Россия в 1919
10:40. 26 декабря 2018 Просмотров - 466 Один комментарий Опубликовал: brahman
1. Первые жертвы Проскуровского погрома, проведенного петлюровскими казаками во главе с командиром Запорожской казачьей бригады Иваном Семесенко. Было всего убито свыше 1200 человек
1. Первые жертвы Проскуровского погрома, проведенного петлюровскими казаками во главе с командиром Запорожской казачьей бригады Иваном Семесенко. Было всего убито свыше 1200 человек
2. «Новое революционное искусство» на здании бывшей городской Думы
3. Буржуазия отбывает трудовую повинность
4. Агитационная панель перед заводом в Витебске
5. Адмирал Колчак среди солдат на фронте
6. Большевистские военнопленные в лагере для заключенных в Троицке
7. Бронепоезд белочехов в районе Иркутска
8. Григорий Евсеевич Зиновьев выступает перед рабочими на бакинских нефтяных месторождениях в качестве представителя Третьего Интернационала
9. Женский отряд Красной Армии, используемый против добровольческой армией генерала Деникина
10. Занятие Харькова добровольческой армией генерала Деникина
11. Захваченные большевиками у Деникинской армии танки
12. Казачий отряд где-то в Сибири
13. Л.Троцкий во время поездки на фронт
14. Мария Михайловна Семёнова-Глебова, жена атамана Семёнова
15. Международный полк казанских большевиков на большевистских похоронах
16. Молодой большевистский доброволец
17. Отступление колчаковцев в Уфимском крае, июнь
18. Раздача еды бездомным на Брянском вокзале в Москве
19. Раздача еды бездомным на Брянском вокзале в Москве
20. Солдаты Добровольческой армии перед танком «Генерал Дроздовский»
21. Толпа с плакатами и факелами в честь второй годовщины большевистской революции в Петрограде
22. Украшение домов в Витебске Малевичем и учениками Художественной школы
23. Члены большевистской части, участвовавшей в срыве наступления генерала Юденича на Петроград
24. Эль Лисицкий в своей мастерской в Витебске
25. Литературно-инструкторский агитпоезд ВЦИК № 1 им. Ленина
26. Литературно-инструкторский агитпоезд ВЦИК № 1 им. Ленина.
Источник: humus.livejournal.com
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Петлюра, Семёнов, Колчак, белочехи… Не будь малого народца с большими присосками, вознамерившегося завладеть всем миром, не было бы и этих, вместе с их зверствами…