Решающая фаза разрушения СССР весной-осенью 1990 года
15:53. 23 декабря 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о последнем периоде существования СССР, крахе политики перестройки и гибели советского государства. Сегодняшняя лекция посвящена параду суверенитетов первой половины 1990 года, последнему XXVIII съезду КПСС и окончательному отстранению партии от реальных рычагов власти.Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
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