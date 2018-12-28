Лондон в конце XIX века

1. Здание парламента в Лондоне1. Здание парламента в Лондоне2. Конная гвардия из Уайтхолла3. Лондон с Тауэрского моста4. Лондонский мост5. Лондонский Тауэр, Темза6. Оживленная улица7. Пикадилли и Ковентри-Стрит8. Регент-стрит9. Роттен Роу (аллея для верховой езды. в лондонском Гайд парке)10. Тауэрский мост, 30 июня 189411. Тауэрский мост, 30 июня 189412. Трафальгарская площадь13. Угол Гайд-парка14. Хрустальный дворец

Источник: humus.livejournal.com