Кружок диалектики (2018-2019). 05. «Всеобщее, особенное и единичное в суждении». М.В.Попов.

11 декабря 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось пятое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Всеобщее, особенное и единичное в суждении”. Рассматривалось Суждение как результат снятия единичного, соотношение субъекта и предиката и логика структуризации суждений и умозаключений.



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Источник: www.youtube.com