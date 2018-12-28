Александр Косарев – несостоявшийся преемник Сталина

Концептуал СМИ Почему не удалась смена ленинской гвардии?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о репрессиях в отношении комсомольцев.



Благодаря чему состоялся советский проект и как он стал таким успешным? На чём основывалась стратегия Сталина? Как после войны СССР удалось показать такие достижения, которыми мы гордимся до сих пор? Какова в этом роль комсомола?



Как управленческая интуиция Сталина помогала отбирать кадры? Кто на самом деле был руководителем комсомола? Как Сталин понимал, соответствует ли человек ходу времени? Почему власть не попала в руки Косарева? Какие кадры требовались сталинской экономике?



Почему репрессии коснулись людей, которые были идейно близки Сталину? Насколько это важно – уметь отстранить своих приближённых, если они мешают решению государственных задач?



На чём строился сталинский большевизм и как велась битва за умы простых людей? Читайте в книге:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

==========================================================================