В Москве поймали американского шпиона
13:45. 31 декабря 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Москве ФСБ задержала американского гражданина Пола Уилана.
Уилана обвиняют в шпионаже в пользу США. Исходя из официального заявления, Уилана взяли с поличным.
Заведено уголовное дело по 276-й статье "Шпионаж".
Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Более никаких подробностей по обстоятельствам дела, объекте/субъекте интереса Уилана пока не сообщается. Подробности скорее всего появятся уже после Нового года.
Ну а если в общем, наличие американского шпиона в цепких лапах "Кровавой Гэбни" дает возможность впоследствие его обменять на кого-то из граждан РФ удерживаемых на территории США. На ту же Бутину, например. Или Бута. В зависимости от того, как договорятся.
Источник: colonelcassad.livejournal.com