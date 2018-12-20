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Это журналист известного немецкого издания "Шпигель" Клаас Релотий.Отмечен многими журналистскими наградами, в том числе и "Журналист года-2014" от CNN, что очень символично.Писал на различные темы по внешней политике и общественной тематике и был на хорошем счету у редакции. Его статьи отмечали за "легкость и поэтичность".Но внезапно выяснилось, что значительную часть своих репортажей Релотий просто придумывал (в духе сайта фейковых новостей "Панорама").1. В своих репортажах Релотий ссылался на встречи с людьми. с которыми на самом деле никогда не встречался и не общался.2. В своих репортажах Релотий просто придумывал некоторые истории с выдуманными людьми и событиями.3. Слезовыжимательный рассказ про несчастного сирийского мальчика страдающего от тирании оказался полной выдумкой.4. Также Релотий пообщался с выдуманным заключенным в тюрьме Гуантаномо и не слезая с дивана провел исследование на границе с Мексикой с вымышленными персонажами в главных ролях.Обман случайно обнаружил один из коллег Релотия и надо понимать, что если бы не обнаружил, то персонаж и дальше бы нес золотые стандарты журналистики в массы.На данный момент уже фактически доказано, что "Журналист года 2014" придумал как минимум 14 их 60 выпущенных материалов выпущенных редакцией "Шпигель".Релотий заявил, что он болен и ему нужна помощь.- Но позвольте, как же он мог работать у вас вредакции?

Источник: colonelcassad.livejournal.com