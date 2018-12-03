Кружок диалектики (2018-2019). 01. «Понятие как всеобщее». М.В.Попов

9 октября 2018 года под научным руководством доктора философских наук, профессора Михаила Васильевича Попова состоялось первое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Рассматривался вопрос о том, что такое понятие и далее понятие как всеобщее.

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Источник: www.youtube.com