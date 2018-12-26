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Кружок диалектики (2018-2019). 05. «Всеобщее, особенное и единичное в суждении». М.В.Попов.

10:42. 26 декабря 2018 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

11 декабря 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось пятое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Всеобщее, особенное и единичное в суждении”. Рассматривалось Суждение как результат снятия единичного, соотношение субъекта и предиката и логика структуризации суждений и умозаключений.

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Источник: www.youtube.com

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