Второе дно “Атлантического моста”
15:20. 21 декабря 2018 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжение темы про "Золотые стандарты журналистики" https://colonelcassad.livejournal.com/4651536.html
Удо Ульфкотте в своей книге "Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги" пишет:
Целая армия кажущихся, на первый взгляд, серьезными журналистами агентов зарабатывает деньги, влияя на немецкие СМИ по заданию зарубежных заказчиков – например, якобы некоммерческих «трансатлантических организаций германско-американской дружбы». Их задача заключается также в том, чтобы удерживать представителей немецкой политической и медийной элиты от попыток создать духовный и идейный блок с Россией и следить, чтобы они продолжали следовать проамериканским курсом. Ведь Вашингтон преследует в Европе совершенно конкретные цели, к числу которых относится и развязывание новой «холодной войны». Всякий может без труда самостоятельно проверить в Интернете с помощью поисковой машины Викиликс, как часто названия некоторые ведущих СМИ упоминаются в секретных посольских депешах, причем в связи с их проамериканским характером подачи информации.
Тот, кто задаст себе вопрос, по каким мотивам «Бильд» и «Шпигель» так ревностно выступают в своих статьях против России и на рефлекторном уровне клеймят мнения, отклоняющиеся от точки зрения США, как «антиамериканизм», вероятно, найдет ответ на свой вопрос, взглянув на список членов «Атлантического моста». Поскольку в «Атлантическом мосте» имеют честь состоять респектабельные журналисты, не представляется особо удивительным почти полное отсутствие в прессе критических репортажей об этой организации»
Кто же скрывается за этим странным объединением? И кто влияет на кого? Ведь, исходя из перечисленных выше имен и фамилий, можно было бы предположить, что речь идет об объединении журналистов или объединении в помощь журналистам. Кто так подумал, очень ошибается. Ибо речь идет о властной структуре, формирующей общественное мнение. Об организации, считающей своей прерогативой навязывать собственное мнение другим.
«Атлантический мост» https://www.atlantik-bruecke.org/en/ является зарегистрированным объединением[238]. В Германии насчитывается около 600 000 объединений[239]. Однако, бегло ознакомившись со списком тех, кто близок к «Атлантическому мосту» или даже состоит в нем, сразу понимаешь, что эта организация явно выделяется на фоне объединений стрелков, кролиководов, любителей гребного спорта и садоводов-любителей.
«Атлантический мост» был создан в 1952 году по инициативе бывшего президента Всемирного банка Джона Мак-Клоя в качестве частной организации. Тогда Мак-Клой как раз стал председателем правления рокфеллеровского «Чейз Манхэттен Бэнк». Мак-Клой был ранее верховным комиссаром по ФРГ, то есть руководящим представителем американских оккупационных властей в (Западной) Германии.
Журналистка графиня Марион Дёнхофф, соиздательница еженедельника «Цайт», принадлежала к числу членов-основателей «Атлантического моста», считавших чем-то само собой разумеющимся оказание ими влияния на общественное мнение всеми доступными медийными средствами.
Официально объединение преследовало зафиксированные в его уставе «образовательные, научные, культурные и благотворительные цели, а также цель развивать взаимопонимание между народами». В действительности же речь с самого начала шла о создании личной сети руководящих кадров, планировавших оказывать господствующее влияние на формирование общественного мнения. В 1981 году газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» назвала «Атлантический мост» «элитарной организацией, участвующей в формировании общественного мнения», а ее деятельность во имя демократии – «сомнительной, с точки зрения пуриста»[243].
Конечно, выражение «проамериканский» не обязательно должно восприниматься как ругательство. Но здесь речь идет не о добре и зле, в первую очередь, о системе ценностей. С кем у Германии и у немецких СМИ общая система ценностей? Вне всякого сомнения, с такими странами, как Нидерланды, Австрия, Швейцария, Испания. Но ни в коем случае не с НАТО. И с эрдогановской Турцией у Германии тоже наверняка нет общей системы ценностей. А с США? В этом случае ответ также однозначный. У немцев и американцев немало общих ценностей – например демократия, свобода мнений и прессы. Но уже когда речь заходит о вопросах правового государства и международного права, возникают большие расхождения. Война с Ираком, Гуантанамо или убийства при помощи беспилотных снарядов абсолютно несовместимы с немецкими правовыми представлениями. Тот факт, что у нас с США не существует единой системы ценностей и что мы, вне всякого сомнения, не являемся их равноправным партнером, совершенно однозначно доказывается ограничением нашей свободы посредством американского шпионажа, каждодневно нарушающего неприкосновенность частной жизни наших граждан. И если немецкие журналисты ассоциируют себя с такими проамериканскими организациями, как «Атлантический мост», выступают там или даже способствуют их деятельности, они уже в силу этого не придерживаются нашей, немецкой системы ценностей. В этом случае они порой становятся пропагандистами и (или) лоббистами совсем иной системы ценностей.
