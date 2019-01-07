Главная » История, Мировоззрение

«Красная звезда» за сентябрь 1942 года: «Гнусный враг»

16:55. 7 января 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: 2w.su
Мы знаем, что враг наш злобен и беспощаден. Мы знаем о зверствах, которые чинят немцы над пленными красноармейцами, над мирным населением захваченных сел и городов. Но то, что рассказал нам участник боев на Дону командир гвардейского подразделения гвардии капитан М. Саркисов, превосходит всякое человеческое представление о противнике.

Вот этот рассказ:

Всю ночь шел бой. Мое подразделение обороняло высотку неподалеку от молодого леса. Во время короткой передышки показалась двигавшаяся со стороны немцев странная фигура. Человек шел, пошатываясь, руки его были заложены за спину и, видимо, связаны. Я приказал не стрелять. В бинокль я разглядел окровавленное лицо и на нем какой-то черный предмет, похожий на гирю.

Когда неизвестный приблизился, мы содрогнулись: на его подбородке висел замок, продетый сквозь губы…

— Степан! — раздался возглас.— Да это же Степан Кущев, сержант со второго взвода!

В медсанбате пожилой хирург Абрамов, бывалый человек, участник трех воин, и тот ужаснулся при виде изуверской операции, проделанной гитлеровцами над живым человеком. Отомкнуть замок не удалось, пришлось прорезать губы, чтобы освободить сержанта от страшного груза. Кущев смотрел на нас остановившимися, почти безумными глазами. Он не мог произнести ни звука.

К вечеру Кущев нацарапал карандашом записку. Его захватили в плен во время разведки. Гитлеровцы требовали от него сведений о нашей части, но сержант молчал. Они били его шомполами по лицу, выдергивали волосы, но тщетно. Расстрел показался извергам слишком мягкой мерой, и они нашли изощренный способ наказать «упрямца»: прокололи ему губы и повесили железный замок. Потом пустили через линию фронта.

Фашистские палачи думали запугать наших бойцов, но добились обратного результата. Рассказ о неслыханном издевательстве немцев над пленным сержантом облетел весь фронт, вызывая гнев против гнусного врага. Мои бойцы вечером того памятного дня дрались особенно яростно, уничтожая в рукопашной схватке проклятых гитлеровцев.

Сражаясь на Дону, я не раз видел следы зверских расправ немцев с нашими пленными и мирными жителями. Мне пришлось быть свидетелем одной переправы, когда немцы пошли на чудовищное коварство, обрекая на гибель десятки женщин и детей.

Мы держали оборону у станицы Нижне-Чирская и не давали немцам форсировать реку. Они остервенели от неудачи. И как-то на рассвете мы увидели следующую картину: два огромных плота, нагруженных людьми, оторвались от правого берега и двинулись в нашу сторону. Передний плот был набит женщинами, стариками и детьми, а на заднем расположились вооруженные немцы и венгры. Прикрываясь беззащитными людьми, мерзавцы хотели таким путем добраться до заветного левого берега.

Было приказано прекратить стрельбу. А плоты тем временем приближались…

Первыми нашли выход славные моряки, действовавшие рука об руку с нами, пехотинцами. Несколько маленьких катеров устремились навстречу плотам. Краснофлотцы шли в обход врагу. Шесть юрких советских «москитов» шли полукругом, зажимая плоты в кольцо. Застрочили немецкие автоматы, донская вода кипела и пузырилась под градом свинца.

Раздалась первая пулеметная очередь моряков. Затем с каждого катера спрыгнули в воду по двое-трое краснофлотцев. В правой руке они держали автоматы, а левой рассекали воду. Они ворвались в промежуток между плотами. Секунда — и они на плоту, где находились станичники.

