Россия в 1919

1. Первые жертвы Проскуровского погрома, проведенного петлюровскими казаками во главе с командиром Запорожской казачьей бригады Иваном Семесенко. Было всего убито свыше 1200 человек1. Первые жертвы Проскуровского погрома, проведенного петлюровскими казаками во главе с командиром Запорожской казачьей бригады Иваном Семесенко. Было всего убито свыше 1200 человек2. «Новое революционное искусство» на здании бывшей городской Думы3. Буржуазия отбывает трудовую повинность4. Агитационная панель перед заводом в Витебске5. Адмирал Колчак среди солдат на фронте6. Большевистские военнопленные в лагере для заключенных в Троицке7. Бронепоезд белочехов в районе Иркутска8. Григорий Евсеевич Зиновьев выступает перед рабочими на бакинских нефтяных месторождениях в качестве представителя Третьего Интернационала9. Женский отряд Красной Армии, используемый против добровольческой армией генерала Деникина10. Занятие Харькова добровольческой армией генерала Деникина11. Захваченные большевиками у Деникинской армии танки12. Казачий отряд где-то в Сибири13. Л.Троцкий во время поездки на фронт14. Мария Михайловна Семёнова-Глебова, жена атамана Семёнова15. Международный полк казанских большевиков на большевистских похоронах16. Молодой большевистский доброволец17. Отступление колчаковцев в Уфимском крае, июнь18. Раздача еды бездомным на Брянском вокзале в Москве19. Раздача еды бездомным на Брянском вокзале в Москве20. Солдаты Добровольческой армии перед танком «Генерал Дроздовский»21. Толпа с плакатами и факелами в честь второй годовщины большевистской революции в Петрограде22. Украшение домов в Витебске Малевичем и учениками Художественной школы23. Члены большевистской части, участвовавшей в срыве наступления генерала Юденича на Петроград24. Эль Лисицкий в своей мастерской в ​​Витебске25. Литературно-инструкторский агитпоезд ВЦИК № 1 им. Ленина26. Литературно-инструкторский агитпоезд ВЦИК № 1 им. Ленина.

Источник: humus.livejournal.com