Близость «Атлантического моста» к политикам становится очевидной и благодаря тому, что ее теперешняя резиденция – разумеется, чисто случайно – расположена в доме по соседству с частной квартирой федерального канцлера Ангелы Меркель.
«Атлантический мост» присуждает Премию Вернона А. Уолтерса. Эта премия вручается «выдающимся деятелям, имеющим особые заслуги в деле улучшения германско-американских отношений». Премия названа в честь бывшего посла США в Германии (1989–1991) Вернона А. Уолтерса, обеспечившего, с американской стороны, воссоединение Германии.
В своей самопрезентации «Атлантический мост» забывает упомянуть одну крошечную деталь: Вернон А. Уолтерс (1917–2002) был координатором секретных служб США за рубежом и оперативным руководителем ЦРУ. До конца своих дней он именовал войну во Вьетнаме, несмотря на погибшие в ней миллионы людей, «одной из самых благородных и самоотверженных войн, которые вели когда-либо Соединенные Штаты»[252]. Именно цэрэушник Вернон А. Уолтерс создал в Европе каркас для секретной сетевой организации «Гладио». С 1941 года Вернон Уолтерс служил в Вооруженных силах США, причем с самого начала занимал должности в военной разведке. Путем организации подрывных действий он принимал решающее участие во всех военно-политических кризисах второй половины ХХ века: войне в Корее (1950–1953), государственном перевороте против демократически избранного президента Мохаммеда Мосаддыка в Иране (1953), в действиях секретных служб по недопущению успеха коммунистов на выборах в Италии (1960–1962) и в кровавом военном путче в Бразилии (1964). Он был оперативным руководителем ЦРУ и в этой должности нес ответственность за операцию ЦРУ «Кентавр», обеспечившую всестороннюю поддержку военного путча в Чили (1973) и в действиях по удушению «Революции гвоздик» в Португалии (1974). Его следы можно найти в сопряженных с большими человеческими жертвами операциях, направленных против демократических процессов в Анголе, Гватемале, Никарагуа, и многолетних нарушениях прав человека военными режимами в Южной Америке (операция «Кондор»), при которых сотни тысяч человек были убиты, похищены или подвергнуты пыткам. И в честь этого цэрэушника «Атлантический мост», постоянно умалчивающий обо всем упомянутом выше, сегодня называет присуждаемую им премию[253]. А такие люди, как федеральный канцлер Ангела Меркель или шеф «Бильд» Кай Дикман, состоят в этой организации. Да и ФАЦ, судя по всему, чувствует себя в этой компании как рыба в воде.
Об упомянутых трансатлантических организациях, членами которых являются и журналисты, следует знать, что в ходе многочисленных трансатлантических встреч постоянно выдаются одни и те же лозунги: самым важным являются якобы общность трансатлантической системы ценностей; общий ценностный фундамент; ценности, которые больше не нуждаются в обсуждении, ибо они якобы являются само собой разумеющимися. Данное утверждение, благодаря постоянному повторению, уже давно живет своей собственной жизнью. Идет своего рода «промывка мозгов». Вот только немецкие участники указанных встреч, как правило, не замечают, что подвергаются этой проамериканской «промывке мозгов». Ибо при ближайшем рассмотрении оказывается, что многие немецкие ценности не соответствуют американским – начиная со смертной казни, осуществляемой американцами, до исполнения в далеких от США странах незаконных смертных приговоров при помощи беспилотных летательных аппаратов и до ведения боевых действий за рубежом, что не приемлемо для большинства немцев. Но все эти проамериканские «качественные СМИ», представляемые нами в данной книге, поддерживают наше участие, совместно с США, в военных миссиях за рубежом и незаконные казни с помощью беспилотных летательных аппаратов. Например, в своих репортажах с Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отражающих точку зрения военно-промышленного лобби. Уже одно это является наглядным свидетельством влияния «промывки мозгов» немецких журналистов, осуществляемой организациями, за кулисами которых всегда стоят секретные службы.
Список немецких журналистов связанных с организацией «Атлантический мост» и находящейся в списке «Лоббипедии»: https://lobbypedia.de/wiki/Atlantik-Brücke
http://www.e-reading.club/illustrations/1052/1052453-_208.png
http://www.e-reading.club/illustrations/1052/1052453-_209.png
http://www.e-reading.club/illustrations/1052/1052453-_210.png
http://www.e-reading.club/illustrations/1052/1052453-_211.png
http://www.e-reading.club/illustrations/1052/1052453-_212.png
Ссылка на книгу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1052453/26/Ulfkotte_-_Prodazhnye_zhurnalisty._Lyubaya_pravda_za_vashi_dengi.html – спасибо читателю за присланный фрагмент
Но не Германией единой…
"Атлантический мост" засветился и на Украине еще при Ющенко.
18-22 июня 2008 года в Киеве проходила VIII европейская конференция молодых лидеров под названием "Украина – окно в Европу?" ("Ukraine – Gateway to Europe?"), в которой принимали участие более 50 молодых лидеров из почти 30 стран Европы и США.
