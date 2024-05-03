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Как заработать в России на ИТ проектах. Андрей Масалович | Кибердед

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Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович о проектах стартанувших в ИТ сфере.
-Возможности России для запуска ИТ проектов
-Проекты с хорошим началом
-Что нужно для стартапа
-Технологии ИИ в бизнесе
-Будущее рынка ИТ

Ведущий: Игорь Печенкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В России есть множество возможностей для заработка в IT-сфере, несмотря на текущую турбулентность и либеральную пропаганду о технологической отсталости страны.

2. Российские IT-специалисты востребованы за рубежом и могут получать высокие доходы, работая на зарубежных заказчиков.

3. Россия является мировым лидером в ряде IT-направлений, таких как антивирусы, сканеры, восстановление данных, компьютерная криминалистика и обработка сигналов.

4. Существует много примеров успешных российских IT-компаний и продуктов, которые популярны во всем мире.

5. Молодежи советуют быть гибкими, меняться и не цепляться за неудачные начинания, а также не обращать внимания на то, что нельзя изменить.

Вывод: Несмотря на пропаганду и санкции, в России есть множество перспективных возможностей для карьеры и заработка в IT-сфере. Российские IT-специалисты высоко ценятся за рубежом и могут успешно конкурировать на мировом рынке благодаря своим компетенциям и гибкости. Молодым людям рекомендуется проявлять открытость к переменам и не бояться менять профессию или место работы для достижения успеха.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eIX02QXBNq0
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