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Лондон в конце XIX века

09:44. 28 декабря 2018 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал:


Здание парламента в Лондоне
1. Здание парламента в Лондоне

Здание парламента в Лондоне
1. Здание парламента в Лондоне

Конная гвардия из Уайтхолла
2. Конная гвардия из Уайтхолла

Лондон с Тауэрского моста
3. Лондон с Тауэрского моста

Лондонский мост
4. Лондонский мост

Лондонский Тауэр, Темза
5. Лондонский Тауэр, Темза

Оживленная улица
6. Оживленная улица

Пикадилли и Ковентри-Стрит
7. Пикадилли и Ковентри-Стрит

Регент-стрит
8. Регент-стрит

Роттен Роу (аллея для верховой езды. в лондонском Гайд парке)
9. Роттен Роу (аллея для верховой езды. в лондонском Гайд парке)

Тауэрский мост, 30 июня 1894 (2)
10. Тауэрский мост, 30 июня 1894

Тауэрский мост, 30 июня 1894
11. Тауэрский мост, 30 июня 1894

Трафальгарская площадь
12. Трафальгарская площадь

Угол Гайд-парка
13. Угол Гайд-парка

Хрустальный дворец
14. Хрустальный дворец


Источник: humus.livejournal.com

Метки: Англия, история, фото
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