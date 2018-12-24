Либерально-рыночный паразит не имеет никакого представления о цели человеческого развития

Но это обобщённо-усреднённый образ человека, рождённый способностью развитого мышления обобщать идеи, создавать абстракции. При утрате способности и желания(номинализм) обобщать конкретные случаи жизни – мы получаем множество особей, у которых участие в производстве и потреблении не совпадает.

Здесь человек выступает одновременно и средством, и целью, он жертвователь, донор – но он же и получатель, пользователь. Взятый обобщённо, как усреднённая фигура – человек сам производит телевизоры, и сам же их смотрит, сам строит дома и сам же в них живёт. Он сам выращивает то, что есть и сам шьёт то, что потом носит.

Цивилизованность, конечно же, не может быть измерена финансовым результатом, она измеряется бытоэнергетическими затратами человека, включая сюда как ответственность и чувство долга, так и бытовое положение среднего гражданина, его удобства, его безопасность. То, что человек урвал себе сам – является зоологической добычей. То, что дало человеку общество – является цивилизацией. Возникает вполне понятная и очевидная зависимость уровня (качества) жизни членов общества от их ответственности перед обществом. Чем больше люди в целом заботятся о благе общества, тем больше в итоге общество может предложить благ каждому конкретному человеку.



В животном мире никакой зависимости благ и ответственности нет. Естество этого мира в том, что особь выступает только как потребитель, не имея никакого отношения к воспроизводству потребляемых благ. Все животные, как и либералы, их отражения в мире людей, любят потребление. Нет такого зверька, который не любит пожрать, погреться в уютном гнёздышке, и нет такого, кто между вкусным и безвкусным выбрал бы безвкусное.

Вся жизнь животного – это бесконечный потребительский поиск, как количественный (где пожрать) так и качественный (где пожрать повкуснее). Животные легко осваивают новые ниши потребления – кошки поселились возле зерновых амбаров древних людей (застали там изобилие грызунов), и постепенно стали домашними животными, кабаны или еноты любят свалки и помойки, которых нет в их естественной среде обитания.

Но никакое животное не производит того, что потребляет. Волки не разводят лосей и оленей, а если сожрут всех имеющихся – сами умирают от голода. Кролики опустошают зелёные поля, но не умеют их рекультивировать даже под страхом мучительной смерти и т.п.

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Диалектика ЦОЖ (цивилизованного образа жизни) – ставит вопрос как о необходимости, так и о неприятности, неудобстве личных бытоэнергетических затрат на поддержание искусственной среды очевидных удобств.

Бытоэнергетические затраты – это совокупность усилий, нервов и бытовых потерь, которые затрачивает человек на дело. Человек, может быть (чаще всего так и бывает) – работал много, принёс много пользы, а заработал совсем мало или ничего. Или обратный вариант: доходов выше крыши, процветает, но как паразит общества, не работая обществу во благо и не принося никакой пользы.

Нетрудно заметить, что строительство цивилизации – это поступательный в течение всей жизни поколения, преемственный между поколениями процесс созидания искусственной среды. Как нельзя построить дом, навалив камни в кучу, так нельзя выстроить цивилизацию без поступательных и преемственных действий – всё время в одном направлении. Каком? – вопрос века!

Но то, что направление одно, и что всякий поворот, тем более разворот движения – есть регресс, несомненно. Можно построить большие города, если их всё время строить, но нельзя их построить, если то строить, то разрушать. Очевидно же, что если складывать «+1» и «-1», равные между собой, то получим ноль.

Точно так же очевидно, что если движение в одном направлении = движению в другом направлении, то, сложившись в историю, они равны нолю. Мы построили город, потом разрушили его – в итоге как не было города в начале процесса, так нет его и в конце. Остались лишь маета и усталость, которых не было бы, если бы мы вообще ничего не начинали…

Итак, цивилизация есть поступательное и преемственное движение в одном направлении. Она начинается с проекта, продолжается обеспечительными работами, превращает идею проекта в реальность. Этим целенаправленное движение отличается от хаотических, и в итоге всегда бессмысленных метаний из стороны в сторону.

Итогом множества взаимоотрицающих движений будут усталость и ноль продвижения.

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Каждая часть цивилизации строится по принципу, сходному с общим строением цивилизации («пирамида, сложенная из пирамид»). Например, отдельно взятая наука – это поступательное и преемственное накопление знаний как отдельно взятым учёным (школа-университет – защиты научных степеней), так и поколениями учёных. То есть ранние учёные становятся начальной школой для последователей. Каждый исследователь, чтобы не «открывать велосипеда» – просто обязан изучить достижения своих предшественников, и строить свою работу на этой основе, а не как попало.

