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Александр Косарев – несостоявшийся преемник Сталина

18:50. 28 декабря 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Почему не удалась смена ленинской гвардии?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о репрессиях в отношении комсомольцев.

Благодаря чему состоялся советский проект и как он стал таким успешным? На чём основывалась стратегия Сталина? Как после войны СССР удалось показать такие достижения, которыми мы гордимся до сих пор? Какова в этом роль комсомола?

Как управленческая интуиция Сталина помогала отбирать кадры? Кто на самом деле был руководителем комсомола? Как Сталин понимал, соответствует ли человек ходу времени? Почему власть не попала в руки Косарева? Какие кадры требовались сталинской экономике?

Почему репрессии коснулись людей, которые были идейно близки Сталину? Насколько это важно – уметь отстранить своих приближённых, если они мешают решению государственных задач?

На чём строился сталинский большевизм и как велась битва за умы простых людей? Читайте в книге:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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Телеканал Сталинград

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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