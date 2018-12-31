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В Москве поймали американского шпиона

13:45. 31 декабря 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве ФСБ задержала американского гражданина Пола Уилана.
Уилана обвиняют в шпионаже в пользу США. Исходя из официального заявления, Уилана взяли с поличным.
Заведено уголовное дело по 276-й статье "Шпионаж".

Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Более никаких подробностей по обстоятельствам дела, объекте/субъекте интереса Уилана пока не сообщается. Подробности скорее всего появятся уже после Нового года.

Ну а если в общем, наличие американского шпиона в цепких лапах "Кровавой Гэбни" дает возможность впоследствие его обменять на кого-то из граждан РФ удерживаемых на территории США. На ту же Бутину, например. Или Бута. В зависимости от того, как договорятся.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: контрразведка, Москва, Россия, спецслужбы, США, уилан, фсб, шпионаж
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