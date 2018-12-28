Лондон в конце XIX века
09:44. 28 декабря 2018 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Здание парламента в Лондоне
1. Здание парламента в Лондоне
2. Конная гвардия из Уайтхолла
3. Лондон с Тауэрского моста
4. Лондонский мост
5. Лондонский Тауэр, Темза
6. Оживленная улица
7. Пикадилли и Ковентри-Стрит
8. Регент-стрит
9. Роттен Роу (аллея для верховой езды. в лондонском Гайд парке)
10. Тауэрский мост, 30 июня 1894
11. Тауэрский мост, 30 июня 1894
12. Трафальгарская площадь
13. Угол Гайд-парка
14. Хрустальный дворец
Источник: humus.livejournal.com