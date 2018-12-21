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2 гвоздики для товарища Сталина. Декабрь 2018

12:52. 21 декабря 2018 Просмотров - 128 Один комментарий Опубликовал:


21 декабря в 10 утра в честь годовщины со дня рождения состоялось традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.
Возложено 13 500 алых гвоздик от благодарных потомков. Готовится полный фотоотчет (как выйдет, выложу в этом посте). По количеству цветов акция стала рекордной за все время проведения (всего на закупку красных гвоздик было собрано 386 865 рублей).

С днем рождения, товарищ Сталин!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, Кремль, Москва, праздники, сталин, фотографии
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Один комментарий»

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    Руса 21 декабря 2018 в 14:41 Ссылка Пометить
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    С днем рождения, товарищ Сталин!
    Гроза олигархов, воров и жуликов, коррупционеров и пятой колонны.
    Организатор и вдохновитель построения социализма, великой Победы и полного разгрома Третьего рейха.

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