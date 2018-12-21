2 гвоздики для товарища Сталина. Декабрь 2018
12:52. 21 декабря 2018 Просмотров - 128 Один комментарий Опубликовал: brahman
21 декабря в 10 утра в честь годовщины со дня рождения состоялось традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.
Возложено 13 500 алых гвоздик от благодарных потомков. Готовится полный фотоотчет (как выйдет, выложу в этом посте). По количеству цветов акция стала рекордной за все время проведения (всего на закупку красных гвоздик было собрано 386 865 рублей).
С днем рождения, товарищ Сталин!
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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С днем рождения, товарищ Сталин!
Гроза олигархов, воров и жуликов, коррупционеров и пятой колонны.
Организатор и вдохновитель построения социализма, великой Победы и полного разгрома Третьего рейха.