На плот с гитлеровцами обрушился ливень огня. Из гущи немцев застрочил станковый пулемет. В воду упали сраженные советские моряки, несколько женщин, детей. Порозовела вода вокруг, но с катеров беспрерывно прыгали в воду все новые и новые краснофлотцы и, подымая над головой винтовки и автоматы, плыли к плотам. Раздавались голоса:

— Бей собак! Не щади бандитов!

Фашисты перестали отстреливаться. На плоту лежали груды убитых и раненых. Не менее сотни немцев и венгров барахтались в воде. Краснофлотцы взяли на буксир плот со станичниками и двинулись к левому берегу.

В одном освобожденном поселке мне показали на опушке березового леса холм, где была заживо похоронена группа советских военнопленных. Очевидец, пожилой рабочий, рассказал мне:

— Взобрался я на крышу церкви и всю эту бойню видел от начала до конца. Согнали немцы десятка три красноармейцев на полянку, приказали раздеться догола и связали их за руки — один к одному, гуськом. Оба конца веревки привязали к деревьям — так, что ни один из связанных не мог ни шевельнуться, ни упасть. Притащили пулемет и давай строчить над головами красноармейцев, чтобы помучить. Несчастные жмутся, головы в плечи втягивают, а немцы гогочут и любуются. Понравилась бандитам «игра». Потом принялись косить по ногам — влево да вправо и обратно. Бойцы повисли на веревке. Песок почернел от крови, а разбойники строчат да строчат. Пришел ихний офицер и приказал что-то. Мигом отвязали раненых и поволокли к яме, что намедни приготовили. Бойцы кричат, стонут, а их швыряют в яму, в груду. Потом стали забрасывать живых людей землей. Скоро вырос бугор, он шевелился, вздрагивал. Тут прибыл броневик, на него вскочил десяток солдат, и пошла эта махина трамбовать бугор. Перестала шевелиться могила…

Кровью, муками и смертью отмечен каждый шаг немецких захватчиков по нашей земле. За надругательства над товарищами по оружию, над нашими братьями и сестрами мы отплатим сполна гитлеровским мерзавцам, уничтожая их, как бешеных собак.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сталин возвращается
.... Бехтерев.Однако в сентябре 1995 года в интервью газете "...выдумка.В июне 2001 года в редакции "Красной Звезды" состоялся "круглый стол...его разрушения, все самые гнусные их поступки, будь то...растёт. Как ни беснуются враги России, страшась неминуемой расплаты,...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
Свет далекой звезды…………В.ХемийПоказать/Скрыть ...с помощью Бога, первого сентября 2015 года школа откроет свои двери...кто боролся с врагами рейха – то есть с красной армией, советскими...в великую отечественную – подвергается гнусной хуле и огульной клевете. ...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...Эти слуги – враги. Они отравили ... камешек уральский да звезда. Светлана Соложенкина,...-1662 С годами приходит умение... нет, что гнусно, бесчестно и ... Мытищи -2012; «Сентябрь» Надо только однажды ...Красна стерня, село красно, красны жердины прясел. И возле красной...
Как „цивилизованные” европейцы-фашисты „сражались” с невоенным населением СССР
... Красной Армии бесчисленные факты подлых насилий, гнусного ...лбу вырезали пятиконечную звезду. В ноябре ...Освобожденная в начале сентября нашими войсками деревня... помогавшим изгнанию заклятых врагов из родного города...войсками Красной Армии. 28 августа 1941 года ...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
...– эту примитивно- гнусную писанину даже подробно разбирать...СМИ от имени «Красных бригад» пришли листовки... Устремление? Что такое звезда? – Так вопрошает ...» пачками разоблачавшая врагов режима и сдававшая... битвы 7 сентября 1812 года Александр Кутайсов...
Новости Украины и Новороссии 19 июля 2017
...«Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ. К ... с 1 сентября 2017 года.https://ria....никого не убил этот гнусный русский мент, никого,...собеседник. В поиске общего врага Напомним, «Яндекс» и... на «АТЕКе» (Завод «Красный Экскаватор — ред) сложный процесс...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>