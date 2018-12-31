В Москве поймали американского шпиона

В Москве ФСБ задержала американского гражданина Пола Уилана.Уилана обвиняют в шпионаже в пользу США. Исходя из официального заявления, Уилана взяли с поличным.Заведено уголовное дело по 276-й статье "Шпионаж".Более никаких подробностей по обстоятельствам дела, объекте/субъекте интереса Уилана пока не сообщается. Подробности скорее всего появятся уже после Нового года.Ну а если в общем, наличие американского шпиона в цепких лапах "Кровавой Гэбни" дает возможность впоследствие его обменять на кого-то из граждан РФ удерживаемых на территории США. На ту же Бутину, например. Или Бута. В зависимости от того, как договорятся.

Источник: colonelcassad.livejournal.com