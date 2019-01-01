Главное событие 2018 и 2019 года

Некоторые события ушедшего 2018 года оказали влияние на ход истории, некоторые из них ещё окажут его в 2019 году и даже далее.

Вот о таких событиях мы и записали крайний в 2018 году видеоблог вместе с РИА ФАН.

Хронометраж:

00:00:08 — О мировой ситуации в уходящем году;

00:03:40 — Итоги 2018 года для постсоветского пространства;

00:06:15 — Важные события 2018 года;

00:11:20 — Какие события будут иметь продолжение в 2019-м.

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P.S. Краткая текстовая версия

Источник: riafan.ru

Подводя итоги уходящего года, хочется спросить: какова общая ситуация в мире в 2018 году?

Прогнозы, которые неоднократно звучали в течение 2018 года, в большинстве своем, оправдались. Соединенные Штаты Америки продолжает политику разрушения существующего миропорядка. Удары направлены во все стороны — в политику, экономику, по своим союзникам, по соперникам. За уходящий год США окончательно разрушили ядерную сделку с Ираном. Стоит напомнить, что согласно документу исламская республика приостанавливает работу над своей ядерной программой, за что Соединенные Штаты и другие государства прекращают санкционное давление на эту страну. При этом США, конечно, гарантируют сохранение суверенитета и безопасности Ирана. После смены власти в Белом доме не остается надежды на сохранение этого договора — США выходят из соглашения. Не просто выходят, а начинают кампанию по преследованию лиц и компаний, которые продолжают соблюдать эту сделку, поскольку их государства в этой сделке остались. Последний скандал произошёл в Канаде, когда там арестовали высокопоставленного менеджера одной из ведущих китайских компаний. Она была арестована за то, что компания Huawei нарушила американские санкции против Ирана. То есть, выходя из этой договоренности, Соединенные Штаты Америки, делают её невыполнимой. Тем самым показывают, что с ними договариваться ни о чем невозможно.

На этом фоне они заявляют, что якобы Россия нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. И поэтому она должна прекратить разработки, иначе США выйдут из этого договора. Очевидно, что Россия на такой ультиматум реагировать не должна. Соответственно, мы можем с точностью сказать, что и этот договор в ближайшие недели прекратить свое существование. В экономике Соединенные Штаты Америки ввели пошлины против своих союзников, начали торговую войну с Китаем. Это изменение того миропорядка, который мы знаем. Когда Соединенные Штаты Америки не могут выиграть по правилам, которые сами установили, начинают их разрушать.

Затронем тему событий в постсоветском пространстве. Каковы итоги 2018 года для этого региона?

2018 год, к сожалению, не стал годом, когда интеграция на постсоветском пространстве, в Таможенном союзе, Евразийском союзе вышла бы на какой-то новый уровень. Мы видим некую стагнацию. Помимо этого, в 2018 году произошла смена власти в Армении. Несмотря на тревогу в России, мы видим, что в голосования в ООН по Крыму, Армения проголосовала в поддержку России. То есть, несмотря ни на что, новое руководство Армении, по крайней мере, пока, выдерживает дружественный к России курс, который мы и хотели бы видеть.

На Украине последовательно продолжают разрушать все договоренности с Россией и уже ввели военное положение. В стране с гражданской войной введено военное положение. Именно в этот момент Европейский союз выделяет 500 млн евро Украине. МВФ выделяет Украине 1,4 млрд евро. То есть, когда на Украине ввели военное положение, денежный поток увеличился. Фактически, Запад посылает четкий сигнал украинским властям о поддержке в случае продолжения войны. Заметим, что эти деньги в экономику Украины практически не попадают. Новый транш практически целиком идет на погашение предыдущих задолженностей Украины.

Назовите важные события 2018 года, которые уже повлияли и продолжат влиять на мир.

Безусловно, фиксация победы России над запрещенной на территории РФ террористической организацией Исламское Государство1, является важнейшим событием этого года. Напомним, в результате действий сирийской армии с участием российских специалистов, при участии российских ВКС и всевозможной помощи нашего государства зона контроля боевиков все время уменьшалась. Значительная часть боевиков оставалась на территории, контролируемой США. И вот Дональд Трамп заявляет о выводе американских войск из Сирии. Американцы всегда предают всех, с кем о чем-либо договаривались. Речь идет о курдах, которые провозглашали государство под американским протекторатом.

Теперь США вновь обращаются к Турции, дают не только словесные обещания, но и передают координаторы складов и военных объектов курдов, которые размещены на той территории, где совсем недавно были американцы. Это делается для удобства обстрела территорий. Все преподносится как гуманитарная акция, чтобы избежать жертв мирного населения. Курды передали эти территории сирийской армии, чем фактически приблизили слияние курдов и сирийской армии. Фактически, это единственная мера, чтобы избежать геноцида курдов. Таким образом, в Сирии ситуация становится все более контролируемая правительством.

После завершения войны необходима встреча за столом переговоров лидеров всех группировок, кроме террористических, для выработки национального консенсуса. Сегодня мы можем сказать, что Арабская весна закончилась: больше государственных переворотов в арабских государствах не происходит. А те страшные итоги, которые были посеяны американцами, нивелированы при нашей помощи.

Событие, которое оказало и будет продолжать оказывать серьезное влияние на постсоветском пространстве — злодейское убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Один из тех, кто подписывал Минские соглашения, был убит теми, с чьей стороной эти соглашения подписывал. У нас нет никаких сомнений, что за убийством Захарченко стоят украинские, а за ними — американские спецслужбы. Конечно же, это делает невозможным выполнение всех этих Минских соглашений. Мир вокруг Украины и Донбасса балансирует на очень тонкой грани. Только понимание того, что Россия не допустит геноцида людей на Донбассе, удерживает киевские власти от полномасштабного наступления.

Какое событие уходящего года отразится на 2019-м?

В декабре 2018 года в ООН подписан Глобальный миграционный пакт - документ, не имеющий прямого юридического действия. Напомню, что декларация прав человека – это тоже декларация, а не уголовный кодекс. Этот документ призван полностью облегчить миграцию. Это способствует развитию той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в Европе, когда несколько миллионов человек приехали из-за того, что европейские правительства забыли о существовании государственных границ. Эта ситуация теперь воплощается в виде международного документа.

1 Организация запрещена на территории РФ.