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Золотые стандарты журналистики

00:21. 20 декабря 2018 Просмотров - 174 2 коммент. Опубликовал:


Это журналист известного немецкого издания "Шпигель" Клаас Релотий.
Отмечен многими журналистскими наградами, в том числе и "Журналист года-2014" от CNN, что очень символично.
Писал на различные темы по внешней политике и общественной тематике и был на хорошем счету у редакции. Его статьи отмечали за "легкость и поэтичность".
Но внезапно выяснилось, что значительную часть своих репортажей Релотий просто придумывал (в духе сайта фейковых новостей "Панорама").

1. В своих репортажах Релотий ссылался на встречи с людьми. с которыми на самом деле никогда не встречался и не общался.
2. В своих репортажах Релотий просто придумывал некоторые истории с выдуманными людьми и событиями.
3. Слезовыжимательный рассказ про несчастного сирийского мальчика страдающего от тирании оказался полной выдумкой.
4. Также Релотий пообщался с выдуманным заключенным в тюрьме Гуантаномо и не слезая с дивана провел исследование на границе с Мексикой с вымышленными персонажами в главных ролях.

Обман случайно обнаружил один из коллег Релотия и надо понимать, что если бы не обнаружил, то персонаж и дальше бы нес золотые стандарты журналистики в массы.
На данный момент уже фактически доказано, что "Журналист года 2014" придумал как минимум 14 их 60 выпущенных материалов выпущенных редакцией "Шпигель".
Релотий заявил, что он болен и ему нужна помощь.

- Но позвольте, как же он мог работать у вас в очистке редакции?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, идиоты, манипуляция сознанием, релотий, СМИ, юмор
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2 коммент.»

  • 172 128
    Nem A 20 декабря 2018 в 10:26 Ссылка Пометить
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    И даже не удивлюсь, если это окажется правдой.

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  • 10715 9109
    Ирбис 20 декабря 2018 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Всегда когда я слышу из достоверных источников, то сразу понимаю высосано из пальца! Самые умные журнашл юхи. так и делали свою карьеру.

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