Культура тоже строится «плюсованием», тогда как бескультурье, что заметно даже в простом обывательском быту – «минусованием». В культуре средневековые авторы добавляются к античным, современные – к средневековым по принципу «+++».

Бескультурье выбрасывает признанные «ненужными» элементы культуры, в итоге стремясь отбросить всё, кроме примитивных зоологических потребностей инстинкта оскотинившегося человека. Культура преодолевает забвение – бескультурье его наращивает.



Культурный человек постоянно расширяет свой кругозор – бескультурный постоянно сужает его. От сужения кругозора у зоопата возникает давно (ещё в античности) описанный «комплекс самодовольства всезнайки»: чем меньше знает человек, тем больше ему кажется, что он знает всё.

Например, тот, кто всю жизнь провёл в тесном подвале – считает, что вся Вселенная – подвал, и он всякую деталь этой сведённой к подвалу «вселенной» изучил отлично…

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Понимая возведение цивилизации как созидание, мы понимаем и общие принципы созидательного труда поколений и сообществ. Суть в том, что всякое природное явление возникает «само по себе» (для человека), а всякое искусственное сооружение – только с бытоэнергетическими затратами конкретных людей. Без всяких усилий с нашей стороны может прилететь ураган, а вот дом или самолёт без наших усилий природе не собрать.

Бытоэнергетические затраты конкретного человека на создание (и поддержание) общей цивилизации – самая уязвимая часть цивилизации со всеми её техническими чудесами, бытовыми удобствами и волшебными перспективами.



Парадокс в том, что пользоваться благами цивилизации хочет всякий (включая и одомашненных животных, и просто прибившихся к свалке ворон-кабанов), а вот нести бытоэнергетические затраты на её поддержание – далеко не всякий.

Иначе говоря, не всякий, кто любит кататься – любит саночки возить. Не всякий, кто любит медок – любит и холодок. Не всякий… Впрочем, народных поговорок на этот счёт, отражающих диалектику затрато//пользования благами цивилизации тысячи, не все же их перечислять!

Цивилизация – это сооружение, слагаемое из элементов, как дом из кирпичей. Всякий элемент (кирпич) имеет, кроме системной ценности, ещё и свою собственную ценность. То есть, полезный оптом, он может быть полезен и в розницу. Строение в целом постоянно растёт в стоимости, потому что слагается из ценных элементов, число которых из поколения в поколение нарастает.

Это нетрудно понять.

Если строить дом медленно, но долго – то в итоге выстроишь большой дом.

Если строить дом очень интенсивно – то очень быстро выстроишь большой дом.

А если строить дом интенсивно и долго – то возникнет нечто уж совсем грандиозное, потому что высокая скорость строительства совместится с длительными сроками строительства.

Но ведь эта логика действует и наоборот!

Если таскать кирпичи из общей стройки помалу, но долго – в итоге ничего не останется.

Если таскать кирпичи недолго – но очень интенсивно – то в итоге быстро всё растащишь.

А если воровать энергично и долго – то будет демонтировано даже гигантское сооружение, потому что высокая скорость хищений сложится с их долговременностью.

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Паразит рыночного либерализма предполагает ничто иное, кроме как растаскивание возведённой веками конструкции. Есть нечто, сложенное из ценных элементов – если выдёргивать эти элементы, а новых не вставлять (не идти путём личных бытоэнергетических затрат) – то человек начинает жить и легко и богато.

И если смотреть со стороны, конструкторским разумом – то это очень хорошо видно. Но паразит-то смотрит изнутри, а не снаружи! Ему-то, паразиту, кажется, что он – вершина человеческих знаний и культуры, потому что он на вершине пищевой цепи. Он, паразит, кушает последним – следовательно, всё, что ни копилось – копилось для него.



Всякого человека, склонного служить и жертвовать – паразит воспринимает, как тёмного и ограниченного дикаря. Все святыни этого «дикаря» – для паразита идолы, а у паразита только один идол – он сам.

Отсюда парадокс СМИ наших дней: именно те, кто больше всех способствует растаскиванию и обрушению человеческой цивилизации – больше всех пищат о себе, как о цивилизации!



Либерально-рыночный паразит, замкнувший на своей биологической локации и время, и пространство – не имеет никакого представления ни о структуре, ни о динамике, ни о цели человеческой цивилизации.

Но именно в силу этого незамутнённого тотального незнания – либерально-рыночный паразит приватизации уравнивает цивилизованность с собственным потреблением. Чем больше вещей лично он сожрёт и испортит, тем выше уровень цивилизации.

Так мыши связывали бы идеал амбара с полным истреблением котов и прочих средств борьбы с грызунами! Понятно, что такой амбар, пока в нём есть зерно – для мышей и крыс – образец совершенства.

А что будет, когда зерно кончится? Грызуны так далеко не заглядывают…





А. Леонидов

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