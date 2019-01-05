Румынская революция – преступление против человечности
15:51. 5 января 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Организаторов убийства Чаушеску судят в Румынии за преступления против человечности.
Прокуратура Румынии предъявила обвинения лидерам революции 1989 года, которая завершилась свержения диктатуры и расстрелом диктатора Николае Чаушеску.
Как пишет румынское издание Hotnews, обвинение предъявили бывшему президенту Румынии Иону Илиеску, экс-премьер-министру Петру Роману и еще двум бывшим высокопоставленным в совершении преступлений против человечности. Дело получило название "Румынская революция декабря 1989".
Илиеску и Роман были руководителями "Фронта национального спасения", который пришел к власти после свержения диктатуры Чаушеску 22 декабря 1989.
Генпрокуратура, в частности, констатирует, что в декабре 1989 года, с помощью дезинформации в стране была создана атмосфера "тотального психоза", что привело к хаотическим силовым действиям, противоречивым военным приказам.
В результате в течение нескольких дней после 22 декабря произошло 862 убийства бывших прислужников режима диктатора, а 2150 человек были травмированы или подверглись притеснениям.
"Эти трагические последствия были более серьезными, чем репрессии бывшей власти, им предшествовали и которые продолжались в течение 17-22.12.1989", — передает издание позицию прокуратуры.
Политический кризис в Румынии продолжается уже несколько лет подряд. Началась она попыткой власти амнистировать осужденных за взяточничество чиновников. После правительство добилось освобождения руководителя Антикоррупционной дирекции. ЕС и оппозиция подчеркивают, что в Румыния сейчас идет реванш коррупционеров, уточняет Рубрика.
https://strana.ua/news/179613-sobytija-1989-byli-khuzhe-repressij-chaushesku-v-rumynii-predjavili-obvinenija-revoljutsioneram-sverhshim-diktatora.html – цинк
Стоит отметить, что в десятых годах XXI века произошел некоторый перелом в румынском обществе на тему отношения к Чаушеску.
В 2015 году 47% опрошенных положительно отзывались о правлении Чаушеску https://azeri.today/articles/5393/
В 2018 году таковых было уже 49% https://pikabu.ru/story/rasstrel_prezidenta_kak_rumyinyi_chaushesku_k_stenke_postavili_a_potom_zhaleli_5723743
В рамках опросов института IRES в 2010 году 41% румын проголосовали бы за Чаушеску, если бы была таковая возможность. В 2016 таковых было уже 63%.
Разочарование в "европейской интеграции" и полной утере независимости (при Чаушеску Румыния была более субъектна в рамках советского блока, чем современная Румыния в рамках ЕС) естественно вызывает острое чувство ностальгии по ушедшим временам, с которыми и ассоциируется Чаушеску, когда маленькая, но гордая Румыния что-то значила и к чему-то стремилась. Борьба за власть в Бухаресте естественно сопровождается использованием ностальгии по Чаушеску и советскому прошлому для оправдания борьбы с "героями 90х", которые участвовали в свержении Чаушеску и организации его убийства. Оппоненты естественно пытаются защищаться рассказами про "ужасы советского режима" и "преступный режим Чаушеску", а также обвинениями в адрес СССР вроде недавнего опуса румынского посла в Москве про "советскую оккупацию". Но простым румынам мало интересны рассказы про "ужасы советского режима", когда "демократы" погрязнув в коррупции не могут обеспечить видимого улучшения положения румын даже находясь в составе ЕС, куда демократы старались привести Румынию. В итоге, одна зависимость от Москвы сменилась на куда как более серьезную зависимость от Брюсселя, а жить лучше не стало. Вполне резонно, что "Злочинный режим Чаушеску" с годами начинает выглядеть все более презентабельно – все познается в сравнении.
Кара-Мурза еще середине нулевых по этому поводу писал:
Уже вскоре после поспешной казни четы Чаушеску выяснилось, что названная на суде цифра в «шестьдесят тысяч погибших» была надуманной, на самом деле в ходе событий в Румынии погибло около тысячи трехсот человек. К маю 1990 г. в стране сложилась новая политическая система, которую закрепила конституция, принятая в декабре 1991 г. Румыния уже не называлась социалистическим государством.
