За что убрали «румынского Сталина»



Проблемное руководство

С румынским руководством у Кремля всегда были очень большие проблемы. Чего стоила одна только старая коминтерновка Анна Паукер, член Политбюро и секретарь ЦК.



Именно она добилась того, чтобы в компартию сразу приняли аж 500 тысяч новых членов, что, конечно, сильно её размыло. В ряды коммунистов записывали всех – без разбора и проверки.



Попали туда даже многие члены фашистской «Железной гвардии». Паукер упорно сопротивлялась проведению кооперации, демонстративно подчеркивая неприятие советского опыта. Она же выступила категорически против строительства канала Дунай – Черное море.



На Западе к Паукер тоже дышали неровно: в 1948 году журнал Time поместил ее портрет на обложке с такой подписью: «Самая влиятельная из живущих женщин».

Снять со своих высоких постов эту «самую влиятельную» даму в мире удалось только в 1952 году, после чего власть сосредоточилась в руках бывшего подпольщика и сидельца Георге Георгиу-Дежа. К И.В. Сталину он относился вполне лояльно, а вот с Н.С. Хрущевым отношения как-то не заладились.



Знаменитые разоблачения XX съезда были восприняты им, мягко говоря, без восторга, а события в Венгрии вызвали резонные опасения.

Поэтому в 1957 году Георгиу-Деж мягко, но твёрдо попросил советских товарищей вывести войска из Румынии. В дальнейшем таков будет «фирменный стиль» румынского руководства – вести себя максимально независимо, но без открытой конфронтации и скандалов.

Между тем сам Хрущев разбрасывал семена конфронтации направо и налево. Он поссорился с Китаем и Албанией, всерьез встревожил руководство КНДР, где чуть было не «разоблачили» культ личности Ким Ир Сена.



При этом Хрущев вынашивал планы по дальнейшему укреплению единства социалистического лагеря. Но что было позволено «Юпитеру», то руководители некоторых соцстран не собирались позволять «быку»-реформатору.



В 1964 году советский журнал «Экономическая жизнь» опубликовал статью, в которой излагался амбициозный план создания «межгосударственного экономического комплекса в зоне нижнего Дуная».



С румынским руководством здесь не посчитались, и ответом стало принятие на апрельском пленуме ЦК партии «Декларации независимости», подчеркивающей самостоятельность Румынии. В то же время Бухарест занимает обособленную позицию в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора (ОВД).

Социалистические реформы в национальном государстве

В 1965 году Георгиу-Деж умер, и встал вопрос, кто же возглавит партию и страну. В руководстве тогда существовало несколько группировок, ни одна из которых не имела решающего перевеса. Тогда, как это часто бывает, решили сделать формальным главой вроде бы не амбициозного Николае Чаушеску, который начал свою политическую карьеру тем, что в тюрьме был чем-то вроде адъютанта Георгиу-Дежа.



Уже после прихода коммунистов к власти Чаушеску поднялся до уровня секретаря ЦК, однако был как бы в тени своего покровителя. И, как это всегда бывает, главы политических кланов просчитались. Люди, которые проникают на такие верхи, никогда не бывают простачками, хотя могут иногда и надевать на себя соответствующие маски.



Очень скоро Чаушеску оттирает всех претендентов на власть от любой власти и становится единоличным правителем Румынии.

И вот тут он начинает проводить крупномасштабные реформы, что почему-то замалчивается всеми его критиками, которые так любят поиздеваться над культом личности Чаушеску и поужасаться деятельности кровавой Секуритате (службы национальной безопасности).

Скорее всего, это происходит от элементарного незнания, но не исключено, что кое-кто из «знатоков» замалчивает реформы сознательно. Дело в том, что проводились они вовсе не в формате либерализации, с перспективой реставрации капитализма (как это было, например, в Чехословакии при «реформаторе» Александре Дубчеке).



Чаушеску преобразовывал политическую систему страны в направлении социалистической демократии.

Так, Чаушеску попытался повысить роль трудовых коллективов в управлении предприятиями, без чего невозможен реальный социализм.



Ранее такую попытку сделал Тито (во многом вдохновленный на это ссорой со Сталиным), но его реформы привели к существенной дезорганизации. В Румынии пошли своим путем, на каждом предприятии были созданы комитеты управления, в состав которых вошли: 1) назначенные государством работники, 2) представители трудовых коллективов и руководители профорганизаций. Таким образом, возникла более упорядоченная система со-управления.

В стране был создан Высший совет социально-экономического развития (ВССЭР), в который входили партийные и государственные деятели, выдающиеся учёные, представители рабочих коллективов.



Полномочия у него были солидные: именно ВССЭР, составляя планы на пятилетку и каждый её год, представлял свои прогнозы и заключения руководству. Действовал Центральный совет рабочего контроля (ЦСРК), чей председатель автоматически избирался секретарём ЦК и заместителем председателя Госсосвета.