Конференция проводилась германо-американской организацией "Атлантический мост" ("Atlantik-Brücke"). "Атлантический мост" был основан в 1952 году с целью улучшения представления о Германии в общественном мнении Соединённых Штатов. Офис организации расположен в Берлине.
Базовыми принципами "Atlantik-Brücke" являются: налаживание контактов (networking), информация (information) и образование (education). На сегодняшний день "Атлантический мост" объединяет более 500 членов: это молодые лидеры из сфер бизнеса, политики, СМИ, науки, профессиональных союзов и т.д. Организация проводит регулярные германо-американские и германо-канадские конференции, встречи и конференции, посвящённые глобальным вопросам, обучающие семинары, участвует в благотворительных акциях и др.
Проект "Молодые лидеры" ("Youngleaders"), основанный в 1978 году, – одно из направлений деятельности "Атлантического моста", он направлен на налаживание контактов (networking) между молодыми лидерами Европы и США, предоставление возможности каждому высказать своё мнение, мнение своей страны по различным вопросам мировой экономики, геополитики и др. С 2001 года встречи между молодых лидеров стали ежегодными.
На киевскую конференцию впервые были приглашены представители нашей страны, направленные Федерацией Независимых Профсоюзов России: автор статьи (Молодёжный совет ФНПР) и Надежда Орлова ("Молодая гвардия Единой России"). Среди других участников были молодые дипломаты, бизнесмены, работники неправительственных общественных организаций.
В первый день работы доктором истории из Университета Торонто Орестом Сабтелни (Orest Subtelny) была прочитана лекция по истории Украины ("Integration of Ukraine in the Global Economy"), затем почётный председатель "Atlantik-Brücke" д-р Вальтер Киеп (Walter Kiep) выступил с речью, посвящённой президентским выборам в США и американской внешней политике ("U.S. Elections: New Beginning sfor U.S. Foreign Policy?"). В последующие дни работы конференции участники была разделены на четыре группы, состав которых менялся после обсуждения той или иной темы. Работу каждой группы вёл председатель, в обязанности докладчика (rapporteur) входила фиксация тезисов выступающих с тем, чтобы на последнем общем заседании выступить с докладом о ходе дискуссии в группах.
Во время работы конференции обсуждались четыре темы:
1. "Украина – член ЕС к 2020 году?" ("Ukraine as an EU Member by 2020?"),
2. "Украина как объект исследования по национальной безопасности: модель для Восточной Европы?" ("Ukraine as a Case Study for National Security: A Role Model in Eastern Europe?"),
3. "Промышленный стержень Восточной Европы: ЕС или Китай?" ("The EU or China as the Provider of Eastern Europe’s Industrial Backbone?"),
4. "Россия для Европейского Союза: соперник или энергетический поставщик" ("Russia as a Competitor and energy Provider for the European Union?").
В течение конференции перед участниками выступили:
- посол Германии на Украине Рейнхард Шаферс (Reinhard Schafers),
- советник президента Украины, чемпион мира по боксу Виталий Кличко ("Взгляд на политическое будущее Украины" ("A Vision for the Political Future of Ukraine")),
- бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк,
- бывший министр сельского хозяйства Украины Леонид Козаченко,
- член совета директоров "DeutscheBankAG" Юрген Фишен (Jurgen Fitschen) ("Влияние продолжающегося финансового кризиса на мировой экономический рост" ("Impactofthe Current Financial Crisison Global Economic Growth")) и другие. Также был организован приём в посольствах США и Германии на Украине.
Помимо этого для "молодых лидеров-2008" были даны два дипломатических приёма: в посольстве Соединённых Штатов и в посольстве Германии на Украине.
Посещение Киево-Печерской лавры, обзорная экскурсия по Киеву, прогулка на теплоходе по Днепру, выступление украинского народного ансамбля и др. вошли в культурно-ознакомительную часть "Youngleaders-2008".
Уже сегодня началась подготовка к следующей конференции, проведение которой планируется летом 2009 года на Мальте. Подобные встречи способствуют не только налаживанию личных, профессиональных контактов между молодыми лидерами различных государств, но и помогают им более чётко довести до других точку зрения своей страны на те или иные вопросы, а также понять и принять, как на то же самое смотрят другие. Важно также, что наша страна стала одним из участников "Atlantik-Brücke", её представители приглашены на Мальту. Сегодня с уверенностью можно говорить, что "Атлантический мост" достиг России.
Артём Хортов, член Молодёжного совета ФНПР
Ныне, в украинском вопросе члены "Атлантического моста" (а следовательно и подконтрльные СМИ) ретранслирует тезисы https://www.atlantik-bruecke.org/en/the-eus-response-to-russia-must-be-bold-and-unanimous/ связанные с необходимостью отказа от "Северного Потока-2" и поддержкой украинской провокации в Керченском проливе. Отсюда и берутся в немецкой прессе Релотии и Репке.
Источник: colonelcassad.livejournal.com