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После обысков «Красное & белое» объявила скидку на весь ассортимент

20:23. 28 декабря 2018 Просмотров - 252 2 коммент. Опубликовал:

Сеть алкогольных магазинов «Красное & белое» на следующий день после появления информации об обысках объявила акцию на весь ассортимент: по специальному промокоду все желающие могут получить скидку в 10% при заказе через приложение. «Если не выкарабкаемся, то хотя бы вас порадуем перед Новым годом», – говорится в сообщении компании.

После сообщений о следственных мероприятиях «Красное & белое» также запустила в соцсетях хэштег #КБЖИВИ, по которому можно найти фотографии обысков, отредактированные компанией.

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Сеть сообщала также о том, что, несмотря на происшедшее, магазины продолжают работать.

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В среду, 26 декабря, стало известно, что на всех складах «Красное & белое», а также в головном офисе в Челябинске проходят обыски. Их проводили ФСБ, ОМОН, ФНС и Росалкогольрегулирование, отмечал представитель компании. По его словам, основания для обысков, которые озвучили силовики, – подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.

На следующий день «Красное & белое» сообщила, что хранение и продажа контрафактного алкоголя не подтвердились. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию, в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар.

«Красное & белое» – российская сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым. Он занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $950 млн. Этой осенью Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров, не называя размер его состояния.

Источник: www.vedomosti.ru

Метки: экономика
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2 коммент.»

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    Sergeev 28 декабря 2018 в 20:30 Ссылка Пометить
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    Все неприятности начались когда К&Б перенесли головной офис в Москву.

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      Степаныч Sergeev 28 декабря 2018 в 23:18 Ссылка Пометить
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      Хех,водочная мафия у нас стоит на голову выше любого другого бизнеса,ну окромя только наркомафии.)В 90-е помню у нас мелких водочных королей либо отстреливали,либо просто разоряли наездами разных проверяющих,пока не остались пара тройка крупных китов,они то и поделили весь алкогольный рынок.Так что твои предположения Сергеев вполне логичны.)))

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