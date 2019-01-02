Найден 21 погибший при взрыве дома в Магнитогорске. 14 имен известны. Под завалам ищут еще 20 (СПИСКИ). Версию теракта опровергают
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Это мужчина. Таким образом, общее количество тел погибших, найденных под обломками частично обрушившегося 10-этажного дома, составило 21. Среди них двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще минимум 20 человек.
Всего с начала поисково-спасательной операции в Магнитогорске были обнаружены 27 человек, сообщает ТАСС. Среди всех удалось спасти лишь шестерых, включая двух детей. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Одного из них - 10-месячного Ваню Фокина, который 30 часов провел под завалами, срочно отправили в Москву с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренними повреждениями, переломами, обморожениями конечностей и общим переохлаждением.
Тело девочки, которую спасатели обнаружили утром 2 января, пока не опознано. Ей на вид около 3 лет. "Только после проведенных экспертиз мы сможем уже о чем-то говорить", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Она добавила, что судьба еще пятерых детей остается неизвестной. "По предварительным данным, как минимум еще 5 детей могут гипотетически оставаться под завалами. Мы официально используем формулировку, что судьба этих детей нам пока не известна, никаких подробностей не даем, чтобы не вызывать излишние вопросы", - пояснила Буторина.
- Имена опознанных погибших
- Власти опровергают версию теракта и связь взрыва дома со взрывом маршрутки
Как рассказал "Интерфаксу" один из спасателей, ситуация на месте постоянно меняется, и в зависимости от этого приходится разбирать завалы разными способами - с помощью спецтехники или вручную. "Здесь столько конструкций, которые могут рухнуть, поэтому угроза будет всегда... Все это решается по ходу, для этого существует целый ряд специалистов, которые все это оценивают", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Ранее сегодня жителей 5, 6 и 8 подъездов взорванного дома на полчаса пустили в квартиры, чтобы они смогли взять свои вещи. А решение о возможности проживания в этих подъездах будет принято позже после обследования всех конструкций.
На счет для помощи семьям погибших и пострадавшим уже поступило порядка 6,6 млн рублей, объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. "Мы будем отчитываться обо всех расходах с этого счета, отчет будет публичный", - сказал глава региона.
К этому моменту опознаны только 14 из 21 погибшего при взрыве дома в Магнитогорске, сообщили ТАСС в управлении социальной защиты администрации города.
Издание 74.ru приводит список из 11 имен опознанных погибших:
Анисимова Ольга Никитична
Антропова Клавдия Николаевна 4.11.1932 г.р.
Антилова Татьяна 29.08.1986 г.р
Антилов Виктор 9.12.1989 г.р.
Антилова Ульяна 1 г. и 8 мес.
Воронцов Виктор 1976 г.р.
Дружкина Раиса Васильевна
Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.
Кремлев Андрей Геннадьевич
Кремлева Елена Александровна
Овчинникова Галина Ефимовна 14.06.1949 г.р.
Ранее на сайте администрация Магнитогорска и МЧС по Челябинской области был опубликован возможный список пропавших без вести граждан, которые могли находиться в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске в момент его частичного обрушения. Этот список постоянно обновляется - из него вычеркивают тех, чьи тела были извлечены из-под завалов, а также имена людей, нынешнее местонахождение которых было подтверждено. На данный момент, по данным МЧС, остается неизвестной судьба 20 человек.
Первые похороны погибших пройдут 4 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Будут похоронены те погибшие, чьи личности уже официально установлены.
Власти опровергают версию теракта и связь взрыва дома со взрывом маршрутки
Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека.
Как сообщили источники в силовых структурах, на третьем этаже во взорванном подъезде дома 164 по проспекту Карла Маркса перед Новым годом снял квартиру некий выходец из Средней Азии. Он хранил там взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре. По версии местных СМИ, взрыв в дом был связан со взрывом автомобиля "Газель", который сгорел в ту же ночь. В этом машине якобы были трое предполагаемых террористов. Была проведена спецоперация по их захвату, но преступники стали отстреливаться. В перестрелке взорвались газовые баллоны, которыми была оснащена "Газель", а один подозреваемый сумел скрыться.
В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. Сообщалось, что силовики подозревали, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.
Однако официальные власти опровергают наличие какой-либо связи между взрывом дома и взрывом "Газели". Челябинский губернатор Борис Дубровский назвал это слухом. "Дождитесь формального комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста... Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят, как связывают их блогеры всякие, а все вообще по-другому. Традиционно все по-другому. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой трагедии", - сказал он, отвечая на вопрос об инциденте с возгоранием автомобиля 1 января в Магнитогорске.
Следственный комитет также выступил с официальным опровержением: никаких взрывчатых веществ, их компонентов или ее следов на месте обрушения части дома не было обнаружено.
Источник: www.newsru.com
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Бле ать,почему сразу не признали теракт,только после опубликования видео со стрельбой,чо мутят,суки,опять мешки с сахаром в подвале?Гниды.
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По отработанному сценарию фигачат,да.Стипаныч?Отгавкай свои шекели,сучонок,ненавижу вас.
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Каковы причины Вашей ненависти?
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Случилось великое несчастье по раздолбайству тех граждан, которые проживали в этом доме, которые обслуживали этот дом и которые курировали этот дом. Но собирать плюшки на горе людей это полное паскудство!
Сейчас этим паскудством не занимаются только порядочные люди!
П.С.
Sergeev, вы зачем выложили сей материал? То же решили поглумиться?