Совет опирался на местные органы рабочего контроля. Была введена и соревновательность на выборах – за одно место в Великом народном собрании и местных Советах боролось несколько кандидатур. Кроме того, для ликвидации параллелизма в управлении были совмещены должности первого секретаря местной организации РКП и председателя местного совета.

Одновременно с политическими преобразованиями проводились и преобразования экономические. В промышленности ввели гибкую систему управления, состоящую из трёх звеньев: предприятие, промышленное объединение, отраслевое министерство. Предприятия работали на основе хозрасчёта, а их объединения разрабатывали собственный экономический план, учитывающий требования общего государственного народнохозяйственного плана.

Безусловно, никакая идеализация тут неуместна – Чаушеску так и не избавил социализм от бюрократических извращений. Но в этом направлении было сделано всё-таки очень многое.

Всё – для индустриализации

Нельзя отрицать и наличие, часто совсем уж нелепого, культа Чаушеску – со всеми этими льстивыми эпитетами типа «Гений Карпат». Но, как сказал (по поводу другого выдающегося деятеля) Михаил Шолохов – «был культ, но была и личность».



И так же, как эта самая личность, Чаушеску считал главнейшей задачей превращение Румынии в мощное, суверенное индустриальное государство (за что его часто именовали «румынским Сталиным»).

Благодаря предпринятым усилиям в 1971-1975 годах рост валовой промышленной продукции составил 84 % (сельскохозяйственной – 37 %). Стали реализовываться грандиозные проекты по строительству металлургических, нефтеперерабатывающих и химических гигантов.



«Румыны не упустили своего шанса: Renault построила в Питешти огромный современный завод Dacia, сейчас там выпускают автомобили Logan (да-да, у этой модели, хорошо известной россиянам, именно румынские корни), – так описывает тогдашний индустриальный рывок Нильс Йогансен. – Строились НПЗ, гостиницы, туристическая инфраструктура, предприятия химической, легкой и пищевой промышленности, Румыния выпускала стрелковое оружие, делали даже собственный внедорожник ARO — весьма неплохой, кстати. Добыча нефти по сравнению с периодом до Второй мировой войны выросла в два раза, а объем промышленного производства — в сто раз». («Цветная революция» для Чаушеску» // Портал-Кредо.Ру).

Мощнейший рывок был сделан в области внешней торговли. При Чаушеску Румыния торговала со 150 странами, занимая 12 место в мире по годовому объему торговли. И что характерно, в экспорте преобладали изделия с высокой степенью обработки, они занимали 62 % всего экспорта.

При этом Чаушеску активно использовал разногласия между СССР и Западом, получая помощь от последнего. В этом, кстати, опять проявилось его сходство со Сталиным, который тоже любил сыграть на противоречиях, извлекая самую разнообразную (в том числе экономическую выгоду).



А вот в чём было отличие «гения Карпат» от вождя всех народов, так это в согласии на мощную кредитную интервенцию. Сталин кредитов не брал, но изыскивал средства для покупки оборудования и оплаты труда иностранных специалистов. (Справедливости ради следует сказать, что в СССР, с его огромной территорией и ресурсами, это было сделать легче.)



А вот Чаушеску занял слишком много – 22 миллиарда долларов. Делал он это, конечно, с оглядкой, мощный экспорт нефтепродуктов (12-14 миллионов тонн в год) позволял покрывать выплаты по всем долгам. Сильно выручил иранский шах, который согласился заключить бартерный договор на нефть по твёрдым ценам.



В условиях постоянно растущих цен на нефть это была, конечно, самая настоящая палочка-выручалочка. Однако в 1979 году шаха свергли и начались большие трудности. Широкомасштабные проекты Чаушеску требовали огромных энергозатрат, а тут ещё и над страной висит гигантский внешний долг…

В этих условиях Чаушеску решил ввести режим жесточайшей экономии, чтобы расплатиться со своими кредиторами. Пострадало население – достаточно сказать, что румынам разрешалось использовать днем всего лишь одну лампочку в 15 ватт, горячую воду почти не подавали, а телевизор работал два-три часа в сутки. Потребовали умерить свои аппетиты и у элитариев. Так, Чаушеску пересадил всех чиновников с любимых ими советских «Волг» и иномарок на гораздо более скромные румынские Dacia. Пересадил, и пересел сам.

Но даже и в таких труднейших условиях Чаушеску продолжал совершать всё новые и новые прорывы.



Так, была принята программа строительства атомных электростанций, и первую («Чернаводе») заложили уже в 1982 году.



Более того. «Оказывается, уже во второй половине 1970-х Румыния стала разрабатывать собственное атомное оружие, – сообщает Алексей Чичкин. – А летом 1989-го – 20 лет тому назад – Бухарест почти создал своё атомное оружие: в июле того года там начали производить оружейный плутоний!..



