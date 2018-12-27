Российские боты выбрали Трампа
21:54. 27 декабря 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший глава Моссад Тамир Пардо обвинил Россию в том, что она помогла Трампу стать президентом США с помощью ботов.
Тамир Пардо, бывший глава израильской разведывательной службы "Моссад", заявил, что российское кибер-вмешательство помогло повлиять на президентские выборы в США в 2016 году в пользу сегодняшнего президента США Дональда Трампа, сообщила во вторник израильская газета "Гаарец".
Согласно Пардо, Россия выбрала кандидата, наиболее "политически выгодного" ей, и использовала онлайн "ботов", чтобы вознести Трампа на президентский пост.
"Россия задействовала десятки тысяч ботов, чтобы повлиять на … выборы в пользу Трампа", – процитировала его слова "Гаарец".
Он добавил: "Они взглянули на политическую карту в Вашингтоне и подумали – "Какого кандидата мы бы хотели увидеть сидящим в Белом доме? Кто поможет нам достичь наших целей?" И они выбрали его".
С этого момента, утверждает Пардо, "они задействовали систему [ботов] на время выборов и выставили его кандидатуру на пост президента".
Несколько американских разведывательных источников утверждают, что российские разведслужбы вмешивались в выборы 2016 года.
Примечательно, что утверждения Пардо сделаны вскоре после того, как Трамп объявил о его решении вывести все американские войска из Сирии – это решение описывается многими израильскими аналитиками как "большой удар" по региональной позиции Тель-Авива.
http://perevodika.ru/articles/1195811.html – цинк
1. Я вообще то полагал, что Трампа выдвинули делегаты от Республиканской партии, где он на праймериз выиграл у других кандидатов, в том числе и на открытых дебатах, где он просто разгромил Джебба Буша и Ко. Но по версии Пардо, Трампа выставляла Россия и российские боты.
2. Не беда, что даже по версии американского расследования, "российское влияние" не повлияло на итоги президентских выборов, сказано же, что "Трампа выставили и выбрали российские боты".
Такое открытое подыгрывание оппонентам Трампа в Вашингтоне, с которым тесно работает израильское лобби (в первую очередь через Кушнера), намекает на то, что решение Трампа вывести войска из Сирии всерьез разочаровало некоторые круги в Израиле (так как американское военное присутствие в Сирии рассматривалось Тель-Авивом как часть стратегии по давлению на Иран и бесперебойную работу стратегического моста Тегеран-Бейрут), если уж бывший глава Моссада решил надеть клоунский колпак. Видимо решение стало неожиданным не только для европейских сателлитов Вашингтона, которые публично выражали недоумение таким поведением гегемона. Отсюда и идут подобные инфантильные реакции вызванные недовольством по поводу того, как развиваются события на Ближнем Востоке.
Кстати, на территори Ирака в ближайшее время начнется строительство двух новых американских баз, куда будут выводить войска и имущество из Сирии.
PS. И кстати о ботах. Пойманный с поличным миллиардер Роберт Хоффман публично извинился https://vz.ru/news/2018/12/27/957441.html за то, что во время предвыборной кампании оплатил создание тысячи фейковых русских ботов https://colonelcassad.livejournal.com/4652794.html, чтобы дискредитировать республиканского кандидата Роя Мура. Как заявил Хоффман, он ничего не знал, он просто дал денег на дискредитацию республиканца, а то, что исполнители наштампуют "русских ботов", он никак не ожидал. Конечно же мы ему верим.
На самом деле нет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com