С самого начала новая власть активно настаивала на версии о стихийности революции. Заместитель председателя Совета ФНС Казимир Ионеску в интервью газете «Известия» говорил: «Наше движение было совершенно стихийным, оно не было организовано», — но тут же опроверг свои слова, рассказывая о том, как специальная команда готовились сорвать выступление Чаушеску 21 декабря.
Существует версия, что действия по свержению власти развивались двумя параллельными потоками. Одна оппозиционная группировка включала в себя отставных генералов и бывших высокопоставленных чиновников, «обиженных» Чаушеску. Это — основа будущего ФНС (впрочем, имеются сведения что ко времени событий ФНС негласно существовал уже 6 месяцев). Вторая группировка — действующие генералы армии и госбезопасности. Противоречия между этими двумя группировками, возможно, и являются причиной вооруженных столкновений 23 — 28 декабря 1989 года. Как известно, ни один из «террористов» ни живым ни мертвым так и не был предъявлен общественности и журналистам.
В течение некоторого времени телевидение продолжало поддерживать в обществе психологический стресс. Люди приходили в ужас, когда по телевидению показывали страшные кадры, на которых были видны почерневшие трупы истерзанных людей, лежащие на краю разрытых ям. А голос за кадром говорил, что это — «братские могилы, куда Секуритате зарыла мучеников революции». Правда, вскоре после этого жуткого показа один из врачей в Тимишоаре объяснил, что трупы, которые демонстрировали по телевидению, это вовсе не жертвы секуристов, все эти люди умерли еще до декабрьских событий. Но это уже не имело значения.
28 декабря 2004 г. сразу после полуночи, когда обыватель уже лег спать, телекомпания НТВ показала в РФ немецкий документальный фильм «Революция по заказу. Шах и мат семье Чаушеску» (режиссер С. Брандштеттер, 2004). Фильм рассказывает о «революции» в Румынии и убийстве Чаушеску. Сотрудники спецслужб Франции, ФРГ и США рассказали с экрана о технологии организации ими всех «бархатных» революций в Восточной Европе и СССР.
Начинается фильм с рассказа о «стихийной» революции в Румынии в декабре 1989 г. Авторы поэтапно разбирают совместную операцию ЦРУ и КГБ во всех ее деталях, включая спектакль Тимишоары. А в финале дается такой титр на русском языке: «Фильм посвящается героическому народу Румынии, стихийно вышедшему на улицы в 1989». Прозвучавшие в фильме признания сотрудников ЦРУ и свидетельства некоторых участников тех событий не оставляют сомнений в том, что свержение режима Чаушеску проходило по детально проработанному сценарию. Но самым, пожалуй, шокирующим пунктом стало то, что в план организаторов восстания входило хладнокровное кровопролитие. Оно требовалось для мобилизации массовых протестов населения. Кровавая провокация становится узаконенной политической технологией по переходу к демократии!
По прошествии многих лет восстанавливается реальная картина. Объективные авторы уже признают, что диктатура Чаушеску никогда не была кровавой. Согласно опросу общественного мнения, в 1999 году 64% румын считали, что «жизнь при Чаушеску была лучше, чем сегодня». Заговорили, хотя и весьма глухо, что Чаушеску удалось «совершить невозможное» и выплатить все внешние долги, что сразу же представляло фигуру Чаушеску в ином свете и частично объясняло экономические трудности и жесткую экономию в 80-е годы.
Из года в год жизнь для большинства становится труднее, на улицах городов множество нищих, зимой даже в Бухаресте большая часть квартир не отапливается. Зато в роскоши живут «новые богатые», многие из них — партийно-государственные функционеры времен Чаушеску. Полковник Ион Мареш, участник задержания Чаушеску в декабре 1989 г., жалуется, что его называют «убийцей» и отказываются обслуживать в магазине. Участники суда над Чаушеску, который теперь все чаще именуют «позорным», получают письма с угрозами. (c) Кара-Мурза "Экспорт революции"
Источник: colonelcassad.livejournal.com