По некоторым данным, Чаушеску просил Хоннекера и Китай с Израилем в конце 1980-х помочь ускорить работы по румынскому атомному оружию, чтобы надежно защитить и ГДР, и Румынию, и «примкнувшие» к ним соцстраны Европы (Албанию с Югославией) от «перестройки»…



Проведенные МАГАТЭ в 1990 и 1992 годах инспекции румынских ядерных объектов показали, что, начиная с 1985 года, Румыния проводила регулярные эксперименты по химическому производству оружейного плутония, подчеркнем, с использованием американского ядерного реактора модели TRIGA и урана, поставленного в необогащённом виде тоже из США.



Успешные результаты этих работ позволили Н. Чаушеску официально заявить в мае 1989 года, что «с технической точки зрения Румыния способна производить национальное ядерное оружие». А в г. Питешть в июле 1989 г. – 20 лет тому назад – ввели в действие установку мощностью до 1 кг оружейного плутония в год. Причем с перспективой его использования в качестве боезаряда на ракетах типа СКАД». («Бомба в Карпатах» // «Российская газета»).

4. Никому не угодный

Официально СССР и СРР были союзниками, но иногда легче найти общий язык с противниками. Чаушеску имел свою позицию по КНР и отказывался ссориться с Пекином в угоду Москве.



Он был против сближения ряда соцстран с ФРГ – по его мнению, в заключенных с нею договорах не было чёткого и недвусмысленного отказа от претензий на Австрию, а также на бывшие германские территории, находящиеся в других странах. Чаушеску не был склонен ссориться с Израилем, и вообще, подумывал о том, как бы стать посредником между ним и палестинцами.

Но, конечно, самым сильным вызовом была позиция СРР по «пражской весне» и вводу войск ОВД в Чехословакию.



В ответ на «оккупацию» Чаушеску заявил: «Это колоссальная ошибка, серьезная угроза миру в Европе и судьбе социализма, постыдное пятно в истории революционного движения… Нет и не может быть оправдания военному вмешательству во внутренние дела братского социалистического государства, никто извне не имеет права указывать, каков должен быть путь социалистического строительства в каждой отдельной стране». Позже Чаушеску выступит и против ввода советских войск в Афганистан.

В ОВД Румыния числилась номинально, её войска практически не участвовали в манёврах стран-участников. Зато Бухарест очень тепло относился к идее Пекина создать нечто вроде «Контр-Варшавского пакта», в составе КНР, Албании, Югославии и Румынии.

Москва не делала никаких открытых критических заявлений, но и не сидела сложа руки. Она могла внезапно сократить торговые поставки в Румынию, задержать оплату тамошнего экспорта.



При этом Кремль давил на другие страны, требуя от них сокращать торгово-экономические связи с СРР. Применялось и политическое давление: Венгрия начала кампанию по «возвращению» Трансильвании, а Болгария взяла да потребовала установления болгаро-румынской границы на Дунае.

В годы перестройки отношения между СССР и СРР окончательно ухудшились. Чаушеску увидел в ней демонтаж социализма, и, как оказалось, был совершенно прав.

Он сделал попытку создания некоей коалиции соцстран, с привлечением туда КНДР, Албании Кубы, Вьетнама (предполагалось задействовать даже Иран). Готовил он и встречу компартий, на которой планировал разнести в пух и прах горбачевскую перестройку. Да вот, слишком уж затянул он с ней…

Между тем все долги были выплачены, о чем Чаушеску и заявил в апреле 1989 года. Тем самым он совершил величайшее преступление перед мировой банковской олигархией – долги воспринимаются ею, как некое вечное бремя, которое возможно как-то и в чём-то ослабить, но никак не сбросить…



Поэтому он был приговорён, и свергали его с особым цинизмом, не брезгуя никакими фальсификациями.



Сегодня это уже ни для кого не является секретом, и вот что пишет одна из крупнейших в России газет: «По сей день неизвестно точное число жертв столкновений в Тимишоаре. Более-менее объективные данные указывают на несколько десятков человек, однако по стране поползли слухи, которые немедленно были подхвачены зарубежными СМИ, что в городе были убито несколько сотен или даже несколько тысяч человек.



Постепенно количество убитых, фигурировавшее в слухах, достигло 60 тысяч человек. Много позднее стало известно, что общее число жертв румынской революции не только в Тимишоаре, а по всей стране за всё время кризиса с обеих сторон составило около 1100 убитых и 1400 раненых, так что история про «60 тысяч убитых» появилась исключительно для нагнетания страстей и создания большего возмущения в обществе».(Андрей Сидорчик. «Румынский упрямец. Как свергали и убивали Николае Чаушеску» // «АиФ» ).

Со свержением Чаушеску был ликвидирован создаваемый им в течение почти 25 лет румынский социализм. Тогда, в декабре 1989 года, вместе с грязной водой выплеснули и ребёнка.



Александр Елисеев





***



Источник