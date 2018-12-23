Решающая фаза разрушения СССР весной-осенью 1990 года

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о последнем периоде существования СССР, крахе политики перестройки и гибели советского государства. Сегодняшняя лекция посвящена параду суверенитетов первой половины 1990 года, последнему XXVIII съезду КПСС и окончательному отстранению партии от реальных рычагов власти.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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