём 10 января ВСУ открыли миномётный огонь по посёлку шахты 6/7 на севере Горловки.
Об этом журналистам сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Украинские каратели в 13:05 обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено три мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — уточнил Якубов.
Это уже второй случай применения крупнокалиберных минометов с начала действия в регионе «рождественского» перемирия. Впервые минометный обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в северном пригороде Донецка 31 декабря.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Окопы под Спартаком. Специальный репортаж Александра Сладкова
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 10 января 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Аккуратная война под Донецком: «подземные города» и ненависть к фашистам (ВИДЕО)
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал и показал, что сейчас происходит на линии фронта под Донецком.
Жизнь солдат на линии фронта в районе посёлка Спартак. Разговоры об украинских диверсантах, о стрельбе со стороны ВСУ, сама стрельба, и о полном запрете на открытие огня в ДНР. О непроходящей ненависти к противнику. И предположение — когда же закончится это перемирие.
«Я уже за столько лет привык к этим подземным городам, но всякий раз удивляет сила воли людей которые с лопатами воюют больше, чем с автоматами», — говорит военкор, проходя по укрепленным позициям.
Напротив защитников Республики здесь стоит 57 бригада ВСУ, ее в ДНР называют неадекватной, они введут огонь из разного вооружения, несмотря на перемирие.
Он рассказал, что война здесь стала аккуратной из-за снайперов с дальнобойными винтовками, которые могут поразить бойцов в блиндажах с большого расстояния.
Военнослужащих армии ДНР высказал своё мнение о войне:
«Я не против украинского народа, я против нацистов, которые с той стороны. Они там со свастиками ходят. А после того как возле моего дома начали приземляться 120-е мины, после того как у меня ребенок контузию получил. Что делать? Почему? За что?»
«”Правый сектор”*, “Азовы”, “Айдары”, за что их прощать? Сколько они бед натворили?» — задаёт риторический вопрос боец.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«С надеждой на будущее»: важные задачи Армии ДНР в прифронтовых районах (ВИДЕО)
8 января Народная милиция ДНР, совместно с общественным штабом по оказанию помощи прифронтовым районам, организовала для воспитанников Реабилитационного центра смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов «С надеждой на будущее» Петровского района Донецка, а также для детей военнослужащих, праздничное мероприятие.
О прошедшем мероприятии «Русской Весне» рассказали в Народной милиции Республики.
Дети посетили кинозал, игровую площадку, а также получили сладкие подарки.
Стоит отметить, что такая деятельность осуществляется на постоянной основе. Проведённая акция стала уже третьей за неполные полторы недели января.
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